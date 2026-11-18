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Συνέχιση της ανθεκτικότητας της παγκόσμιας οικονομίας και των αγορών προβλέπει για το 2027 η UBS, θέτοντας ως βασικό σενάριο την άνοδο του S&P 500 στις 8.200 μονάδες και του χρυσού στα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά έως το τέλος του επόμενου έτους. Παρά τις θετικές προοπτικές, όμως, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι οι υψηλές προσδοκίες γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι δημοσιονομικοί κίνδυνοι καθιστούν απαραίτητη τη μεγαλύτερη διαφοροποίηση των επενδυτικών χαρτοφυλακίων.

Στην ετήσια έκθεσή της «Year Ahead 2027: Sustaining resilience», η UBS Global Wealth Management εκτιμά ότι το οικονομικό περιβάλλον παραμένει υποστηρικτικό για τις μετοχές, καθώς η παγκόσμια ανάπτυξη αναμένεται να διατηρηθεί ανθεκτική, τα εταιρικά κέρδη να συνεχίσουν να αυξάνονται και ο πληθωρισμός να αποκλιμακώνεται, έστω και με διαφορετικές ταχύτητες.

Ωστόσο, η ελβετική τράπεζα επισημαίνει ότι οι επενδυτές δεν πρέπει να θεωρούν δεδομένη τη συνέχιση της ανόδου των αγορών. Αντίθετα, θα πρέπει να διαμορφώσουν χαρτοφυλάκια που μπορούν να αξιοποιήσουν τις αναπτυξιακές ευκαιρίες χωρίς να εξαρτώνται από μία μόνο επενδυτική τάση.

Πρώτη επιλογή η Ευρωζώνη, ευκαιρίες σε βιομηχανία και υγεία

Η UBS διατηρεί θετική στάση για τις παγκόσμιες μετοχές, εκτιμώντας ότι η ανθεκτικότητα της οικονομικής δραστηριότητας και η ισχυρή αύξηση των εταιρικών κερδών δημιουργούν περιθώρια περαιτέρω ανόδου.

Ωστόσο, οι υψηλές προσδοκίες, η συγκέντρωση της χρηματιστηριακής αξίας σε περιορισμένο αριθμό μεγάλων εταιρειών και τα ερωτήματα σχετικά με τις αποδόσεις των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη ενισχύουν την ανάγκη διαφοροποίησης.

Σε γεωγραφικό επίπεδο, η UBS ξεχωρίζει την Ευρωζώνη ως την προτιμώμενη μετοχική αγορά για το 2027.

Σε κλαδικό επίπεδο, πέρα από την τεχνολογία, οι αναλυτές εντοπίζουν επενδυτικές ευκαιρίες στη βιομηχανία και την υγεία.

Στον τεχνολογικό κλάδο, προτιμούν εταιρείες με ισχυρούς ισολογισμούς, σαφή δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης και επενδυτικά προγράμματα που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τις ίδιες τις ταμειακές ροές τους.

Στις επιλογές αυτές περιλαμβάνονται μεγάλοι πάροχοι υποδομών υπολογιστικού νέφους, καθώς και επιλεγμένες εταιρείες στους τομείς της υπολογιστικής ισχύος, της παραγωγής ημιαγωγών και του εξοπλισμού κατασκευής μικροτσίπ.

Στα 1,4 τρισ. δολάρια οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη το 2027

Η τεχνητή νοημοσύνη παραμένει ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που θα καθορίσουν την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας και των χρηματιστηρίων.

Σύμφωνα με την UBS, οι παγκόσμιες επενδύσεις που σχετίζονται με την AI αναμένεται να αυξηθούν από 1 τρισ. δολάρια το 2026 σε 1,4 τρισ. δολάρια το 2027 και 1,5 τρισ. δολάρια το 2028.

Η ισχυρή ζήτηση για υπολογιστική ισχύ, ενεργειακές υποδομές και τεχνολογικές εφαρμογές αναμένεται να στηρίξει τις επενδύσεις σε βάθος χρόνου.

Ωστόσο, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι οι επενδυτές αρχίζουν να απαιτούν πιο απτά οικονομικά αποτελέσματα από τις τεράστιες κεφαλαιουχικές δαπάνες των τεχνολογικών εταιρειών.

Η συγκέντρωση των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης σε λίγες μεγάλες επιχειρήσεις, οι περιορισμοί χρηματοδότησης, οι ελλείψεις στην εφοδιαστική αλυσίδα και οι υψηλές αποτιμήσεις δημιουργούν πρόσθετους κινδύνους.

