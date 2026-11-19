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Οι τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα του ρυζιού, οι προκλήσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και ο στρατηγικός σχεδιασμός για τα επόμενα χρόνια βρέθηκαν στο επίκεντρο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Ορυζόμυλων Ελλάδος (ΣΟΕ).

Σε μια περίοδο σημαντικών οικονομικών και γεωπολιτικών μεταβολών, βασικές προτεραιότητες του Συνδέσμου, όπως αναφέρεται, αποτελούν η θωράκιση του κλάδου μεταποίησης ρυζιού, η διασφάλιση της βιωσιμότητας της ορυζοκαλλιέργειας και η ουσιαστική στήριξη των παραγωγών, η προστασία και ενίσχυση της θέσης του ελληνικού ρυζιού στην εγχώρια αγορά, η διαφύλαξη και περαιτέρω ανάπτυξη της εξαγωγικής δραστηριότητας, καθώς και η εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού.

Η Γεωργία Κωστηνάκη παραμένει πρόεδρος του ΣΟΕ

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην προβολή της ποιότητας και της διατροφικής αξίας του εγχώριου προϊόντος, στην ανάδειξη της ελληνικής προέλευσης, στην ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού και στην ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης του προς το ελληνικό ρύζι.

Παράλληλα, η ενεργός θεσμική εκπροσώπηση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και η συμμετοχή στη διαμόρφωση των εμπορικών και αγροτικών πολιτικών, παραμένουν καθοριστικοί άξονες της δράσης του Συνδέσμου.

Η νέα σύνθεση

Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης διεξήχθησαν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη της νέας διοίκησης. Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Γεωργία Κωστηνάκη – Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος της EURICOM HELLAS Α.Ε.

Α΄ Αντιπρόεδρος: Σταύρος Μπέγκας – Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΤΑΥΡΟΣ Γ. ΜΠΕΓΚΑΣ Α.Ε.

Β΄ Αντιπρόεδρος: Αναστάσιος Πιστιόλας – Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ. ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

Γραμματέας: Άγης Καραγεωργίου – Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΦΟΙ Κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.

Ταμίας: Βασίλης Καλαϊτζίδης – Πρόεδρος της ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ Α.Ε.

Η επανεκλεγείσα πρόεδρος, Γεωργία Κωστηνάκη, δήλωσε: «Η ανανέωση της εμπιστοσύνης των μελών του Συνδέσμου αποτελεί για εμένα ιδιαίτερη τιμή, αλλά και ισχυρό κίνητρο να συνεχίσουμε με την ίδια συνέπεια, αποφασιστικότητα και προσήλωση στη διεκδίκηση των συμφερόντων του κλάδου μας. Έχουμε μπροστά μας σημαντικές διεκδικήσεις, οι οποίες απαιτούν συντονισμένη προσπάθεια, αποφασιστικότητα και διαρκή παρουσία στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Το ελληνικό ρύζι διαθέτει ισχυρή παραγωγική βάση, σημαντική εξαγωγική δυναμική και ιδιαίτερη αξία για την εθνική οικονομία. Οφείλουμε να διαφυλάξουμε όσα έχουμε κατακτήσει στις διεθνείς αγορές, αλλά και να αναδείξουμε περαιτέρω τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του προϊόντος μας στην Ελλάδα.

Με ενότητα, τεκμηριωμένες θέσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις, συνεχίζουμε το έργο μας, επιδιώκοντας απτά αποτελέσματα και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ένα ισχυρότερο και βιώσιμο μέλλον».