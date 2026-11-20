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Ο Οικονομικός Ταχυδρόμος και το vidcast Finance Views δίνουν τον λόγο στους ειδικούς, επιχειρώντας να φωτίσουν ζητήματα που επηρεάζουν την οικονομία, τις επιχειρήσεις και την καθημερινότητα των πολιτών.

Σε αυτό το επεισόδιο, φιλοξενούμε τον πρώην υποδιοικητή της ΤτΕ και οικονομολόγο Θεόδωρο Μητράκο

Ο Θεόδωρος Μητράκος αναλύει την κατάσταση στην ελληνική αγορά κατοικίας και εξηγεί τους λόγους που έχει καταστεί τόσο δύσκολη η αναζήτηση στέγης και απαριθμεί τους λόγους για τους οποίους δεν υπάρχει «φούσκα» στην ελληνική αγορά κατοικίας.

Ο κ. Μητράκος επισημαίνει ότι οι τιμές των κατοικιών έχουν αυξηθεί περίπου 110% από το 2017, ενώ τα ενοίκια έχουν ενισχυθεί κατά 33,8% την τελευταία πενταετία

Ο Θεόδωρος Μητράκος στο vidcast Finance Views: Γιατί δεν πέφτουν οι τιμές σε σπίτια και ενοίκια

Ο κ. Μητράκος επισημαίνει ότι οι τιμές των κατοικιών έχουν αυξηθεί περίπου 110% από το 2017, ενώ τα ενοίκια έχουν ενισχυθεί κατά 33,8% την τελευταία πενταετία. Την ίδια περίοδο, τα εισοδήματα των νοικοκυριών δεν ακολούθησαν αντίστοιχη πορεία. Η απόσταση αυτή έχει καταστήσει την απόκτηση κατοικίας ιδιαίτερα δύσκολη, όχι μόνο για τους χαμηλόμισθους αλλά και για τα μεσαία εισοδηματικά στρώματα.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι το ποσοστό ιδιοκατοίκησης έχει υποχωρήσει κατά περίπου έξι ποσοστιαίες μονάδες την τελευταία δεκαετία, φτάνοντας στο 69,4%.

Την ίδια στιγμή, όπως λέει, η πρόσβαση στη στεγαστική πίστη παραμένει περιορισμένη. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι τράπεζες χρηματοδοτούν κατά μέσο όρο περίπου το 65% της αξίας ενός ακινήτου, γεγονός που σημαίνει ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν σημαντικά ίδια κεφάλαια.

Airbnb και Golden Visa: Πόσο ευθύνονται για τη στεγαστική κρίση

Ειδική μνεία κάτι στην βραχυχρόνια μίσθωση και τη Golden Visa. Αναγνωρίζει ότι το Airbnb έχει ασκήσει πιέσεις σε συγκεκριμένες περιοχές, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα και εκτιμά ότι οι περιορισμοί στην βραχυχρόνια μίσθωση θα μπορούσαν να επεκταθούν σε περισσότερες περιοχές.

Αντίθετα, θεωρεί υπερβολική τη συζήτηση για τη συμβολή της Golden Visa στη στεγαστική κρίση, υποστηρίζοντας ότι δεν βρίσκεται στον πυρήνα του προβλήματος.

Τα κλειστά ακίνητα και τα μέτρα που δεν απέδωσαν

Ο κ. Μητράκος ασκεί κριτική στην αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων που έχουν εφαρμοστεί για την αξιοποίηση κλειστών κατοικιών. Όπως υποστηρίζει, τα αποτελέσματα παραμένουν περιορισμένα, εξαιτίας της γραφειοκρατίας, των ανεπαρκών κινήτρων και των προβλημάτων που συνοδεύουν μεγάλο μέρος του διαθέσιμου αποθέματος.

Μάλιστα, επισημαίνει ότι μόλις το 15% των κατοικιών στην Ελλάδα έχει ηλικία έως 25 ετών, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη εκτεταμένων ανακαινίσεων.

Υπάρχει φούσκα στην ελληνική αγορά ακινήτων;

Απαντώντας στο ερώτημα που απασχολεί αγοραστές και επενδυτές, ο Θεόδωρος Μητράκος αναφέρει ότι οι αναλύσεις δείχνουν υπερτίμηση των ακινήτων της τάξης του 15% έως 20%. Ωστόσο, εκτιμά ότι πρόκειται για μια διαχειρίσιμη κατάσταση, η οποία δεν παραπέμπει σε κίνδυνο απότομης κατάρρευσης της αγοράς.

Η εκτίμησή του είναι ότι οι τιμές των κατοικιών και τα ενοίκια θα συνεχίσουν να αυξάνονται με ρυθμούς ελαφρώς υψηλότερους από τον πληθωρισμό. Ο κ. Μητράκος δεν παραλείπει τέλος να απευθύνει και μια συμβουλή σε όσους σκέφτονται να αγοράσουν κατοικία, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αν έχεις βρει το σπίτι που καλύπτει τις στεγαστικές σου ανάγκες, διαπραγματεύσου όσο μπορείς και προχώρα στην αγορά του».

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το επεισόδιο από το site του Οικονομικού Ταχυδρόμου ot.gr και το Spotify.

To Vidcast είναι μία παραγωγή του Οικονομικού Ταχυδρόμου

Ευχαριστούμε το ΕΒΕΑ για την ευγενή παραχώρηση αίθουσας του για το γύρισμα του επεισοδίου vidcast – Finance Views