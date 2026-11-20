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Ημέρα γενικής απεργίας στην Ιταλία σήμερα, με αφορμή το σχέδιο προϋπολογισμού που κατέθεσε η κυβέρνηση. Την απεργία έχει προκηρύξει το μεγαλύτερο συνδικάτο της χώρας, CGIL, ενώ συμμετέχουν και άλλες ομοσπονδίες, συμπεριλαμβανομένων των Cobas, Clap και Sial.

Η απεργία απλώνεται στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και αναμένεται να επηρεάσει τις υπηρεσίες υγείας, παιδείας, λιμανιών και μεταφορών με εξαίρεση τις αεροπορικές συνδέσεις και τα υπεραστικά δρομολόγια τρένων.

Στο πλαίσιο της απεργίας αναμένεται να πραγματοποιηθούν 100 διαδηλώσεις σε όλη την Ιταλία. Τα συνδικάτα ζητούν αυξήσεις μισθών προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο υψηλός πληθωρισμός και το αυξανόμενο κόστος ζωής, αυξημένες δαπάνες για την υγεία, ενίσχυση της εκπαίδευσης, μέτρα για την εξασφάλιση και προστασία της στέγης καθώς και αυστηρότερα μέτρα για την ασφάλεια στους χώρους εργασίας.

Όχι στους εξοπλισμούς

Ταυτόχρονα θέτουν εμφατικά το «πάγωμα» των κονδυλίων για εξοπλισμούς και ανακατεύθυνσή τους προς την κάλυψη κοινωνικών αναγκών.

«Η ουσία της κινητοποίησης αυτής θα είναι η μεγάλη συμμετοχή, με εντυπωσιακή κινητοποίηση των υπαλλήλων, των φοιτητών και των νέων», δήλωσε ο γραμματέας του συνδικάτου CGIL, Μαουρίτσιο Λαντίνι.

«Πιστεύω ότι όποιος αποφασίζει να πάρει μέρος στην απεργία του Cgil, δίνει κύριο βάρος στο δικαίωμα των πολιτών να διαδηλώνουν ελεύθερα, με σαφείς διεκδικήσεις. Κατεβαίνουμε στις πλατείες και στους δρόμους της χώρας, με μεγάλη νηφαλιότητα, αλλά και ξεκάθαρες θέσεις», πρόσθεσε ο Λαντίνι,, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων για ενδεχόμενο κίνδυνο να σημειωθούν επεισόδια.