Για τον λόγο αυτό, η UBS προτείνει επιλεκτική έκθεση στον κλάδο, με έμφαση στη χρηματοοικονομική ισχύ και στην πραγματική δυνατότητα δημιουργίας εσόδων από την τεχνητή νοημοσύνη.

Επιστροφή στα ομόλογα και ενίσχυση της διαφοροποίησης

Σημαντικό ρόλο στα χαρτοφυλάκια του 2027 αναμένεται να διαδραματίσουν και οι αγορές σταθερού εισοδήματος.

Η UBS εκτιμά ότι οι σχετικά υψηλές αρχικές αποδόσεις καθιστούν τα ομόλογα ελκυστικά, καθώς μπορούν να προσφέρουν εισόδημα, δυνατότητες κεφαλαιακής απόδοσης και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε περιόδους αναταράξεων.

Οι αναλυτές προτιμούν ομόλογα υψηλής πιστοληπτικής ποιότητας και συνιστούν μια μέση διάρκεια χαρτοφυλακίου που δεν θα είναι ούτε υπερβολικά μικρή ούτε υπερβολικά μεγάλη.

Παράλληλα, θεωρούν ότι η επιλεκτική έκθεση σε ομόλογα αναδυόμενων αγορών και τίτλους υψηλής απόδοσης μπορεί να προσφέρει πρόσθετες πηγές εισοδήματος.

Η UBS αναδεικνύει επίσης στρατηγικές που αξιοποιούν τη μεταβλητότητα των αγορών, είτε για την προστασία κεφαλαίων είτε για την επίτευξη προκαθορισμένων αποδόσεων και τη σταδιακή δημιουργία επενδυτικών θέσεων σε χαμηλότερες τιμές.

Χρυσός και χαλκός στις βασικές επιλογές

Στα εμπορεύματα, η UBS ξεχωρίζει τον χρυσό ως μέσο διαφοροποίησης και αντιστάθμισης σημαντικών κινδύνων.

Οι ανησυχίες για το δημόσιο χρέος και η συνεχιζόμενη ζήτηση από τις κεντρικές τράπεζες εκτιμάται ότι θα στηρίξουν την αγορά του πολύτιμου μετάλλου.

Στο βασικό της σενάριο, η UBS προβλέπει ότι η τιμή του χρυσού θα διαμορφωθεί στα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά τον Δεκέμβριο του 2027.

Από τα βιομηχανικά μέταλλα, προτιμά τον χαλκό, εκτιμώντας ότι η ανάπτυξη των ηλεκτρικών δικτύων, των κέντρων δεδομένων και ο εξηλεκτρισμός της οικονομίας θα ενισχύσουν τη μακροπρόθεσμη ζήτηση.

Στην αγορά συναλλάγματος, η UBS διακρίνει ευκαιρίες από τις διαφοροποιήσεις στη νομισματική πολιτική και στα επιτόκια.

Η βρετανική λίρα συγκαταλέγεται στις προτιμώμενες επιλογές της, μαζί με επιλεγμένες στρατηγικές carry trade σε νομίσματα αναδυόμενων αγορών. Το ελβετικό φράγκο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί επιλεκτικά ως νόμισμα χρηματοδότησης.

Τα τέσσερα σενάρια για το 2027

Η UBS παρουσιάζει τέσσερα διαφορετικά σενάρια για την πορεία των αγορών, ανάλογα με την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, του πληθωρισμού, των επιτοκίων και των γεωπολιτικών κινδύνων.

Στο βασικό σενάριο, με τίτλο «Resilience, sustained», η παγκόσμια οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται κοντά στον μακροπρόθεσμο ρυθμό της, τα εταιρικά κέρδη παραμένουν ισχυρά και οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζουν να αυξάνονται.

Ο πληθωρισμός αποκλιμακώνεται σταδιακά και οι αποδόσεις των ομολόγων υποχωρούν ελαφρώς, ενώ το δημόσιο χρέος περιορίζει τις δυνατότητες άσκησης οικονομικής πολιτικής χωρίς να προκαλεί γενικευμένη κρίση κρατικού χρέους.

Στο αισιόδοξο σενάριο «Goldilocks», η τεχνητή νοημοσύνη οδηγεί σε μεγαλύτερη αύξηση της παραγωγικότητας, τα εταιρικά κέρδη ενισχύονται σε περισσότερους κλάδους και η Federal Reserve αποκτά περιθώρια χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής.

