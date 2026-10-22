Wall Street: Υπό νέα τεχνολογική πίεση -Πιέσεις και από το πετρέλαιο

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με απώλειες κινούνται οι αμερικανικοί δείκτες σήμερα, υπό το βάρος των πιέσεων σε μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης, όπως η Meta Platforms και η Tesla, ενώ αρνητικά επιδρά και η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου εν μέσω κλιμάκωσης της γεωπολιτικής έντασης.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει πτώση 0,28% στις 52.706 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει απώλειες 0,78% στις 7.696 μονάδες, ενώ ο Nasdaq υποχωρεί κατά 1,47% στις 26.311 μονάδες.

Στο ταμπλό της Wall Street

Η μετοχή της Tesla σημειώνει πτώση άνω του 3% και της Meta σχεδόν 2%, παρά το γεγονός ότι και οι δύο εταιρείες ανακοίνωσαν αποτελέσματα τρίτου τριμήνου που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Στην περίπτωση της Tesla, ωστόσο, τα έσοδα από τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας παρέμειναν χαμηλά, ενώ η Meta παρουσίασε υψηλότερα των προσδοκιών έσοδα και έδωσε θετικές προβλέψεις για τη συνέχεια.

Οι πιέσεις επεκτείνονται ευρύτερα στον τεχνολογικό κλάδο, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για το ύψος των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη και τη δυνατότητα χρηματοδότησής τους. Η μετοχή της Advanced Micro Devices υποχωρεί περισσότερο από 4%, ενώ η Micron Technology καταγράφει απώλειες 3% και η Nvidia 2%.

Πτώση σχεδόν 4% σημειώνει και η CoreWeave, εταιρεία υποδομών υπολογιστικού νέφους που εξειδικεύεται στην τεχνητή νοημοσύνη, με το κόστος δανεισμού της και τα ασφάλιστρα κινδύνου έναντι αθέτησης πληρωμών (CDS) να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.

Οι εξελίξεις έρχονται την ώρα που ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Jensen Huang, δήλωσε στο CNBC ότι η ζήτηση για τις υπηρεσίες των λεγόμενων neoclouds — παρόχων υποδομών υπολογιστικού νέφους που εστιάζουν σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης — βρίσκεται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι η περιορισμένη διαθεσιμότητα κεφαλαίων εμποδίζει την ανάπτυξή τους.

Σύμφωνα με τους traders της Wells Fargo, οι δηλώσεις του Huang για τη στενότητα κεφαλαίων αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες σχετικά με τη δυνατότητα των αγορών πιστώσεων να χρηματοδοτήσουν τον επόμενο κύκλο επενδύσεων, δεδομένης της διάθεσης ανάληψης κινδύνου. Παράλληλα, οι αναφορές της Meta στις αυξημένες ανάγκες χρηματοδότησης για την τεχνητή νοημοσύνη επιβάρυναν τη μετοχή της και επηρέασαν συνολικά την αγορά.

Κατά την JPMorgan το θετικό κλίμα της Τετάρτης αντιστράφηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς η μετοχή της Meta άρχισε να υποχωρεί πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ενώ ενισχύθηκαν οι ανησυχίες για ενδεχόμενη επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ τον επόμενο μήνα.

Την ίδια ώρα, οι τιμές του πετρελαίου ενισχύονται μετά από δημοσίευμα των New York Times, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ και το Ισραήλ σχεδιάζουν νέες επιθέσεις κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, επικαλούμενο πηγές με γνώση των σχεδιασμών.