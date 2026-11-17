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Το χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα «Γιορτές για Όλους» στα σούπερ μάρκετ ανακοίνωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Βασίλης Σπανάκης.

Όπως εξήγησε ο υφυπουργός, θα περιέχονται 25 κατηγορίες προϊόντων με πάνω από 300 κωδικούς και με εκπτώσεις έως 25%.

Εκπτωτικές τιμές θα έχουν προϊόντα όπως το λάδι, τα σοκολατοειδή, τα μπισκότα, τα τσουρέκια, οι βασιλόπιτες, το κρέας, τα αναψυκτικά, οι σάλτσες, ο καφές, τα αυγά, το γάλα, τα ζυμαρικά, τους ξηρούς καρπούς, τα τυριά , δηλαδή τα προϊόντα αυξημένης ζήτησης για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι.

Το πρόγραμμα θα τεθεί σε εφαρμογή στις 18 Δεκεμβρίου και θα ισχύσει έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Ο κ. Σπανάκης διευκρίνισε πως το κρέας και τα γλυκά δεν θα έχουν έκπτωση της τάξεως του 25% αλλά η πλειοψηφία των προϊόντων θα έχουν αυτή τη σημαντική έκπτωση.

Παράλληλα, τόνισε πως: «Στόχος μας είναι όχι μόνο το ταβάνι αλλά η μείωση τιμών. Κάνουμε έναν ανοιχτό κάλεσμα προς όλε τις εταιρίες να έρθουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα του ΥΠΑΝ για να εξασφαλίσουμε καλύτερες τιμές στους καταναλωτές».

«Ξέρουμε ότι θα έχουμε δυσκολίες. Όμως δεν θα σταματήσουμε να λαμβάνουμε πρωτοβουλίες», είπε επίσης ο κ. Σπανάκης για την ακρίβεια στα τρόφιμα.