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Στις 27 Νοεμβρίου, στις 8:00 το πρωί, αναμένεται να επαναλειτουργήσει η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν νέες αιτήσεις ή να τροποποιήσουν όσες έχουν ήδη καταχωρίσει.

Η πλατφόρμα παραμένει κλειστή από τις 13 Νοεμβρίου, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης της πέμπτης δόσης του επιδόματος παιδιού για το 2026, όπως συμβαίνει πριν από κάθε προγραμματισμένη καταβολή.

Από τις 27 Νοεμβρίου, οι δικαιούχοι θα μπορούν και πάλι να εισέρχονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή, προκειμένου να υποβάλουν νέα αίτηση ή να προχωρήσουν σε διορθώσεις και αλλαγές σε ήδη υπάρχουσα.

Προσοχή στην οριστική υποβολή της αίτησης

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, καθώς απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος είναι η οριστική υποβολή της αίτησης.

Η προσωρινή αποθήκευση δεν θεωρείται ολοκληρωμένη υποβολή και, κατά συνέπεια, δεν αρκεί για την έγκριση και την καταβολή του επιδόματος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, επομένως, να βεβαιώνονται ότι έχουν ολοκληρώσει όλα τα απαιτούμενα βήματα και ότι η αίτησή τους έχει υποβληθεί οριστικά.

Ποια είναι τα ποσά του επιδόματος παιδιού

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης διαμορφώνεται ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα και τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών.

Συγκεκριμένα, τα ποσά σε μηνιαία βάση κυμαίνονται:

Από 28 έως 70 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα παιδιά.

Από 56 έως 140 ευρώ για το τρίτο παιδί και για κάθε επόμενο.

Η τελική ενίσχυση καθορίζεται βάσει των προβλεπόμενων εισοδηματικών κριτηρίων, ενώ η καταβολή του επιδόματος πραγματοποιείται σε διμηνιαίες δόσεις.

Οι δικαιούχοι καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία των αιτήσεών τους, ώστε να αποφύγουν εκκρεμότητες που ενδέχεται να επηρεάσουν την έγκριση ή την πληρωμή της ενίσχυσης.

Η επαναλειτουργία της πλατφόρμας στις 27 Νοεμβρίου αποτελεί, επομένως, μια ακόμη ευκαιρία για τις οικογένειες που δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία να τακτοποιήσουν τις αιτήσεις τους.