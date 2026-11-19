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Ο αμερικανός πολυδισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ, στον οποίο ανήκει η SpaceX, κατηγόρησε χθες Τετάρτη τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι «ψεύδεται» όταν καταγγέλλει νέα «επιβράδυνση» στην Ουκρανία του στρατιωτικού συστήματος τηλεπικοινωνιών μέσω δορυφόρων Starshield.

Την περασμένη εβδομάδα, ο κ. Ζελένσκι ανέφερε πως ο στρατός του «διαπιστώνει μεγάλες διαταραχές στη λειτουργία του Starshield» στην Ουκρανία, εξηγώντας πως πρόκειται για «συστηματικούς περιορισμούς ταχύτητας».

Το δίκτυο δορυφόρων αξιοποιούν ιδίως ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα.

«Αυτό είναι ψευδές», αντέτεινε ο Μασκ ερωτηθείς σχετικά σε συνέντευξη που παραχώρησε μέσω βιντεοδιάσκεψης κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που οργάνωσε η New York Times.

«Ψεύδεται»

Ο ουκρανός πρόεδρος «ψεύδεται» όταν μιλά για περιορισμούς στο Starshield, επέμεινε ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο.

«Αυτό που προσπαθώ να σας πω είναι πως ο Ζελένσκι απαιτεί, στην πραγματικότητα, να χρησιμοποιεί εμπορικούς δορυφόρους (του δικτύου) Starlink για στρατιωτικές επιχειρήσεις, κι αρνούμαστε να το κάνουμε αυτό (…) από την αρχή του πολέμου. Τελεία», επέμεινε.

Σύμφωνα με το Κίεβο, τα τερματικά του συστήματος Starshield της SpaceX, της στρατιωτικής εκδοχής του πολιτικού συστήματος Starlink, το τρέχον διάστημα σταματούν να εκπέμπουν αν ξεπεραστεί η ταχύτητα των 160 χιλιομέτρων ανά ώρα, κάτι που κατ’ αυτό είχε ήδη παρατηρηθεί τον Οκτώβριο.

Κατά τον κ. Ζελένσκι, αυτό καθιστά αδύνατη τη χρήση μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων αναχαίτισης των ρωσικών drones εφόρμησης, ιδίως αυτών που είναι αεριωθούμενα και χρησιμοποιούνται από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις σε επιδρομές κυρίως στο Κίεβο.

Ο Ίλον Μασκ επανέλαβε χθες ότι το Starshield ελέγχεται από το αμερικανικό Πεντάγωνο κι όχι από τον ίδιο.

Ήδη, ο αμερικανός επιχειρηματίας και ο ουκρανός πρόεδρος είχαν ανταλλάξει βαριά λόγια τον Οκτώβριο, όταν ο δεύτερος κατηγόρησε την Ουάσιγκτον πως επέβαλε τους περιορισμούς για τους οποίους μιλούσε.

Ο Λευκός Οίκος και ο κ. Μασκ είχαν αποποιηθεί κάθε ευθύνη, υπενθυμίζει το ΑΠΕ. Οι περιορισμοί φέρονται κατόπιν να τερματίστηκαν κατ’ εντολή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου.