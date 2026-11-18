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Αλλαγές στα νέα σχέδια βελτίωσης περιλαμβάνει η πρώτη τροποποίηση της πρόσκλησης, η οποία αναρτήθηκε στη διαύγεια και διευκρινίζει ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση, ποιες δαπάνες αναγνωρίζονται και πώς ελέγχεται η υλοποίηση των επενδύσεων.

Ειδικότερα, οι αλλαγές περιλαμβάνονται σε ΚΥΑ την οποία υπογράφει το ΥπΑΑΤ και η ΑΑΔΕ και αφορούν τις παρεμβάσεις Π3-73-2.1 «Σχέδια Βελτίωσης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων που συμβάλλουν στην Ανταγωνιστικότητα», Π3-73-2.2 «Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» και Π3-73-2.6 «Επενδύσεις κυκλικής οικονομίας και ενεργειακές επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της Ελλάδας 2023 – 2027».

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν υποβάλει παραδεκτή Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το 2025

Δείτε αναλυτικά την πρώτη τροποποίηση ΕΔΩ

Τι αλλάζει

Σύμφωνα με την τροποποιητική απόφαση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν υποβάλει παραδεκτή Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το 2025. Παράλληλα, αναδιατυπώνονται οι περιορισμοί για όσους έχουν λάβει στήριξη από προηγούμενα προγράμματα.

Επίσης, αλλάζει και ο χειρισμός επενδύσεων που ξεκίνησαν πριν από την υποβολή της αίτησης. Δαπάνες με έναρξη από την 1η Ιουνίου 2026 μπορούν να είναι επιλέξιμες, όμως οι επενδύσεις που είχαν ήδη αρχίσει δεν πρέπει να ξεπερνούν το 80% της επιχορηγούμενης δαπάνης, τόσο κατά την έγκριση όσο και κατά την τελική εκκαθάριση. Πρέπει, συνεπώς, να απομένει τουλάχιστον 20% του επιχορηγούμενου έργου προς υλοποίηση, χωρίς να υπολογίζονται οι γενικές δαπάνες.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται στην τροποποιητική απόφαση «κατ’ εξαίρεση είναι επιλέξιμη η υλοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου από την 1η Ιουνίου του 2026, υπό την προϋπόθεση ότι το άθροισμα της επιχορηγούμενης δαπάνης των επενδύσεων των οποίων η υλοποίηση έχει αρχίσει πριν από την υποβολή της αίτησης στήριξης δεν υπερβαίνει:

α) το 80% της συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης της πράξης κατά την έγκριση της πράξης και

β) το 80% της συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης που τελικά θα έχει εκκαθαριστεί κατά την ολοκλήρωση του σχεδίου, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των αιτημάτων πληρωμής που έχουν εκκαθαριστεί.

Για τον υπολογισμό του ανωτέρω ποσοστού, η υλοποίηση επένδυσης θεωρείται ότι έχει αρχίσει πριν από την υποβολή της αίτησης στήριξης εφόσον, πριν από την ημερομηνία αυτή, έχει πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε πράξη φυσικής ή οικονομικής υλοποίησής της, συμπεριλαμβανομένης της καταβολής προκαταβολής οποιουδήποτε μέρους του τιμήματός της ή της έκδοσης σχετικού παραστατικού. Στην περίπτωση αυτή, για τον υπολογισμό του ποσοστού, προσμετράται το σύνολο της επιχορηγούμενης δαπάνης της συγκεκριμένης επένδυσης ανεξαρτήτως του ύψους της δαπάνης που έχει πράγματι πραγματοποιηθεί ή καταβληθεί πριν από την υποβολή της αίτησης στήριξης. Στο κατ’ ελάχιστο 20% της συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης που πρέπει να απομένει για υλοποίηση δεν συμπεριλαμβάνονται οι γενικές δαπάνες της παρ. 10 του άρθρου 8 της παρούσας. Η υλοποίηση επενδυτικών δαπανών πριν από τη συμπερίληψη του επενδυτικού σχεδίου σε απόφαση ένταξης γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επενδυτή χωρίς να δημιουργεί υποχρέωση συγχρη-ματοδότησής τους από το ΕΓΤΑΑ».

Διευκρινίζονται ακόμη οι όροι για παρελκόμενα και ρυμουλκούμενα, τα οποία πρέπει να προσαρμόζονται σε ελκυστήρα που ανήκει κατά τουλάχιστον 50% στον δικαιούχο ή περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο σχέδιο. Η αγορά ελκυστήρα αποκλείεται όταν στις 1.6.2026 υπήρχε μη αποσβεσμένος ελκυστήρας στην εκμετάλλευση. Αντίθετα, αντικατάσταση εξοπλισμού θεωρείται επιτρεπτή όταν αυτός είχε αποσβεστεί πλήρως έως την ίδια ημερομηνία.