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Μετά από 13 χρόνια ανάπτυξης και κόστος παραγωγής που εκτιμάται σε τουλάχιστον 1 δισ. δολάρια, το «Grand Theft Auto VI», ένα από τα πιο αναμενόμενα βιντεοπαιχνίδια στην ιστορία της βιομηχανίας, έχει σημειώσει προπαραγγελίες που ξεπερνούν τα 1,5 δισ. δολάρια, σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης αγοράς Sensor Tower.

Ο αριθμός αυτός ξεπερνάει κατά πολύ τα 815 εκατ. δολάρια του προηγούμενου παιχνιδιού της σειράς «Grand Theft Auto V», αλλά και το box office «μεγαθηρίων», όπως το Spider-Man: Brand New Day, που έβαλε στο ταμείο 959 εκατ. δολάρια ως τώρα.

Σε σύγκριση με άλλες πρόσφατες κυκλοφορίες παιχνιδιών, η κλίμακα του GTA VI είναι ασύγκριτη. Εννέα ημέρες πριν από την κυκλοφορία του, το GTA VI έσπασε το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων σε έσοδα από προπαραγγελίες, όπως αναφέρει το CNN.

Πρόκειται για το διπλάσιο ποσό από αυτό είχε συγκεντρώσει το «Call of Duty: Modern Warfare II», το παιχνίδι με τις υψηλότερες πωλήσεις στις ΗΠΑ το 2022, στο αντίστοιχο διάστημα πριν από την κυκλοφορία του.

Το online μοντέλο ενίσχυσε τη δυναμική του

Ο προκάτοχός του, το Grand Theft Auto V, σημείωσε τεράστια επιτυχία, αφού ήταν το παιχνίδι με τις περισσότερες πωλήσεις για το 2013, ενώ συνέχισε να αποφέρει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια για τη σειρά κάθε χρόνο.

Η μακρόχρονη αυτή επιτυχία οφείλεται εν μέρει στο GTA Online, τη multiplayer εκδοχή του παιχνιδιού, που κυκλοφόρησε λίγες εβδομάδες μετά το λανσάρισμα του GTA V.

Το GTA Online έδωσε στην Rockstar Games, την εταιρεία πίσω από τη σειρά, ένα πραγματικά χρυσοφόρο κανάλι εσόδων. Το νέο περιεχόμενο και οι νέες λειτουργίες παιχνιδιού κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον των παικτών, οι οποίοι μπορούν να πληρώνουν με πραγματικά χρήματα για επιπλέον παροχές ή αναβαθμίσεις εντός του παιχνιδιού.

Μόνο το GTA Online έχει αποφέρει πάνω από 5 δισ. δολάρια την τελευταία δεκαετία.

Αυτό το διαρκές ενδιαφέρον κατέστησε το GTA μία από τις μεγαλύτερες σειρές βιντεοπαιχνιδιών όλων των εποχών και μάλιστα στην τέταρτη θέση, πίσω από σειρές «ογκόλιθους», όπως το κλασικό Tetris του 1984, τα Pokémon και τα Call of Duty.

Το Grand Theft Auto απέχει μόλις 40 εκατομμύρια αντίτυπα από την κορυφή και το ερώτημα είναι πόσο γρήγορα θα αφήσει πίσω του τα υπόλοιπα ιστορικά franchises.