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Την παρουσία της στην Ελλάδα ενισχύει η Wyndham Hotels & Resorts, αναζητώντας νέες ευκαιρίες ανάπτυξης σε καθιερωμένους και αναδυόμενους προορισμούς και διευρύνοντας παράλληλα τις περιφερειακές δραστηριότητές της με βάση την Αθήνα.

Οι πρόσφατες εξελίξεις και οι αναπτυξιακοί στόχοι της εταιρείας περιλαμβάνονται στα θέματα που θα συζητήσουν ανώτερα στελέχη της στο Resort & Residential Forum 2026 (16 – 18 Νοεμβρίου), διεθνές Φόρουμ επενδύσεων στη φιλοξενία, που πραγματοποιείται στην Αθήνα.

Τη Wyndham Hotels & Resorts εκπροσωπούν στο Φόρουμ ο κ. Δημήτρης Μανίκης, Πρόεδρος Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Ευρασίας και Αφρικής και ο κ. Βασίλης Θεμελίδης, Ανώτερος Περιφερειακός Διευθυντής Νοτίου και Ανατολικής Ευρώπης οι οποίοι θα μιλήσουν για τις επενδυτικές ευκαιρίες, τα εξελισσόμενα μοντέλα φιλοξενίας και τις προοπτικές ανάπτυξης που διαμορφώνουν την ελληνική αγορά και τις αγορές της ευρύτερης περιοχής.

Με 16 ξενοδοχεία στην Ελλάδα, η Wyndham συνεχίζει να διερευνά ευκαιρίες διεύρυνσης του χαρτοφυλακίου της, σε στενή συνεργασία με υφιστάμενους και δυνητικούς συνεργάτες δικαιόχρησης (franchise). Στα αναπτυξιακά της σχέδια περιλαμβάνονται το Ramada Residences by Wyndham Halkidiki στη Χαλκιδική και το Aurablu Aegina, μέλος της Trademark Collection by Wyndham, στην Αίγινα. Και οι δύο μονάδες αναμένεται να ανοίξουν το 2027. Παράλληλα, οι νέες αυτές μονάδες επιβεβαιώνουν τη δέσμευση της Wyndham να συνεργάζεται με τοπικούς ιδιοκτήτες και επενδυτές για την παρουσία διεθνώς αναγνωρισμένων ξενοδοχειακών brands στην αγορά.

Στις πρόσφατες εξελίξεις περιλαμβάνονται επίσης το άνοιγμα του Wyndham Residences Piraeus Marina Zeas και η προσθήκη του Mykonos Town House στο ευρύτερο δίκτυο καταλυμάτων που προσφέρει η Wyndham μέσω της συνεργασίας της με τη HotelREZ. Οι κινήσεις αυτές διευρύνουν περαιτέρω την παρουσία της σε διαφορετικές κατηγορίες καταλυμάτων και προορισμούς.

Επενδύοντας στις δυνατότητες του ελληνικού τουρισμού

Αναφερόμενος στις προοπτικές ανάπτυξης της Wyndham στην Ελλάδα, ο κ. Δημήτρης Μανίκης, Πρόεδρος Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Ευρασίας και Αφρικής, Wyndham Hotels & Resorts, υπογράμμισε τις ευκαιρίες που αναδύονται στην ελληνική αγορά φιλοξενίας, καθώς και τη σημασία των σχέσεων της εταιρείας με τους συνεργάτες δικαιόχρησης.

Όπως σημείωσε, η Wyndham βρίσκεται σε ενεργές συζητήσεις για την περαιτέρω επέκτασή της τόσο σε καθιερωμένους προορισμούς όσο και σε αναδυόμενες περιοχές με αυξανόμενες τουριστικές δυνατότητες. Η προσέγγιση της εταιρείας βασίζεται στον εντοπισμό των κατάλληλων ευκαιριών ανάπτυξης και στη συνεργασία με τοπικούς ιδιοκτήτες και συνεργάτες δικαιόχρησης, με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμα βιώσιμων επιχειρήσεων υπό διεθνώς αναγνωρισμένα brands.

