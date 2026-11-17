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Ο Όμιλος Φάις παρουσιάζει το OMNIA REWARDS, το νέο ομιλικό πρόγραμμα επιβράβευσης που ενσωματώνει τα κορυφαία διεθνή brands και καταστήματα του χαρτοφυλακίου του, δημιουργώντας μια ενιαία εμπειρία αγορών και ανταμοιβής.

Με επίκεντρο τον καταναλωτή και τη διαρκή αναβάθμιση της αγοραστικής εμπειρίας, το OMNIA REWARDS μετατρέπει κάθε αγορά σε μια νέα και ουσιώδη ευκαιρία επιβράβευσης, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη αξία, περισσότερες επιλογές και ουσιαστικά προνόμια. Από τη μόδα και το sportswear έως την ομορφιά, την ευεξία και το premium lifestyle, το νέο πρόγραμμα δημιουργεί ένα σχήμα ανταμοιβής που αξιοποιεί τη δυναμική και την πολυμορφία του χαρτοφυλακίου του Ομίλου, συνδέοντας διαφορετικά brands και αγοραστικές εμπειρίες μέσα από έναν κοινό μηχανισμό επιβράβευσης.

Στο OMNIA REWARDS συμμετέχουν κορυφαία brands του Ομίλου όπως: Kalogirou, Chloé, Jimmy Choo, Ferragamo, Tod’s, Hogan, Under Armour, Puma, Technogym, Michael Kors, UGG, DKNY, Levi’s, KIKO Milano, Haralas και Harley-Davidson.

Η φιλοσοφία του προγράμματος είναι απλή: περισσότερες αγορές, περισσότερα προνόμια, περισσότερες δυνατότητες ανταμοιβής. Με τις αγορές τους στα συμμετέχοντα καταστήματα, τα μέλη συγκεντρώνουν πόντους και, ανάλογα με το σύνολο των πόντων τους, αποκτούν πρόσβαση σε πακέτα επιβράβευσης που περιλαμβάνουν κουπόνια αγορών. Η εγγραφή στο πρόγραμμα είναι εντελώς δωρεάν και πραγματοποιείται εύκολα μέσω του www.omniarewards.gr/el/benefits, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανακαλύψουν όλα τα προνόμια και να ενημερωθούν αναλυτικά για τους όρους συμμετοχής

Η δημιουργία του OMNIA REWARDS αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη στρατηγική του Ομίλου Φάις για την ενίσχυση της σχέσης του με τους καταναλωτές και τη διαμόρφωση μιας ολοένα πιο ολοκληρωμένης αγοραστικής εμπειρίας. Παράλληλα, αναδεικνύει τις δυνατότητες που δημιουργεί η συνύπαρξη ισχυρών διεθνών και εγχώριων brands κάτω από την ομπρέλα ενός δυναμικού επιχειρηματικού Ομίλου.