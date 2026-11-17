Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Αύξηση της κερδοφορίας της Eurobank κατά 6%-7% το 2027 και το 2028, πριν από τις συνέργειες, θα μπορούσε να προσφέρει μια ενδεχόμενη εξαγορά της First Investment Bank (FIB) στη Βουλγαρία, σύμφωνα με την Jefferies.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι μια τέτοια συναλλαγή θα αναδείκνυε τη Eurobank στη μεγαλύτερη τράπεζα της βουλγαρικής αγοράς, με μερίδιο περίπου 20% στο συνολικό ενεργητικό, ενισχύοντας παράλληλα τη γεωγραφική διαφοροποίηση των κερδών της.

Εάν η εξαγορά της FIB πραγματοποιηθεί με τίμημα κοντά στη λογιστική αξία, η Jefferies υπολογίζει ότι θα απορροφήσει περίπου 130 μονάδες βάσης κεφαλαίου CET1

Η Jefferies διατηρεί τη σύσταση Buy για τη Eurobank, με τιμή-στόχο τα 5,85 ευρώ, που συνεπάγεται περιθώριο ανόδου 20% από την τιμή αναφοράς των 4,86 ευρώ. Αν και επισημαίνει ότι οι συζητήσεις βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση, δηλώνει ότι θα αξιολογούσε θετικά μια πιθανή συμφωνία.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλείται η Jefferies, η Eurobank βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για την εξαγορά της First Investment Bank. Ωστόσο, οι δύο τράπεζες δεν έχουν σχολιάσει τις σχετικές πληροφορίες.

Στην πρώτη θέση της βουλγαρικής αγοράς

Η ενδεχόμενη εξαγορά θα άλλαζε σημαντικά τις ισορροπίες στον τραπεζικό κλάδο της Βουλγαρίας. Στα τέλη του 2025, η Eurobank κατείχε την τέταρτη θέση στη χώρα με βάση το μερίδιο αγοράς στο συνολικό ενεργητικό, ενώ η First Investment Bank βρισκόταν στην πέμπτη.

Ο συνδυασμός των δύο τραπεζών θα δημιουργούσε τον μεγαλύτερο τραπεζικό όμιλο στη Βουλγαρία, με μερίδιο αγοράς περίπου 20%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η Jefferies, στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2026 η First Investment Bank διέθετε συνολικό ενεργητικό 10,6 δισ. ευρώ και χαρτοφυλάκιο δανείων 5,33 δισ. ευρώ.

Αντίστοιχα, η θυγατρική της Eurobank στη Βουλγαρία είχε ενεργητικό 14,8 δισ. ευρώ και καθαρά δάνεια 9,9 δισ. ευρώ.

Η FIB κατέγραψε καθαρά κέρδη 96,9 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2026, έναντι 182 εκατ. ευρώ της βουλγαρικής θυγατρικής της Eurobank, ενώ η λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων της διαμορφωνόταν σε περίπου 1,1 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET1 της FIB βρισκόταν στο 19,4% στο τέλος του τρίτου τριμήνου, περίπου 550 μονάδες βάσης υψηλότερα από την ελάχιστη απαιτούμενη στάθμη.

Πρόσθετα κέρδη έως 130 εκατ. ευρώ ετησίως

Η Jefferies εκτιμά ότι η ετησιοποίηση των καθαρών κερδών εννεαμήνου της FIB συνεπάγεται δυνητική πρόσθετη κερδοφορία περίπου 130 εκατ. ευρώ για τη Eurobank.

Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση 6%-7% των εκτιμώμενων δημοσιευμένων καθαρών κερδών του ομίλου για το 2027 και το 2028, με βάση τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις της αγοράς. Μάλιστα, η συγκεκριμένη εκτίμηση δεν περιλαμβάνει ενδεχόμενες συνέργειες από την ενοποίηση των δύο τραπεζών.

Σε όρους αποτίμησης, η FIB διέθετε ενσώματη λογιστική αξία ανά μετοχή 7,2 ευρώ στο τρίτο τρίμηνο του 2026, έναντι χρηματιστηριακής τιμής 5,85 ευρώ κατά τον χρόνο σύνταξης της έκθεσης, έπειτα από άνοδο περίπου 10% στη συνεδρίαση.

Αυτό αντιστοιχεί σε δείκτη τιμής προς ενσώματη λογιστική αξία (P/TBV) περίπου 0,8 φορές και συνολική χρηματιστηριακή κεφαλαιοποίηση 872 εκατ. ευρώ.

Η Jefferies εξετάζει το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας με τίμημα κοντά στη λογιστική αξία της FIB, εκτιμώντας ότι θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί με αξιοποίηση των διαθέσιμων κεφαλαιακών αποθεμάτων της Eurobank.

Κεφαλαιακή επίπτωση 130 μονάδων βάσης

Ένα από τα βασικά ζητήματα που εξετάζει η Jefferies είναι η επίπτωση της πιθανής εξαγοράς στην κεφαλαιακή επάρκεια της Eurobank.

Ο δείκτης CET1 του ομίλου διαμορφώνεται στο 14,3%, σε pro forma βάση, λαμβάνοντας υπόψη τη συναλλαγή με τη Eurolife, η ολοκλήρωση της οποίας προβλέπεται στο τέταρτο τρίμηνο του 2026.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Jefferies, η Eurobank θα διαθέτει περίπου 750 εκατ. ευρώ πλεονάζοντος κεφαλαίου στο τέλος του 2026, πάνω από τον εσωτερικό στόχο CET1 του 13%.