Ο κ. Μανίκης επισήμανε επίσης ότι η θετική πορεία του ελληνικού τουρισμού αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την προσέλκυση νέων επενδύσεων στη φιλοξενία. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι αφίξεις ταξιδιωτών από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 10%, ενώ οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ενισχύθηκαν κατά 9,4% την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2026.

Τόνισε ακόμη ότι το διεθνές μέγεθος της Wyndham, τα ανεπτυγμένα δίκτυα διανομής της και το ευρύ χαρτοφυλάκιο των brands της παρέχουν στους ιδιοκτήτες ξενοδοχείων και στους επενδυτές πρόσβαση στην τεχνογνωσία, την τεχνολογία, τις πλατφόρμες μάρκετινγκ και τις υποδομές επιβράβευσης πελατών που χρειάζονται για να ανταγωνίζονται αποτελεσματικά σε μια ολοένα πιο διεθνοποιημένη αγορά φιλοξενίας.

Η συνεχιζόμενη ανάπτυξη της Wyndham στην Ελλάδα αποσκοπεί στην ενίσχυση της τουριστικής προσφοράς της χώρας και στη διεύρυνση της εμβέλειας της εταιρείας στις διεθνείς αγορές προέλευσης επισκεπτών.

Condo hotels και branded residences με αυξανόμενες προοπτικές στην ελληνική αγορά

Παράλληλα με την ανάπτυξη ξενοδοχείων κλασσικού τύπου, η Wyndham Hotels & Resorts διακρίνει σημαντικές δυνατότητες στα condo hotels και στις branded residences, μοντέλα φιλοξενίας που αναπτύσσονται διεθνώς και προσελκύουν αυξανόμενο ενδιαφέρον στην Ελλάδα.

Στο ελληνικό χαρτοφυλάκιο της Wyndham, το Wyndham Athens Residence και το Wyndham Residences Piraeus Marina Zeas αποτελούν παραδείγματα που αποτυπώνουν την εμπειρία της εταιρείας στο μοντέλο των condo hotels. Η Wyndham συνεχίζει να διερευνά ευκαιρίες και σε άλλες μορφές branded residences στην Ελλάδα.

Διεθνώς, οι branded residences μπορούν να λάβουν διαφορετικές μορφές, περιλαμβάνοντας κατοικίες που αναπτύσσονται μαζί με ξενοδοχεία, αλλά και αυτοτελή οικιστικά έργα. Παρότι τα έργα για τα οποία η Wyndham έχει υπογράψει συμφωνίες στην Ελλάδα έως σήμερα αφορούν ξενοδοχεία και condo hotels, η εταιρεία διακρίνει δυνατότητες για ευρύτερη ανάπτυξη branded residences, καθώς η αγορά εξελίσσεται.

Για τους φορείς ανάπτυξης ακινήτων και τους ιδιοκτήτες, η συνεργασία με μια διεθνή ξενοδοχειακή εταιρεία μπορεί να προσφέρει πολύ περισσότερα από την ένταξη σε ένα brand. Μπορεί να εξασφαλίσει πρόσβαση σε παγκόσμια συστήματα κρατήσεων και διανομής, διεθνή προβολή, προγράμματα επιβράβευσης πελατών, τεχνογνωσία στη διαχείριση εσόδων, τεχνολογία και λειτουργική υποστήριξη, βοηθώντας τα έργα να προσεγγίσουν ευρύτερο κοινό και να ενισχύσουν τη θέση τους στην αγορά.

Παράλληλα, η προσέγγιση της Wyndham αναγνωρίζει τη σημασία της διατήρησης της ιδιαίτερης ταυτότητας και του χαρακτήρα κάθε μονάδας. Η επιλογή του κατάλληλου brand και του κατάλληλου συμβατικού πλαισίου συνεργασίας για κάθε έργο είναι καθοριστική, ώστε ο σχεδιασμός του να ανταποκρίνεται στην τοποθεσία, στο κοινό στο οποίο απευθύνεται και στους επενδυτικούς του στόχους.

