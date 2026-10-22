Meta: Βουτιά 6% για τη μετοχή της

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Οι μετοχές της Meta υποχωρούσαν κατά περίπου 6%, καθώς ο κολοσσός των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ανακοίνωσε αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές στα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου και αύξησε το κατώτατο όριο των κεφαλαιουχικών δαπανών του για το σύνολο του έτους.

Το περιθώριο (spread) στα πενταετή συμβόλαια ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου (credit default swaps) της εταιρείας έφτασε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα την Πέμπτη, γεγονός που υποδηλώνει αυξανόμενες ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με την πιστωτική της κατάσταση, καθώς η εταιρεία εντείνει τις επενδύσεις της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Η Meta ανακοίνωσε ότι αναμένει οι κεφαλαιουχικές δαπάνες (capex) για το σύνολο του έτους να κυμανθούν μεταξύ 135 και 145 δισ. δολαρίων, ανεβάζοντας το κατώτατο όριο του εύρους από τα 130 δισεκατομμύρια δολάρια που προβλέπονταν προηγουμένως.

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές κατά τη διάρκεια του τριμήνου διαμορφώθηκαν σε αρνητικό επίπεδο, ύψους 2,12 δισ. δολαρίων.

Η Meta ανακοίνωσε νέα κατηγορία μετοχών

Παράλληλα με την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων την Τετάρτη, η εταιρεία γνωστοποίησε τη δημιουργία μιας νέας κατηγορίας κοινών μετοχών (Κατηγορία Γ – Class C) χωρίς δικαίωμα ψήφου, με στόχο τη διατήρηση της «δομής διοίκησης από τους ιδρυτές» και την παροχή στη Meta της «δυνατότητας χρηματοδότησης της ανάπτυξής της».

Επιπλέον, σύμφωνα με έγγραφο που κατατέθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC), η Meta ανέφερε ότι ο διευθύνων σύμβουλος Mark Zuckerberg θα μπορούσε να εγκαταλείψει την πολιτεία εάν εγκριθεί ο «Φόρος Πλούτου της Καλιφόρνιας» (California Wealth Tax), καθώς ενδέχεται να κληθεί να καταβάλει σημαντικό φόρο, ύψους πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, λόγω της συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Στο ίδιο έγγραφο σημειώνεται ότι ο Zuckerberg πείστηκε να παραμείνει στην Καλιφόρνια χάρη στο νέο πρόγραμμα μετοχών της εταιρείας.

Τα έσοδα του κολοσσού των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αυξήθηκαν κατά 26% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, φτάνοντας τα 64,60 δισ. δολάρια, έναντι των 63,37 δισ. δολαρίων που ανέμεναν οι αναλυτές.

Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 3,83 δολάρια, αν και δεν διευκρινίστηκε εάν το μέγεθος αυτό είναι άμεσα συγκρίσιμο με την πρόβλεψη της Wall Street για κέρδη 5,75 δολαρίων ανά μετοχή.