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Στις χώρες που αναμένεται να διατηρήσουν δημοσιονομικό πλεόνασμα συγκαταλέγει την Ελλάδα η HSBC, στην ανάλυσή της, η οποία δημοσιοποιήθηκε χθες, για τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η εκτίμηση αυτή καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία αρκετές ευρωπαϊκές οικονομίες αντιμετωπίζουν αυξανόμενες πιέσεις στους προϋπολογισμούς τους, παρά τις προσπάθειες περιορισμού των ελλειμμάτων.

Η εικόνα για την Ελλάδα, όπως αποτυπώνεται στο συγκεκριμένο σημείωμα, είναι θετική ως προς το δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Η αναφορά, ωστόσο, είναι συνοπτική και δεν συνοδεύεται από αναλυτικές προβλέψεις για την ελληνική ανάπτυξη, το χρέος ή το ύψος του πλεονάσματος.

Το ευρύτερο πλαίσιο της ανάλυσης περιλαμβάνει συγκρατημένη ανάπτυξη στην ευρωζώνη, επιμονή του πληθωρισμού και σταδιακή απόσυρση της χρηματοδοτικής στήριξης του Ταμείου Ανάκαμψης.

Η αναφορά στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τη HSBC, η Ελλάδα, η Κύπρος και η Ιρλανδία αναμένεται να διατηρήσουν τα πλεονάσματά τους, ενώ η Πορτογαλία προβλέπεται να επιστρέψει σε μικρό δημοσιονομικό έλλειμμα το 2027.

Η αναφορά αφορά το συνολικό δημοσιονομικό ισοζύγιο, στο οποίο συνυπολογίζονται οι δαπάνες για τόκους, και όχι μόνο το πρωτογενές αποτέλεσμα.

Η διατήρηση πλεονάσματος διαφοροποιεί την ελληνική εικόνα από τη συνολική τάση της ευρωζώνης. Δεν αποτελεί, πάντως, αυτοτελή εκτίμηση για το σύνολο των προοπτικών της οικονομίας, καθώς το σημείωμα εστιάζει κυρίως στις ευρωπαϊκές δημοσιονομικές εξελίξεις.

Η μετάβαση μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Ένα από τα βασικά σημεία της ανάλυσης είναι η αναμενόμενη επιβράδυνση της αύξησης των επενδύσεων, καθώς ολοκληρώνεται ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η HSBC εκτιμά ότι οι επενδύσεις σε εξοπλισμό και άλλες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων τα άυλα περιουσιακά στοιχεία, θα προσφέρουν κάποια αντιστάθμιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, οι δημόσιες επενδύσεις προβλέπεται να παραμείνουν σχετικά σταθερές, στο 3,8% του ΑΕΠ, στον ορίζοντα των προβλέψεων.

Για την Ελλάδα, η επισήμανση συνδέεται με το ερώτημα της συνέχειας των επενδύσεων μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου.

Γιατί αυξάνονται τα ευρωπαϊκά ελλείμματα

Η HSBC επισημαίνει ότι η ελαφρώς περιοριστική δημοσιονομική πολιτική που αναμένεται το 2027 μπορεί να συνυπάρξει με μεγαλύτερα ελλείμματα. Αυτό συμβαίνει επειδή οι υψηλότερες δαπάνες για τόκους, οι αμυντικές ανάγκες και η περιορισμένη ανάπτυξη επιβαρύνουν τους προϋπολογισμούς.

Το έλλειμμα της ευρωζώνης προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 3,5% του ΑΕΠ το 2026, στο 3,6% το 2027 και στο 3,8% το 2028. Οι δαπάνες για τόκους αναμένεται να φθάσουν στο 2,4% του ΑΕΠ το 2028, στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία.

Στην ΕΕ, ο αριθμός των χωρών με έλλειμμα πάνω από το 3% του ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα αυξηθεί από δέκα το 2025 σε δώδεκα το 2026 και σε δεκαέξι το 2027 και το 2028.

Οι εξελίξεις δεν είναι ομοιόμορφες. Η Γαλλία και η Ιταλία αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη μείωση των ελλειμμάτων τους, ενώ για την Ισπανία προβλέπεται ευνοϊκότερη δημοσιονομική πορεία. Στη Γερμανία, η ενίσχυση των επενδύσεων σε υποδομές αναμένεται να γίνει περισσότερο αισθητή το 2027 και το 2028.

Ανάπτυξη με επίμονο πληθωρισμό

Στο μακροοικονομικό σκέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεώρησε προς τα πάνω την πρόβλεψη για την ανάπτυξη της ευρωζώνης το 2026, από 0,9% σε 1,2%. Για το 2027 διατηρεί την εκτίμηση στο 1,2%, ενώ για το 2028 προβλέπει 1,3%.

Μεγαλύτερη είναι η αναθεώρηση στον πληθωρισμό. Οι προβλέψεις διαμορφώνονται πλέον στο 3,2% για το 2026 και στο 3,1% για το 2027, έναντι 3% και 2,3% προηγουμένως. Για το 2028 προβλέπεται αποκλιμάκωση στο 2,1%. Τα ποσοστά αυτά αφορούν την ευρωζώνη, όχι ειδικά την Ελλάδα.

Η HSBC υπογραμμίζει επίσης ότι αρκετοί εθνικοί προϋπολογισμοί του 2027 δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Ως εκ τούτου, παραμένει αβεβαιότητα τόσο για την έκταση της δημοσιονομικής προσαρμογής όσο και για την τελική πορεία των ελλειμμάτων. Σε αυτό το υπό διαμόρφωση ευρωπαϊκό περιβάλλον εντάσσεται και η πρόβλεψη για διατήρηση του ελληνικού πλεονάσματος.