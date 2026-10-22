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Αγροτικό πετρέλαιο: «Φουλάρεις, σκανάρεις και φεύγεις»

Πώς λειτουργεί η νέα ψηφιακή εφαρμογή της ΑΑΔΕ για το αγροτικό πετρέλαιο - Στα 50,84 το όφελος για τον αγρότη

AGRO 22.10.2026, 15:02
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Αγροτικό πετρέλαιο: «Φουλάρεις, σκανάρεις και φεύγεις»
Ανθή Γεωργίου

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Με ψηφιακό κουπόνι και κωδικό QR θα μπορούν πλέον οι δικαιούχοι αγρότες να προμηθεύονται αγροτικό πετρέλαιο με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και του αναλογούντος ΦΠΑ απευθείας στην αντλία μέσω της ειδικής ψηφιακής εφαρμογή myDiesel της ΑΑΔΕ, η οποία τίθεται σε εφαρμογή την 1η Νοεμβρίου.

Η συνολική μείωση υπολογίζεται σε περίπου 50,84 λεπτά ανά λίτρο. Από αυτά, τα 41 λεπτά αντιστοιχούν στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και τα υπόλοιπα περίπου 9,8 λεπτά στον ΦΠΑ που επιβαρύνει τον συγκεκριμένο φόρο. Επίσης, διπλασιάζεται στο 200% η ανώτατη ποσότητα αναφοράς, πάνω στην οποία υπολογίζεται το ανώτατο όριο επιστροφής του φόρου.

Η διαδικασία, ξεκινά με τη σύνδεση στο myDiesel με κωδικούς TAXISnet και την έκδοση του ψηφιακού κουπονιού με QR Code από τον παραγωγό

Τη νέα ψηφιακή εφαρμογή myDiesel παρουσίασαν σήμερα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος και ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής.

Σχοινάς: Σε τρία επίπεδα κερδισμένος ο αγρότης

«Το νέο μέτρο υλοποιείται σε μια δύσκολη συγκυρία για τον αγροτικό κόσμο», ανέφερε ο κ. Σχοινάς, τονίζοντας ότι όποιος καλλιεργεί σήμερα στην Ελλάδα έχει να αντιμετωπίσει ένα δύσκολο λογαριασμό (πετρέλαιο, ενέργεια, εισροές, εργατικά κ.ά).

Με τη νέα ρύθμιση, όπως ανέφερε, ο αγρότης βγαίνει κερδισμένος σε τρία επίπεδα. Πρώτον εντάσσονται περισσότερα λίτρα με επιστροφή ΕΦΚ. «Από το 150% της ποσότητας αναφοράς πηγαίνουμε στο 200%», εξηγώντας ότι αν για μια καλλιέργεια ο πίνακας προβλέπει 10 λίτρα ανά στρέμμα, μέχρι σήμερα το ανώτατο όριο ήταν 15 λίτρα, τώρα γίνεται 20 λίτρα.

Επίσης, όπως επισήμανε ο κ. Σχοινάς, αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο ο αγρότης επωφελείται., αναφέροντας ότι μέχρι σήμερα πλήρωνε το πετρέλαιο και ανέμενε την πληρωμή. «Από σήμερα αυτό αλλάζει. Με το νέο σύστημα θα έχει τη μείωση απευθείας στην αντλία. Φουλάρεις σκανάρεις και φεύγεις. Δεν χρειάζεται να προκαταβάλεις τον φόρο και να περιμένεις να σου επιστραφεί.», είπε χαρακτηριστικά.

Το νέο σύστημα αναγνωρίζει κάθε παραγωγό ξεχωριστά, όπως τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, παραθέτοντας δύο παραδείγματα. Για παράδειγμα βαμβακοπαραγωγός που καλλιεργεί 100 στρέμμα βαμβάκι στην Καρδίτσα, το 2022 είχε όφελος 615 ευρώ, ενώ σήμερα με την έκπτωση φτάνει στα 2.460 ευρώ.

Αντίστοιχα, ένας ροδακινοπαραγωγός στην Πέλλα, με 40 στρέμματα, το 2022 μπορούσε να έχει όφελος το πολύ 241 ευρώ από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης. Από την 1η Νοεμβρίου, με τα ίδια ακριβώς στρέμματα, θα μπορεί να έχει έκπτωση στην αντλία έως 964 ευρώ.

Επίσης, ο υπουργός ανακοίνωσε ότι το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει η διαδικασία επικαιροποίησης των πινάκων, στους οποίους βασίζονται οι ποσότητες αναφοράς για το αγροτικό πετρέλαιο και οι οποίοι καταρτίστηκαν το 2016.

Μαρκόπουλος: Φοροελαφρύνσεις για τους αγρότες

«Εύκολες και μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν», ανέφερε ο κ. Μαρκόπουλος, επισημαίνοντας ότι το υπουργείο από το καλοκαίρι επικουρεί στην συνολική προσπάθεια να αλλάξει ο αγροτικός τομέας της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε την εξάλειψη του φόρου για τους αγρότες με εισόδημα έως 20.000 καθώς και το όφελος των 50,84 λεπτά/λίτρο στο αγροτικό πετρέλαιο.

Ανέφερε δε, ότι βρίσκονται σε διαρκή διάλογο για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων. Στο πλαίσιο αυτό έχει καταρτιστεί και με τη συμμετοχή των βενζινοπωλών, ένα σχέδιο μικτής επιτροπής για την αντιμετώπιση προβλημάτων.

Πιτσιλής: Πώς λειτουργεί η νέα εφαρμογή

Η νέα εφαρμογή, όπως ανέφερε στη συνέχεια ο κ. Πιτσιλής, βρίσκεται σε διαδικασία ανεβάσματος, ενώ από την 1η Νοεμβρίου θα είναι λειτουργική και για τους δικαιούχους αγρότες και τους πρατηριούχους.

Περιγράφοντας τη διαδικασία, ανέφερε ότι αυτή ξεκινά με τη σύνδεση στο myDiesel με κωδικούς TAXISnet και την έκδοση του ψηφιακού κουπονιού με QR Code από τον παραγωγό. Στη συνέχεια γίνεται η σάρωση του QR Code από τον πρατηριούχο και εκδίδεται το παραστατικό με άμεση απαλλαγή ΕΦΚ και αναλογούντος ΦΠΑ.

Στο επόμενο βήμα γίνεται αυτόματος έλεγχος του δικαιούμενου υπολοίπου και ενημέρωση του ορίου και στη συνέχεια γίνεται άμεση επιστροφή με απευθείας καταβολή στο λογαριασμό του πρατηριούχου, η οποία θα γίνεται 2 φορές/εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και Πέμπτη.

Η έναρξη των υποχρεωτικών εγγραφών των πρατηριούχων ενόψει της πλήρους εφαρμογής την 1η Νοεμβρίου ξεκινά σήμερα 22 Οκτωβρίου.

Σε ό,τι αφορά τη δικαιούμενη ποσότητα, ι διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε ότι αυτή θα είναι με βάση τα στοιχεία ΟΣΔΕ του τρέχοντος έτος, ενώ ειδικά για φέτος  ο υπολογισμός θα γίνει με τα στοιχεία του προηγούμενου ΟΣΔΕ και μόλις ολοκληρωθεί η φετινή διαδικασία θα γίνει η επικαιροποίηση των στοιχείων των λίτρων.

«Ο αγρότης βλέπει το όφελος όταν γεμίζει. Ο πρατηριούχος εξυπηρετεί με ψηφιακή διαδικασία και η ΑΑΔΕ διασφαλίζει τη συναλλαγή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πιτσιλής.

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