Τι συζήτησαν Μητσοτάκης – Μυτιληναίος στο γεύμα Γουάτσα

· Την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις επί καναδικού εδάφους είχαν ο Έλληνας πρωθυπουργός με τον Ευάγγελο Μυτιληναίο σε γεύμα που παρέθεσε ο Πρεμ Γουάτσα.

· Ο ινδο- καναδός μεγαλοεπενδυτής είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής στην Mytilineos μετά την οικογένεια Μυτιληναίου ενώ η Mytilineos είναι η μόνη ελληνική εταιρεία που επενδύει στον Καναδά.

· Το παρόν στο γεύμα έδωσε σύσσωμη και η επιχειρηματική ελίτ του Καναδά.

· Guardian Capital Group, Fairfax Holdings, CIBC, Triple Group of Companies, IMCO, LCBO, Portage Venture Capital, CPPIB, Eldorado Gold, Scotiabank, Norton Rose εκπροσωπήθηκαν από τους επικεφαλής τους.

· Από την ελληνική αποστολή συμμετείχαν ο επικεφαλής στο Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης και η υφυπουργός Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.

· Μαθαίνουμε πως το μενού ως κύριο πιάτο είχε την Ελλάδα και πως αυτή μπορεί να εξελιχθεί σε επενδυτικό πόλο.

Οι μικρομέτοχοι του «Ελ. Βενιζέλος» και η Barclays

· Δεύτερες σκέψεις κάνουν και πάλι οι μικρομετόχοι του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

· Αφορμή αυτή τη φορά η Barclays, η οποία αν και εξήρε τα πλεονεκτήματα του «Ελ. Βενιζέλος» εντούτοις έδωσε τιμή στόχο στα 8,40 ευρώ.

· Δηλαδή χαμηλότερα από τα 8,61 ευρώ που διαπραγματεύεται σήμερα η μετοχή.

· Η σύσταση ήταν equal – weight, με την αντίστοιχη του ευρωπαϊκού κλάδου να είναι neutral.

· Δηλαδή ουδετερότητα, παρά το γεγονός ότι η Barclays παραδέχτηκε ότι ο ΔΑΑ επωφελείται από την ισχυρή ανάκαμψη του τουρισμού στην Ελλάδα, κατά την μετά Covid εποχή.

· Η τουριστική βιομηχανία της Ελλάδας έχει πολύ ισχυρές επιδόσεις μετά την πανδημία, παραδέχτηκε, όπως και η τοπική ελληνική οικονομία.

· Έδωσε και το tip για την Aegean καθώς κατέχει μερίδιο αγοράς 45%.

· Η τελευταία έχει ισχυρό ιστορικό κερδοφορίας και σταθερό ισολογισμό παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει.

—————

Ο Μάρτιος ταιριάζει στον… Σαράντη

· Μετοχή του… Μαρτίου τείνει να εξελιχθεί ο Σαράντης.

· Στον FTSE25, για την ακρίβεια, καθώς ο μήνας που εκπνέει σε λίγες ημέρες, είχε αρκετούς τίτλους που ξεχώρισαν.

· Ο Σαράντης αποτυπώνει όμως και την καλύτερη ορατότητα που παρείχε η διοίκηση στο πρόσφατο investor day.

· Έτσι, από τα 9,45 ευρώ στα μέσα Μαρτίου, χθες ανέβασε τον απολογισμό στα 2 ευρώ συν.

· Πάνω από +17% μέχρι τώρα τον Μάρτιο, πάνω από 140 εκατ. στην κεφαλαιοποίηση, με τους insiders που αγόραζαν τους προηγούμενους μήνες να καταγράφουν σημαντικά κέρδη.

· Άλλωστε και η Eurobank Equities έδωσε τιμή στόχο στα 14,50 ευρώ, από 10,60 ευρώ που είχε προηγουμένως.

· Πάντως συνεχίζει τις αγορές ιδίων μετοχών η διοίκηση.

—————-

Οι προσδοκίες για την ΕΧΑΕ και η Πειραιώς

· Μεγάλες είναι οι προσδοκίες για τα αποτελέσματα σήμερα της ΕΧΑΕ,

· Όσοι πάντως πίστευαν στο ότι η «άνθηση» των συναλλαγών στο ΧΑ θα έδινε ώθηση στον τίτλο φαίνεται να διαψεύδονται…

· Ο τίτλος δεν μπορεί να αποτινάξει το «5» από μπροστά, κινούμενος σε ένα εύρος 5,18 – 5,92 ευρώ από την αρχή της χρονιάς.

· Την ώρα μάλιστα που όλη η αγορά τρέχει με σημαντικές αποδόσεις.

· Ζητούμενο βέβαια είναι να παραμείνουν οι συναλλαγές σε αυτά τα επίπεδα, καθώς παρουσιάζουν προοδευτική συρρίκνωση μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς της Πειραιώς.

