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Σε αναβάθμιση των τιμών-στόχων και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες προχώρησε η Deutsche Bank, διατηρώντας τη σύσταση Buy για το σύνολο του κλάδου.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται στις Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς, ενώ ανοδικά αναθεωρούνται και οι αποτιμήσεις για τη Eurobank και την Εθνική Τράπεζα.

Ειδικότερα, η Deutsche Bank ανεβάζει την τιμή-στόχο για την Alpha Bank στα 5,60 ευρώ, από 5,10 ευρώ προηγουμένως, αύξηση 9,8%, διατηρώντας τη σύσταση αγοράς.

Για την Τράπεζα Πειραιώς, η νέα τιμή-στόχος διαμορφώνεται στα 12,15 ευρώ, από 11,30 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 7,5%, επίσης με σύσταση Buy.

Ανοδικά αναθεωρείται και η τιμή-στόχος για την Εθνική Τράπεζα, στα 19,40 ευρώ από 18,55 ευρώ, που αντιστοιχεί σε αύξηση 4,6%.

Για τη Eurobank, η Deutsche Bank ανεβάζει την τιμή-στόχο στα 5,60 ευρώ, από 5,45 ευρώ, αύξηση 2,8%, διατηρώντας και εδώ τη σύσταση Buy.

Τέλος, για την Κύπρου, η νέα τιμή στόχος είναι στα 12,85 ευρώ, από 12,35 ευρώ προηγουμένως.

Σημειώνεται ότι στην ανάλυσή της η Deutsche Bank περιλαμβάνει τις αλλαγές στις τιμές-στόχους και τις επενδυτικές συστάσεις, χωρίς να παραθέτει αναλυτικά τους λόγους που οδήγησαν στις αναβαθμίσεις.

Eurobank: Ελκυστική η εξαγορά της Fibank, αλλά τα οφέλη θα έρθουν αργότερα

Ιδιαίτερη αναφορά όμως κάνει η Deutsche Bank στη συμφωνία της Eurobank για την εξαγορά της First Investment Bank (Fibank), της πέμπτης μεγαλύτερης τράπεζας στη Βουλγαρία.

Υπενθυμίζεται ότι η Eurobank συμφώνησε να αποκτήσει το 65% της Fibank από τους δύο βασικούς μετόχους της, έναντι 650 εκατ. ευρώ σε μετρητά, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει υποχρεωτική δημόσια πρόταση για το υπόλοιπο 35%.

Η Bulgarian Development Bank έχει ήδη δεσμευθεί αμετάκλητα να προσφέρει το ποσοστό περίπου 18% που κατέχει στη Fibank στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης.

Σύμφωνα με τη Deutsche Bank, η συναλλαγή αποτιμά το 100% της Fibank σε περίπου 1 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε 0,95 φορές την ενσώματη λογιστική αξία της τράπεζας στο εννεάμηνο του 2026, η οποία ανερχόταν σε 1,054 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, η αποτίμηση αντιστοιχεί σε δείκτη τιμής προς κέρδη (P/E) 8,4 φορές πριν από τις συνέργειες και 5,3 φορές μετά την ενσωμάτωσή τους.

Οι συγκεκριμένοι πολλαπλασιαστές στηρίζουν την εκτίμηση της Deutsche Bank ότι πρόκειται για μια ελκυστική εξαγορά, αν και οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η θετική επίδραση στην κερδοφορία της Eurobank θα είναι περισσότερο ορατή στα επόμενα χρόνια, καθώς θα προχωρά η ενσωμάτωση της Fibank.

Η χρηματοδότηση και το χρονοδιάγραμμα

Η χρηματοδότηση της συναλλαγής θα πραγματοποιηθεί με συνδυασμό πλεοναζόντων κεφαλαίων ύψους 250 εκατ. ευρώ και αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 750 εκατ. ευρώ, μέσω ταχείας διαδικασίας βιβλίου προσφορών (accelerated bookbuild).

Σύμφωνα με τη Deutsche Bank, η αύξηση κεφαλαίου αντιστοιχεί περίπου στο 4% της χρηματιστηριακής αξίας της Eurobank και τελεί υπό την έγκριση της έκτακτης γενικής συνέλευσης που έχει προγραμματιστεί για τις 9 Δεκεμβρίου 2026.

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς του αρχικού ποσοστού 65% αναμένεται το δεύτερο τρίμηνο του 2027, ενώ η νομική συγχώνευση της Fibank με την Postbank, τη θυγατρική της Eurobank στη Βουλγαρία, τοποθετείται χρονικά στο τέταρτο τρίμηνο του ίδιου έτους.