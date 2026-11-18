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Οι αγορές δεν έχουν σχεδόν καμία αμφιβολία ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Fed) των ΗΠΑ είναι έτοιμη να αυξήσει τα βασικά επιτόκια κατά τη νέα συνεδρίασή της τον Δεκέμβριο. Λιγότερο σαφές είναι το τι θα συμβεί στη συνέχεια, επισημαίνει το CNBC.

Οι τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης ενσωματώνουν πλήρως μια αύξηση κατά ένα τέταρτο του ποσοστιαίου σημείου στη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς (FOMC) στις 8-9 Δεκεμβρίου. Προβλέπουν επίσης μια ακόμη κίνηση τον Ιανουάριο, ακολουθούμενη από τουλάχιστον μία επιπλέον αύξηση πριν από το τέλος του 2027, σύμφωνα με τον δείκτη FedWatch του Ομίλου CME.

Φάσμα απόψεων στη Fed

Ωστόσο, πρόσφατες δηλώσεις στελεχών της κεντρικής τράπεζας υποδηλώνουν ένα φάσμα απόψεων.

Ο διοικητής Κρίστοφερ Γουόλερ, για παράδειγμα, δήλωσε πρόσφατα ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο αύξησης κατά μισό ποσοστιαίο σημείο τον Δεκέμβριο. Σε ομιλία του την Τρίτη, ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Σαιντ Λούις, Αλμπέρτο Μουσάλεμ, πρότεινε έως και τέσσερις αυξήσεις μέχρι την άνοιξη του 2027.

Η FOMC ενέκρινε τον Σεπτέμβριο την πρώτη αύξηση των επιτοκίων σε διάστημα άνω των τριών ετών, ενώ στη συνέχεια διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα στη συνεδρίασή της τον Οκτώβριο. Αν και ο πληθωρισμός συνεχίζει να κινείται σε υψηλά επίπεδα από τότε, άλλοι αξιωματούχοι της Fed φαίνονται λιγότερο πρόθυμοι να εφαρμόσουν τόσο αυστηρά μέτρα νομισματικής πολιτικής.

«Δεν νομίζω ότι η κατάσταση απαιτεί δραστικά μέτρα», δήλωσε την Τρίτη ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Νέας Υόρκης, Τζον Γουίλιαμς, σε συνομιλία με το Axios. «Πιστεύω ότι αυτό που κάνουμε τους τελευταίους μήνες… αποδίδει καλά. Συλλέγουμε τα στοιχεία, τα αναλύουμε, διεξάγουμε τη συζήτηση και λαμβάνουμε μια απόφαση».

Ορισμένοι αξιωματούχοι της Fed, μεταξύ των οποίων οι περιφερειακοί πρόεδροι Μπεθ Χάμακ του Κλίβελαντ και Λόρι Λόγκαν του Ντάλας, έχουν επίσης υποστηρίξει μια πιο σταδιακή σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής.

Ωστόσο, η διατήρηση του πληθωρισμού πάνω από τον στόχο του 2% της Fed ενδέχεται να ωθήσει τους αξιωματούχους να υιοθετήσουν μια πιο επιθετική στάση.

Ο Γουόλερ θα έχει την ευκαιρία να εκφράσει τις απόψεις του σε συνέντευξη στο CNBC την Τετάρτη το πρωί.