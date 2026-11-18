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Στην Ολομέλεια των Εμπορικών Συλλόγων της ΕΣΕΕ, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κα Δόμνα Μιχαηλίδου, παρουσίασε τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία συμμετοχής των εμπορικών επιχειρήσεων στο πρόγραμμα των vouchers για τους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Ένα πρόγραμμα με σημαντική κοινωνική αλλά και οικονομική διάσταση για την αγορά. 120.000 νοικοκυριά και περίπου 190.000 δικαιούχοι – Σημαντικοί πόροι στην αγορά

Η προετοιμασία των εμπορικών επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας μέσω vouchers του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας με φορέα υλοποίησης τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίασης με δεδομένο ότι για πρώτη φορά απευθύνεται και σε μικρές επιχειρήσεις, κατόπιν της εξαιρετικής συνεργασίας του Υπουργείου με την ΕΣΕΕ.

Μέσω των vouchers θα παρέχεται πρόσθετη ενίσχυση ύψους 60 ευρώ μηνιαίως για την αγορά βασικών αγαθών πρώτης ανάγκης, πέραν του υφιστάμενου επιδόματος του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Η ενίσχυση θα μπορεί να χρησιμοποιείται σε συμβεβλημένα με το πρόγραμμα καταστήματα, για την αγορά επιλέξιμων προϊόντων, κυρίως τροφίμων και ειδών καθαρισμού, με εξαίρεση τα καπνικά προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η δράση προβλέπει αναδρομική ισχύ από τον Μάρτιο του 2024, με την πρώτη καταβολή να ενσωματώνει αναδρομικά ποσά που αντιστοιχούν σε περίπου δύο έτη, δηλαδή περί τα 1.000 ευρώ ανά δικαιούχο.

Η εφαρμογή του προγράμματος προβλέπεται να έχει ορίζοντα έως το 2030, δημιουργώντας μια σταθερή προοπτική διοχέτευσης σημαντικών πόρων στην αγορά, οι οποίοι εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε αρκετές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Η Υπουργός κα Δόμνα Μιχαηλίδου υπογράμμισε τη σημασία της όσο το δυνατόν ευρύτερης συμμετοχής των εμπορικών επιχειρήσεων στη δράση, επισημαίνοντας ότι το Υπουργείο θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η διαδικασία ένταξης και συμμετοχής να είναι απλή και λειτουργική.

Παράλληλα, παρουσιάστηκαν οι βασικές τεχνικές προϋποθέσεις λειτουργίας του συστήματος, καθώς οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διαθέτουν την κατάλληλη εφαρμογή στο ταμειακό τους σύστημα, ώστε να είναι δυνατή η αναγνώριση των vouchers και ο αυτόματος έλεγχος των επιλέξιμων προϊόντων κατά τη συναλλαγή.

Σταύρος Καφούνης: «Να σταθούμε δίπλα στα μέλη μας και να διευκολύνουμε τη συμμετοχή τους»

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ, κ. Σταύρος Καφούνης, αναδεικνύοντας τον ρόλο της Συνομοσπονδίας στην επιτυχή υλοποίηση της δράσης, τόνισε την ανάγκη να υπάρξει ουσιαστική κινητοποίηση και ενημέρωση του εμπορικού κόσμου. Θα λειτουργήσει υποστηρικτικά προς τις επιχειρήσεις, με τη δημιουργία μηχανισμού υποστήριξης (help desk), προκειμένου να αντιμετωπίζονται εγκαίρως τα πρακτικά και τεχνικά ζητήματα και να διευκολύνεται η συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων καταστημάτων.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε:

«Θέλουμε να σταθούμε δίπλα στα μέλη μας και να τα βοηθήσουμε να ενταχθούν στο πρόγραμμα, ώστε να μπορούν να εξυπηρετήσουν αποτελεσματικά τους δικαιούχους. Στόχος μας είναι να συμμετάσχουν όσο το δυνατόν περισσότερες εμπορικές επιχειρήσεις».

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ υπογράμμισε επίσης τη σημασία της συμμετοχής της οργανωμένης εκπροσώπησης του εμπορίου στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση της δράσης, ώστε οι ανάγκες και οι ιδιαιτερότητες των επιχειρήσεων να λαμβάνονται υπόψη σε κάθε στάδιο.

Η ΕΣΕΕ αναλαμβάνει πρωτοβουλία ενημέρωσης και υποστήριξης των επιχειρήσεων

Η παρουσία εκπροσώπων Εμπορικών Συλλόγων από όλη την Ελλάδα στη συνεδρίαση της Ολομέλειας επιβεβαίωσε τη σημασία που αποδίδει η εμπορική κοινότητα στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία και την ανάγκη έγκαιρης προετοιμασίας των επιχειρήσεων.

Η ΕΣΕΕ θα αξιοποιήσει το πανελλαδικό δίκτυο των Εμπορικών Συλλόγων και των Ομοσπονδιών της για τη διάχυση της πληροφόρησης, την ενημέρωση των μελών της και την υποστήριξη της διαδικασίας ένταξης στο πρόγραμμα. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι, για πρώτη φορά, δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής και στις μικρές εμπορικές επιχειρήσεις, διευρύνοντας ουσιαστικά τη βάση των δυνητικά συμμετεχόντων. Η ένταξη των μικρότερων επιχειρήσεων αποτελεί μια σημαντική διεκδίκηση της ΕΣΕΕ, η οποία θα συνεχίσει να εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση, με στόχο τη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων επιχειρήσεων και την ένταξη όσο το δυνατόν περισσότερων εμπορικών κλάδων. Βασική επιδίωξη είναι η δράση να αποκτήσει τη μεγαλύτερη δυνατή πανελλαδική εμβέλεια, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και από κάθε περιοχή της χώρας, ώστε τα οφέλη της να φτάσουν τόσο στους δικαιούχους όσο και στην ευρύτερη εμπορική κοινότητα.