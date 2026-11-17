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Τάνκερ μεταφοράς υγραερίου (LPG) βυθίστηκε σήμερα ανοικτά των βουλγαρικών ακτών στη Μαύρη Θάλασσα, με τις αρχές να έχουν ξεκινήσει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης του πληρώματός του, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Βουλγαρίας.

Το ελληνόκτητο τάνκερ Gas Husky, υπό λιβεριανή σημαία, εξέπεμψε σήμα κινδύνου και τελικά βυθίστηκε σε απόσταση περίπου 50 ναυτικών μιλίων από τις ακτές, στο ύψος της Μπιάλα.

Το περιστατικό σημειώθηκε εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Βουλγαρίας, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της βύθισης.

Η διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου, η οποία έχει έδρα στην Ελλάδα, δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για να σχολιάσει το περιστατικό.

Η βύθιση του Gas Husky σημειώνεται μία ημέρα μετά την απώλεια φορτηγού πλοίου που μετέφερε σιτηρά στην ίδια περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.