Το πρώτο δυσμενές σενάριο, «The yield reset», προβλέπει πιο επίμονο πληθωρισμό, πιθανώς λόγω νέων ενεργειακών διαταραχών ή ελλείψεων που συνδέονται με την ανάπτυξη της AI. Σε αυτή την περίπτωση, οι κεντρικές τράπεζες αναγκάζονται να αυξήσουν περαιτέρω τα επιτόκια, πιέζοντας τόσο τις μετοχές όσο και τα ομόλογα.

Το δεύτερο δυσμενές σενάριο, «The AI bust», εξετάζει το ενδεχόμενο οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη να δημιουργήσουν παραγωγική δυναμικότητα μεγαλύτερη από την πραγματική ζήτηση.

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση των επενδυτικών δαπανών, επιδείνωση των εταιρικών κερδών και ευρύτερη οικονομική επιβράδυνση.

Πού βλέπει τον S&P 500, τα επιτόκια και τον χρυσό

Οι προβλέψεις της UBS για τον Δεκέμβριο του 2027 διαφοροποιούνται σημαντικά ανάλογα με το σενάριο.

Στο αισιόδοξο σενάριο, ο S&P 500 θα μπορούσε να φθάσει τις 9.500 μονάδες, με την ισχυρότερη ανάπτυξη και την καλύτερη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης να στηρίζουν τις μετοχές.

Αντίθετα, σε περίπτωση σοβαρής αναταραχής από τις επενδύσεις στην AI, ο αμερικανικός δείκτης θα μπορούσε να υποχωρήσει στις 5.500 μονάδες.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η UBS προβλέπει την υψηλότερη τιμή χρυσού, στα 5.500 δολάρια, στο δυσμενές σενάριο της κρίσης στην τεχνητή νοημοσύνη, ενώ στο αισιόδοξο σενάριο η τιμή περιορίζεται στα 3.800 δολάρια.

Επενδύσεις 32 τρισ. δολαρίων στις ενεργειακές υποδομές

Πέρα από τις προοπτικές του 2027, η UBS εντοπίζει τρεις μεγάλες διαρθρωτικές τάσεις που αναμένεται να καθορίσουν την επόμενη δεκαετία.

Η πρώτη αφορά τη διάδοση της τεχνητής νοημοσύνης και τις δυνατότητές της να αυξήσει την παραγωγικότητα σε πολλούς κλάδους της οικονομίας.

Η δεύτερη συνδέεται με την αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας και τις επενδύσεις σε υποδομές. Σύμφωνα με την UBS, οι παγκόσμιες επενδύσεις σε ηλεκτρικές υποδομές προβλέπεται να φθάσουν τα 32 τρισ. δολάρια κατά την επόμενη δεκαετία.

Η τρίτη αφορά τις δημογραφικές αλλαγές και την πρόοδο στην υγειονομική περίθαλψη.

Η λεγόμενη οικονομία της μακροζωίας αναμένεται να αναπτύσσεται με ετήσιο ρυθμό περίπου 6%, φθάνοντας σε μέγεθος τα 8 τρισ. δολάρια έως το 2030.

Οι τάσεις αυτές, σε συνδυασμό με τις αυξημένες κεφαλαιακές ανάγκες και τον μεγαλύτερο γεωπολιτικό κατακερματισμό, αναμένεται να ενισχύσουν τον ρόλο της τεχνολογίας, των υποδομών και των κυβερνητικών πολιτικών στη διαμόρφωση της παγκόσμιας οικονομίας.

Το μήνυμα της UBS προς τους επενδυτές

Όπως επισημαίνει ο Mark Haefele, επικεφαλής επενδύσεων της UBS Global Wealth Management, οι αγορές έχουν επιδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα και εξακολουθούν να προσφέρουν σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες.

Ωστόσο, η ανθεκτικότητα αυτή δεν πρέπει να συγχέεται με τη βεβαιότητα.

Καθώς οι αποδόσεις επηρεάζονται ολοένα περισσότερο από τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και τις κυβερνητικές πολιτικές, οι επενδυτές χρειάζονται χαρτοφυλάκια που μπορούν να αξιοποιούν την ανάπτυξη χωρίς να εξαρτώνται από ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα.

Η βασική προτεραιότητα για το 2027, σύμφωνα με την UBS, είναι η διατήρηση της επενδυτικής έκθεσης, η διαφοροποίηση των πηγών απόδοσης και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των χαρτοφυλακίων απέναντι σε ένα ευρύτερο φάσμα πιθανών εξελίξεων.