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Συναγερμός σήμανε στις Αρχές σήμερα το πρωί, έπειτα από τηλεφώνημα αγνώστου που ενημέρωσε ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα σε πλοίο που εκτελούσε δρομολόγιο για Κυκλάδες.

Ειδικότερα, πρόκειται για το επιβατηγό – οχηματαγωγό πλοίο Blue Star Paros. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλοίο επιστρέφει στο λιμάνι του Λαυρίου ώστε να γίνουν οι απαραίτητες έρευνες.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ το πλοίο είχε ξεκινήσει για το προγραμματισμένο δρομολόγιο από Πειραιά για Σύρο – Τήνο – Μύκονο.