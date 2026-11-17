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Ένα βήμα πριν την εισαγωγή της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών πραγματοποίησε η ΜΕΤΚΑ, καθώς η Euronext Athens διαπίστωσε ότι πληρούνται καταρχήν οι σχετικές προϋποθέσεις, ανοίγοντας τον δρόμο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Ειδικότερα, κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών, η Euronext Athens διαπίστωσε την καταρχήν συνδρομή των προϋποθέσεων για την εισαγωγή των μετοχών της ΜΕΤΚΑ Α.Ε. Όμιλος Επιχειρήσεων στην Κύρια Αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 4 του νόμου 3371/2005.

Την ίδια στιγμή και το το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1108η/17.11.2026 συνεδρίασή του ενέκρινε το ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας «ΜΕΤΚΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» αναφορικά με τη δημόσια προσφορά νέων και υφιστάμενων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών και την εισαγωγή έως και 125.236.000 μετοχών της εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Κατηγορία της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Euronext Athens.

Η ΜΕΤΚΑ, η πάλαι ποτέ βιομηχανία Μεταλλικών Κατασκευών, που εξελίχθηκε στην πλατφόρμα υποδομών της Metlen επιστρέφει, οκτώ χρόνια μετά, στο ταμπλό του ελληνικού χρηματιστηρίου, στο Euronext Athens.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος μετά την εισαγωγή της Metlen στο LSE ανοίγει το δρόμο για ένα ακόμη IPO και αφορά «στο παιδί μου και το παιδί της Metlen, τη ΜΕΤΚΑ», όπως είπε χαρακτηριστικά εμφανώς συγκινημένος στη διάρκεια χθεσινοβραδινής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στα headquarters της εταιρείας στον Παράδεισο Αμαρουσίου.

ΜΕΤΚΑ: Η πλατφόρμα υποδομών

Η ΜΕΤΚΑ αποτελεί πλέον μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα υποδομών της Metlen.

H ΜΕΤΚΑ διαφοροποιείται σε σχέση με τις άλλες κατασκευαστικές του κλάδου καθώς δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο έμπειρο στελεχιακό δυναμικό, τους ανθρώπους της αλλά και στα κερδοφόρα έργα. Η δραστηριότητα της είναι στα ΣΔΙΤ, τις Παραχωρήσεις και το Facility Management με ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων στα 2,1 δισ. ευρώ.

Τα κύρια σημεία της προτεινόμενης προσφοράς

Η προσφορά αναμένεται να αποτελείται από (i) νέες κοινές μετοχές που θα εκδοθούν από την Εταιρεία μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης του υφιστάμενου μετόχου του (οι «Νέες Μετοχές»), με αναμενόμενη άντληση περίπου 250 εκατομμύρια ευρώ και (ii) υφιστάμενες κοινές μετοχές που προσφέρονται από τον Πωλητή Μέτοχο (οι «Προσφερόμενες Υφιστάμενες Μετοχές» και, μαζί με τις Νέες Μετοχές, οι «Προσφερόμενες Μετοχές»).

Οι Προσφερόμενες Μετοχές θα προσφερθούν μέσω δημόσιας προσφοράς σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές στην Ελλάδα (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά») και μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε επιλέξιμους θεσμικούς επενδυτές εκτός Ελλάδας, η οποία εξαιρείται από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον Κανονισμό για το Ενημερωτικό Δελτίο (όπως ορίζεται παρακάτω) και τη λοιπή εφαρμοστέα νομοθεσία εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τον Κανονισμό S (η «Θεσμική Προσφορά» και, μαζί με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»).

Η Εταιρεία προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα από την έκδοση των Νέων Μετοχών για να υποστηρίξει τις επενδύσεις της σε υποδομές και τη στρατηγική ανάπτυξής της, με πρωταρχική έμφαση σε νέες επενδύσεις σε ΣΔΙΤ και παραχωρήσεις, καθώς και για να εξασφαλίσει πρόσθετη χρηματοοικονομική ευελιξία ώστε να αξιοποιήσει επιλεγμένες ευκαιρίες σε συναφείς δραστηριότητες, όπως ο τομέας των ακινήτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, διατηρώντας παράλληλα επαρκή ρευστότητα για την εκτέλεση των έργων.

Η Εταιρεία δεν θα λάβει έσοδα από την πώληση των Προσφερόμενων Υφιστάμενων Μετοχών, τα οποία θα εισπράξει ο Πωλητής Μέτοχος. Μετά την ολοκλήρωση της Συνδυασμένης Προσφοράς, η Metlen αναμένεται να διατηρήσει έμμεση πλειοψηφική συμμετοχή στην Εταιρεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) μέλη, τέσσερα (4) εκ των οποίων είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, σύμφωνα με τον Νόμο 4706/2020.