Η τεχνολογία και η λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων αποκτούν επίσης ολοένα μεγαλύτερη σημασία για τις επιδόσεις των σύγχρονων επιχειρήσεων φιλοξενίας. Η βελτιστοποίηση των εσόδων και της διανομής, η βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και η κατανόηση των προτιμήσεων των επισκεπτών αποτελούν πεδία στα οποία οι δυνατότητες αυτές καθίστανται απαραίτητες για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και την επίτευξη σταθερών επιδόσεων σε βάθος χρόνου.

Για την Ελλάδα, όπου οι επενδύσεις επεκτείνονται όλο και περισσότερο σε νέους προορισμούς και μορφές καταλυμάτων, οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν πρόσθετες ευκαιρίες για ιδιοκτήτες ξενοδοχείων, επενδυτές και φορείς ανάπτυξης ακινήτων.

Η Αθήνα ως στρατηγικός κόμβος των περιφερειακών δραστηριοτήτων της Wyndham

Η ενισχυόμενη δέσμευση της Wyndham στην Ελλάδα αποτυπώνεται και στη δημιουργία του νέου περιφερειακού γραφείου της στην Αθήνα, το οποίο εποπτεύει τη λειτουργία και τις δραστηριότητες ανάπτυξης σε 18 χώρες, με δίκτυο 96 ξενοδοχείων.

Σύμφωνα με τον κ. Βασίλη Θεμελίδη, Ανώτερο Περιφερειακό Διευθυντή Νοτίου και Ανατολικής Ευρώπης, Wyndham Hotels & Resorts, η δημιουργία του γραφείου της Αθήνας αποτελεί σημαντικό βήμα στην ευρύτερη στρατηγική περιφερειακής ανάπτυξης της εταιρείας. Ενισχύει τη δυνατότητά της να υποστηρίζει τους ιδιοκτήτες ξενοδοχείων, να αναπτύσσει νέες συνεργασίες και να αξιοποιεί ευκαιρίες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Κεντρική Ασία. Το γραφείο αποτελεί περιφερειακή βάση από την οποία η Wyndham μπορεί να συντονίζει τις δραστηριότητές της σε διαφορετικές αγορές, να ενισχύει τις σχέσεις της με υφιστάμενους ιδιοκτήτες και συνεργάτες δικαιόχρησης και να υποστηρίζει την ανάπτυξη νέων ξενοδοχειακών έργων. Η επιλογή της Αθήνας αντανακλά επίσης τη στρατηγική σημασία της Ελλάδας για τις ευρύτερες περιφερειακές δραστηριότητες της εταιρείας.

Οι 18 αγορές που υπάγονται στην ευθύνη του γραφείου της Αθήνας είναι η Ελλάδα, η Κύπρος, η Ιταλία, η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Κροατία, το Ισραήλ, η Τσεχία, η Ρωσία, η Ουκρανία, η Βόρεια Μακεδονία, το Μαυροβούνιο, το Καζακστάν, το Ουζμπεκιστάν, η Γεωργία, το Αζερμπαϊτζάν, η Αρμενία και το Κιργιστάν. Το δίκτυο της Wyndham στις αγορές αυτές αριθμεί σήμερα 96 ξενοδοχεία σε λειτουργία.

Να σημειωθεί ότι η Wyndham Hotels & Resorts είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες ξενοδοχειακού franchising στον κόσμο, με περίπου 8.500 ξενοδοχεία σε περίπου 100 χώρες και στις 6 ηπείρους. Μέσω του δικτύου της, το οποίο περιλαμβάνει περισσότερα από 877.000 δωμάτια σε ξενοδοχεία που λειτουργούν με σύμβαση franchise ή συνεργάζονται με τον όμιλο και απευθύνονται στον μέσο ταξιδιώτη, η Wyndham κατέχει ηγετική θέση στις οικονομικές και μεσαίες κατηγορίες της ξενοδοχειακής αγοράς. Η εταιρεία διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο 25 εμπορικών σημάτων ξενοδοχείων, ενώ το πρόγραμμα επιβράβευσης Wyndham Rewards® προσφέρει σε περίπου 129 εκατ. εγγεγραμμένα μέλη την ευκαιρία να εξαργυρώσουν πόντους σε χιλιάδες ξενοδοχεία, θέρετρα, κλαμπ διακοπών και εξοχικές κατοικίες παγκοσμίως.