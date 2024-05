Φέτος, για ακόμη μία χρονιά, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία προχώρησε στη δημοσίευση του ESG Απολογισμού της για το 2023, ο οποίος περιλαμβάνει τη στρατηγική, το πλαίσιο δράσεων, τις πρωτοβουλίες και τους στόχους της εταιρείας, όπως επίσης και το πώς εξελίσσεται η πορεία του σχετικού της πλάνου.

Έτσι, με «οδηγό» τη στρατηγική «Μαζί προς το ΜΗΔΕΝ κι ακόμη πιο μακριά» (Together towards ZERO and Beyond), και έχοντας συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους, όπως αυτοί έχουν τεθεί από τον όμιλο Carlsberg, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία προχωρά με ένα συνεκτικό πλαίσιο δράσεων, με βάση πυλώνες που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, στην προώθηση της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης, αλλά και την φροντίδα των ανθρώπων, τόσο στο εσωτερικό της εταιρείας, όσο και στην κοινωνία ευρύτερα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η δημιουργία και η διασφάλιση ενός χώρου εργασίας, όπου όλοι οι εργαζόμενοι θα είναι και θα αισθάνονται ασφαλείς, αποτελεί έναν από τους βασικότερους στόχους της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας, και παράλληλα μόνιμή προτεραιότητά της. Για αυτό και προωθείται σταθερά μία κουλτούρα ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ατυχημάτων στον χώρο εργασίας, που αποτυπώνεται μέσα από ένα συνεκτικό και ολιστικό πλαίσιο δράσεων.

Το πλαίσιο αυτό ξεκινά από την ένταξη των νέων εργαζομένων, όπου η Πολιτική Υγείας & Ασφάλειας σε συνδυασμό με τους Βασικούς Κανόνες Ασφαλείας αποτελούν βασικό κομμάτι της εν λόγω διαδικασίας.

Παράλληλα, πραγματοποιούνται εκπαιδεύσεις των εργαζομένων, σε όλα τα τμήματα και εγκαταστάσεις της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας πανελλαδικά, καθοδηγώντας τους εργαζόμενους στο να εντοπίζουν τις μη ασφαλείς συμπεριφορές, και στο να αλληλοϋποστηρίζονται, έτσι ώστε να υιοθετούν πιο ασφαλείς συνήθειες κατά την εργασία τους καθημερινά.

Στο πλαίσιο των εκπαιδεύσεων αυτών, προωθείται η υιοθέτηση ασφαλών πρακτικών και στην οδήγηση, σε σχέση με τους οδηγούς εταιρικών οχημάτων. Συγκεκριμένα, τη χρονιά που μας πέρασε, πραγματοποιήθηκαν δύο διαδικτυακές εκπαιδεύσεις (Alert Driving workshops) με συμμετοχή άνω των 200 εργαζομένων, καθώς και πρακτικές εκπαιδεύσεις ασφαλούς οδήγησης (Defensive Driving trainings) σε 69 εργαζόμενους – οδηγούς εταιρικών οχημάτων.

Σε ό,τι αφορά την πρόληψη ατυχημάτων στον χώρο εργασίας, το 2023 πραγματοποιήθηκαν 3 ολοήμερες εκπαιδεύσεις στα ζυθοποιεία της εταιρείας σε Σίνδο και Ριτσώνα, καθώς και στα κεντρικά της γραφεία στην Κηφισιά, με τίτλο «Ημέρα για την Υγεία και Ασφάλεια». Εκεί, μέσα από διαδραστικές εκπαιδεύσεις και ενέργειες, οι εργαζόμενοι εκπαιδεύτηκαν πάνω στην αναγνώριση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν καθημερινά και τρόπους για την αντιμετώπιση τους.

Ιδιαίτερα για τις ομάδες Πωλήσεων, με δεδομένο ότι μετακινούνται σε καθημερινή βάση και σε πανελλαδικό επίπεδο, εκτός των εξειδικευμένων εκπαιδευτικών σεμιναρίων που πραγματοποιεί η εταιρεία, τους έχει επίσης διαθέσει και ένα εξειδικευμένο ατομικό κιτ ασφαλείας, που περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα σύνεργα για άμεσα θέματα που άπτονται στην ασφάλειά τους.

Τέλος, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία προκειμένου να διασφαλίσει την ύπαρξη και διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας, πραγματοποιεί εξειδικευμένες πρωτοβουλίες και ενέργειες, που αφορούν σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.

Αναλυτικότερα, οι εργαζόμενοι συμμετέχουν σε ολιγόλεπτα διαλείμματα (Safety Stand Downs), που λαμβάνουν χώρα μία φορά ανά εγκατάσταση κατά τη διάρκεια του έτους, και αποτελούν ουσιαστικά μία μικρή διακοπή των εργασιών κατά την οποία οι εργαζόμενοι συγκεντρώνονται σε έναν προκαθορισμένο χώρο, με στόχο να ενισχυθεί το μήνυμα της ασφάλειας από τον «υπεύθυνο ασφαλείας» της κάθε εγκατάστασης.

Η σημασία που δίνει η Ολυμπιακή Ζυθοποιία στο κομμάτι της ασφάλειας και οι πρακτικές που εφαρμόζει, είχαν ως αποτέλεσμα να καταφέρει να πετύχει ΜΗΔΕΝΙΚΑ ατυχήματα στον χώρο εργασίας για τη χρονιά που πέρασε! Παράλληλα, κατά την τελευταία τριετία, η εταιρεία σημείωσε αύξηση 3,7% στο ποσοστό συμμόρφωσης ως προς τους βασικούς κανόνες ασφαλείας, αύξηση 22% των αναφορών μη ασφαλών συμπεριφορών και αύξηση 75% των περιπάτων ασφαλείας στο σύνολο των εγκαταστάσεων του Intergrated Supply Chain (ISC).

Με τους ανθρώπους της ως «κινητήρια» δύναμή της, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία μεριμνά καθημερινά, ώστε οι εργαζόμενοί της, όχι μόνο να είναι αλλά και να νιώθουν ασφαλείς, επιδεικνύοντας αποτελέσματα που την καθιστούν «κάτι περισσότερο από ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας».

Μάθετε περισσότερα για τον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας, εδώ.