· Είναι παράξενο βέβαια, να μην έχει ακολουθήσει ήδη το κατ’ εξοχήν χαρτί της χρηματιστηριακής επίδοσης.

—————-

Η πολύπλοκη εξίσωση στην Ελλάκτωρ

· Να «ξαναβγεί» πάνω από τα 2,60 ευρώ επιχείρησε χθες ο Ελλάκτωρ, μετά από δύο εβδομάδες στασιμότητας που ακολούθησε της διόρθωσης.

· Η αγορά προσπάθησε να τοποθετηθεί σε περίπτωση επιστροφής κεφαλαίου ενός μέρους της ομολογουμένως υψηλής ρευστότητας αλλά προφανώς η εξέλιξη καθυστερεί.

· Όπως καθυστερεί και η πιθανή ανακοίνωση της πώλησης της Ηλεκτωρ, αν και η στήλη γνωρίζει ότι έχει κλείσει.

· Σε κάθε περίπτωση όμως η αγορά θέλει να γνωρίζει τι θα συμβεί με το ταμείο, το οποίο αγγίζει τα 650 εκατ. ευρώ.

· Μέχρι τώρα, τα σχέδια είναι οι επενδύσεις στις παραχωρήσεις και τα έργα ΣΔΙΤ, με τα τελευταία όμως να έχουν μετατραπεί σε μια πολύπλοκη εξίσωση.

· Πάντως, μέσω της Reds, η εισηγμένη σχεδιάζει επενδύσεις που θα ξεπεράσουν τα 400 εκατ. ευρώ, γεγονός που βελτιώνει κάπως την ορατότητα σε ένα κλάδο που είναι σε ισχυρή ανάπτυξη.

——————-

Τι συμβαίνει με την Elbisco

· Ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση της Elbisco.

· Η εταιρεία που ελέγχεται από την οικογένεια Φιλίππου φιλοδοξεί να δεχθεί νέα κεφαλαιακή ένεση.

· Τουλάχιστον, αυτό τον σκοπό έχει η γενική συνέλευση που πραγματοποιείται σήμερα μέσω zoom για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.

· Η αξιοποίηση των χρημάτων που θα εισρεύσουν αποτελεί και το μεγάλο ερώτημα.

· Θα κατευθυνθούν σε νέες επενδύσεις ή θα χρησιμοποιηθούν για να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες;

· Η εταιρεία όπως παρατηρούν φίλοι της στήλης, δραστηριοποιείται σε έναν κλάδο αρκετά αμυντικό και συγκεκριμένα στον κλάδο των αρτοσκευασμάτων.

· Ο οποίος ειρήσθω εν παρόδων τα τελευταία χρόνια δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα ζήτησης.

· Σαφέστατα και οι εταιρείες του εν λόγω κλάδου πλήττονται από την άνοδο των πρώτων υλών και του ενεργειακού κόστους, ωστόσο δεν υφίστανται κάμψη της ζήτησης…

· Οι καταναλωτές ακόμη τρώνε ψωμί και διάφορα άλλα αρτοσκευάσματα…

————–

Η ελληνική κλωστοϋφαντουργία και ο γαλλικός οίκος μόδας

· Σε πλήρη εξέλιξη μαθαίνουμε βρίσκονται οι συνομιλίες γνωστής εγχώριας κλωστοϋφαντουργίας με μεγάλο οίκο μόδας της Γαλλίας.

· Ενώ υπάρχει θετική διάθεση για συνεργασία, το deal σκοντάφτει στην αδυναμία της ελληνικής βιομηχανίας να δεσμευτεί για σταθερή τιμή για διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών.

· Και αυτό γιατί αδυνατεί να προβλέψει την εξέλιξη του κόστους παραγωγής πέραν των τριών μηνών.

· Πηγές που γνωρίζουν αναφέρουν πως η εταιρεία δεν μπορεί να δεσμευτεί σε μια συγκεκριμένη τιμή για μεγάλο χρονικό διάστημα.

· Η ανωτερότητα του ελληνικού προϊόντος είναι αδιαμφισβήτητη, αφού πλεονεκτεί στα χαρακτηριστικά βιωσιμότητας και ποιότητας που θέλουν οι Γάλλοι…

· Ωστόσο δεν είναι αρκετά για να προχωρήσει η συμφωνία…

· Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί κλείνουν οι παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα…

————-

Διοικητικές αλλαγές στην Green Beverages

· Διοικητικές αλλαγές στην Green Beverages θα ανακοινώσουν άμεσα οι οικογένειες Χήτου και Βενιέρη.

· Ο όμιλος με έδρα το Λονδίνο είχε ανακοινώσει ακριβώς πριν ένα χρόνο ότι τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου αναλαμβάνει ο κος Δαμιανός Μπούρκας.

· Στόχος των δύο οικογενειών συνεχίζει να είναι η ανάδειξη της Green Beverages σε μια ισχυρή εταιρεία στον τομέα των υγιεινών (better for you) μη αλκοολούχων ποτών.