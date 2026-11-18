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Τα Public υποδέχονται τη Black Friday με μια καμπάνια γεμάτη ζωντάνια, ενέργεια και χιούμορ, στην οποία πρωταγωνιστούν τα ίδια τα προϊόντα. «Δώσε μου τιμή να σαρώσω», λέει η σκούπα stick. «Με την τιμή μου δεν παίζουμε», απαντά το χειριστήριο.

Με κεντρικό μήνυμα «Black Friday στα Public. Προσφορές που σου μιλάνε!», τα προϊόντα αποκτούν φωνή και προσωπικότητα. Από τις τηλεοράσεις, τα smartphones και τα laptops μέχρι τις οικιακές συσκευές, τα βιβλία και τα αξεσουάρ gaming, κάθε προϊόν έχει πολλά να πει.

Τη φετινή Black Friday, οι τιμές στα Public μιλούν από μόνες τους. Οι προσφορές στα καταστήματα Public και στο public.gr συνεχίζονται έως και την Cyber Monday, στις 30 Νοεμβρίου, με την Εγγύηση Χαμηλότερης Τιμής και δυνατότητα αλλαγής δώρου έως και τις 9 Ιανουαρίου 2027.

Στα καταστήματα Public και στο public.gr, οι πελάτες βρίσκουν χιλιάδες ετοιμοπαράδοτα προϊόντα από επώνυμα brands, μαζί με ένα οικοσύστημα υπηρεσιών πληρωμής και παράδοσης που υποστηρίζει την αγορά τους από την επιλογή του προϊόντος έως την παραλαβή του. Για την πληρωμή, μπορούν να επιλέξουν το Πλάνο Δόσεων με έως 48 χαμηλές δόσεις ή άτοκες δόσεις μέσω των υπηρεσιών Buy Now, Pay Later της Klarna και της Snappi. Στις επιλογές παράδοσης περιλαμβάνονται το Public+ Delivery για παραλαβή από BOX NOW lockers, καθώς και υπηρεσίες άμεσης παράδοσης και εγκατάστασης συσκευών.

Στις προσφορές για μικρές οικιακές συσκευές, η μηχανή espresso Rohnson R-98500 20 bar είναι μια επιλογή για όσους θέλουν να απολαμβάνουν τον πρώτο τους espresso στο σπίτι. Στην ίδια κατηγορία, η σκούπα stick Dyson V8 Cyclone είναι ιδανική για ένα γρήγορο καθάρισμα, είτε πρόκειται για τα ψίχουλα κάτω από το τραπέζι είτε για τη σκόνη στην είσοδο του σπιτιού. Παράλληλα τα δύο μοντέλα της Xiaomi: XIAOMI H50 για Σκούπισμα και Σφουγγάρισμα και η XIAOMI S40 για Σκούπισμα και Σφουγγάρισμα που κάνουν τη δουλειά μόνα τους.

Στις προσφορές προσωπικής φροντίδας, το Dyson Airwrap Straight + Wavy απευθύνεται σε όσους θέλουν να δοκιμάζουν διαφορετικά χτενίσματα στο σπίτι.

Στο καθιστικό, η Xiaomi Mini LED S 75″ 4K Google TV φέρνει τις ταινίες, τις σειρές και τους αγώνες στη μεγάλη οθόνη. Αν η βραδιά έχει gaming, το ασύρματο χειριστήριο Sony DualSense V3 για PS5 δίνει στον δεύτερο παίκτη τη θέση του στο παιχνίδι.

Στα laptops, το Acer Aspire Lite 14″ με Intel Celeron N4500 απευθύνεται σε όσους αναζητούν έναν υπολογιστή για περιήγηση στο διαδίκτυο, email και επεξεργασία εγγράφων, ενώ το Asus Vivobook 16″ με AMD Ryzen 7 7840HS συνδυάζει μεγαλύτερη οθόνη και ισχυρότερο επεξεργαστή για πιο απαιτητική χρήση.

Στις μεγάλες οικιακές συσκευές, το πλυντήριο Samsung, με χωρητικότητα 10 κιλών, 1.400 στροφές ανά λεπτό και σύνδεση Wi-Fi, καλύπτει τις ανάγκες πλύσης πολυμελών οικογενειών. Για τη θέρμανση και την ψύξη του σπιτιού, στις προσφορές περιλαμβάνεται το Midea Xtreme Pro Inverter 12.000 BTU, με ιονιστή και Wi-Fi, ενώ ο αφυγραντήρας Rohnson 12 λίτρων με ιονιστή αποτελεί επιλογή για τη μείωση της υγρασίας στον χώρο.

Η Black Friday στα Public φτάνει και στα ράφια των βιβλίων. Εκατό αγαπημένοι τίτλοι προσφέρονται με έκπτωση 50%, δίνοντας στους αναγνώστες την ευκαιρία να διαλέξουν το επόμενο βιβλίο τους ή να βρουν από νωρίς τα χριστουγεννιάτικα δώρα για τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Οι προσφορές ενεργοποιούνται σταδιακά. Καθ’ όλη τη διάρκεια της καμπάνιας, τα μέλη του δωρεάν προγράμματος ανταμοιβής Public+ μπορούν να επωφεληθούν από την Εγγύηση Χαμηλότερης Τιμής των Public. Εάν βρουν το ίδιο προϊόν σε χαμηλότερη τιμή σε άλλη οργανωμένη αλυσίδα λιανεμπορίου τη στιγμή της αγοράς ή έως και 14 ημέρες αργότερα, λαμβάνουν τη διαφορά στο Public Wallet τους για επόμενες αγορές.

Με προσφορές από επώνυμα brands για το σπίτι, την καθημερινότητα και την ψυχαγωγία, η φετινή Black Friday στα Public δίνει στους καταναλωτές έναν ακόμη λόγο να κάνουν την αγορά που περίμεναν.