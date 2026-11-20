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Μετά τους διοικητικούς ελέγχους θα καταρτιστούν οι πίνακες των παραδεκτών αιτήσεων, με την επιλέξιμη έκταση και το αντίστοιχο ποσό ανά αίτηση για την εξισωτική αποζημίωση, σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Συγκεκριμένα, με απόφαση που δημοσιεύτηκε στη διαύγεια το ΥπΑΑΤ προχωρά στην εγγραφή δημόσιας δαπάνης 236.043.581 ευρώ στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και αφορά την παρέμβαση Π.3-71 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» για το έτος 2026, του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 και ειδικότερα,

α) στη Δράση 1 «Αντισταθμιστική ενίσχυση σε ορεινές περιοχές»,

β) στη Δράση 2 «Αντισταθμιστική ενίσχυση σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών» και

γ) στη Δράση 3 «Αντισταθμιστική ενίσχυση σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα».

Δείτε αναλυτικά την απόφαση ΕΔΩ

Τι αναφέρεται στην απόφαση για την εξισωτική αποζημίωση

«Η ένταξη αυτή αφορά το χρηματοδοτικό αντικείμενο της Παρέμβασης. Ο προσδιορισμός των επιμέρους πράξεων και των αντίστοιχων ποσών ενίσχυσης πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διοικητικών ελέγχων και αποτυπώνεται στις προβλεπόμενες διοικητικές πράξεις και καταχωρίσεις», σημειώνεται.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται στην απόφαση «δύναται να πραγματοποιηθεί υπερδέσμευση ποσού, έως το 110% της συνολικής δημόσιας δαπάνης που καθορίζεται στην Πρόσκληση, για την ένταξη παραδεκτών αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες του ισχύοντος ΣΔΕ».

Σε ό,τι αφορά την επιβολή μειώσεων και κυρώσεων «διενεργούνται όλοι οι μηχανογραφικοί διασταυρωτικοί, διοικητικοί και επιτόπιοι έλεγχοι, με σκοπό την επαλήθευση των όρων επιλεξιμότητας, των δεσμεύσεων και άλλων υποχρεώσεων».

Η διαδικασία χορήγησης ενίσχυσης

Οι πίνακες παραδεκτών αιτήσεων καταρτίζονται μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διοικητικών ελέγχων και καταχωρούνται στο ΟΠΣΚΑΠ. Περιλαμβάνουν τον μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης της αίτησης χορήγησης ενίσχυσης, τον τίτλο και τον προϋπολογισμό κάθε πράξης, καθώς και την επιλέξιμη έκταση.

Με βάση τα οριστικοποιημένα στοιχεία των ανωτέρω πινάκων προσδιορίζονται οι επιμέρους εντασσόμενες πράξεις και τα αντίστοιχα ποσά ενίσχυσης και πραγματοποιείται, εφόσον απαιτείται, η αναγκαία τροποποίηση της παρούσας απόφασης και η αντίστοιχη προσαρμογή των στοιχείων χρηματοδότησης στο ΑΠΔΕ.