Εάν η εξαγορά της FIB πραγματοποιηθεί με τίμημα κοντά στη λογιστική αξία, η Jefferies υπολογίζει ότι θα απορροφήσει περίπου 130 μονάδες βάσης κεφαλαίου CET1.

Σε αυτή την περίπτωση, ο δείκτης CET1 της Eurobank θα υποχωρούσε κοντά στο 13% έως το τέλος του 2026, δηλαδή στο επίπεδο του εσωτερικού κεφαλαιακού στόχου της διοίκησης.

Οι αναλυτές υπενθυμίζουν ότι η Eurobank είχε ήδη αναφερθεί στην πρόθεσή της να διατηρεί ένα πρόσθετο κεφαλαιακό απόθεμα περίπου 100 μονάδων βάσης πάνω από τον στόχο του 13%, ώστε να διαθέτει ευελιξία για πιθανές εξαγορές.

Η στρατηγική εξαγορών της Eurobank

Η Jefferies σημειώνει ότι η Eurobank έχει επανειλημμένα εκφράσει ενδιαφέρον για εξαγορές στις βασικές αγορές και στους τρεις επιχειρηματικούς τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρει τη συμφωνία με τη Eurolife, η οποία, σύμφωνα με την ανάλυση, συνεπάγεται πρόσθετα έσοδα από προμήθειες ύψους περίπου 100 εκατ. ευρώ, ή αύξηση 5% των λειτουργικών κερδών προ προβλέψεων, με κεφαλαιακή επιβάρυνση 120 μονάδων βάσης στον CET1.

Ειδικά για τη Βουλγαρία, η διοίκηση της Eurobank είχε αναφερθεί ήδη από το δεύτερο τρίμηνο του 2025 στις δυνατότητες περαιτέρω συγκέντρωσης του τραπεζικού κλάδου.

Όπως είχε επισημάνει ο διευθύνων σύμβουλος, οι τέσσερις μεγαλύτερες τράπεζες ελέγχουν περίπου το 75% της αγοράς, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω συγκέντρωσης, τα οποία η Eurobank παρακολουθεί στενά.

Ισχυρή πιστωτική επέκταση στη Βουλγαρία

Η Jefferies υπογραμμίζει ότι η βουλγαρική τραπεζική αγορά εξακολουθεί να παρουσιάζει ιδιαίτερα ισχυρούς ρυθμούς πιστωτικής ανάπτυξης.

Τον Σεπτέμβριο, τα δάνεια προς νοικοκυριά αυξήθηκαν κατά 22% σε ετήσια βάση, έναντι μόλις 3% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επίδοση που συγκαταλέγεται στις υψηλότερες στην Ευρώπη.

Η θυγατρική της Eurobank στη Βουλγαρία κατέγραψε συνολική ετήσια αύξηση δανείων 16% στο τρίτο τρίμηνο του 2026.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η ισχυρή δυναμική της αγοράς ενισχύει τη στρατηγική σημασία μιας ενδεχόμενης εξαγοράς, καθώς θα επέτρεπε στη Eurobank να αυξήσει την παρουσία της σε μια χώρα με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης της τραπεζικής χρηματοδότησης.

Στο 20% η συνεισφορά της Βουλγαρίας στα κέρδη

Πέρα από την άμεση αύξηση της κερδοφορίας, η Jefferies αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη γεωγραφική διαφοροποίηση που θα προσέφερε η εξαγορά.

Σήμερα, η Βουλγαρία συνεισφέρει περίπου το 15% των κερδών της Eurobank. Με την ενσωμάτωση της FIB, το ποσοστό αυτό θα μπορούσε να αυξηθεί στο 20%. Αντίστοιχα, η συνεισφορά της Ελλάδας θα περιοριζόταν περίπου στο 50% των συνολικών κερδών του ομίλου.

Με βάση αυτό το σενάριο, οι δραστηριότητες της Eurobank στη Νοτιοανατολική Ευρώπη θα πλησίαζαν συνολικά τη συνεισφορά της ελληνικής αγοράς στην κερδοφορία.

Η Jefferies θεωρεί ότι μια τέτοια εξέλιξη θα επιτάχυνε τη μετατροπή της Eurobank από μια κυρίως ελληνική τράπεζα σε έναν διαφοροποιημένο περιφερειακό χρηματοοικονομικό όμιλο.

Η γεωγραφική αυτή επέκταση θα ερχόταν να προστεθεί στη διαφοροποίηση του επιχειρηματικού μοντέλου της Eurobank, η οποία αναπτύσσει πλέον δραστηριότητες στην τραπεζική, την ασφάλιση και τη διαχείριση περιουσίας.

Συνολικά, η Jefferies αξιολογεί θετικά το ενδεχόμενο εξαγοράς της First Investment Bank, καθώς εκτιμά ότι θα ενίσχυε την κερδοφορία, το μερίδιο αγοράς και τη διεθνή παρουσία της Eurobank.

Παρότι δεν υπάρχει ακόμη επίσημη επιβεβαίωση των συζητήσεων, οι αναλυτές θεωρούν ότι μια τέτοια συναλλαγή θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ακόμη βήμα στη στρατηγική περιφερειακής επέκτασης του ομίλου, διατηρώντας τη σύσταση Buy και την τιμή-στόχο των 5,85 ευρώ για τη μετοχή.