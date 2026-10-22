ΗΠΑ: Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας

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Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών υποχώρησαν οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ, γεγονός που υπογραμμίζει τη σταθερότητα της αγοράς εργασίας.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εργασίας που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη, οι αρχικές αιτήσεις μειώθηκαν κατά 6.000, φτάνοντας τις 194.000 την εβδομάδα που έληξε στις 17 Οκτωβρίου. Η διάμεση πρόβλεψη των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg έκανε λόγο για 200.000 αιτήσεις.

Οι συνεχιζόμενες αιτήσεις, δείκτης που αντικατοπτρίζει τον αριθμό των ατόμων που λαμβάνουν επίδομα, αυξήθηκαν κατά 25.000, φτάνοντας τα 1,73 εκατομμύρια την προηγούμενη εβδομάδα, επίπεδο που αποτελεί υψηλό έξι εβδομάδων.

Το Οχάιο, το Τενεσί και η Καλιφόρνια κατέγραψαν τις μεγαλύτερες μειώσεις

Εδώ και εβδομάδες, οι αρχικές αιτήσεις παραμένουν κοντά σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από τη δεκαετία του 1960, παρά το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν αυξανόμενες πιέσεις στο κόστος, μεταξύ άλλων και λόγω της κατακόρυφης ανόδου των τιμών της ενέργειας.

Αν και ορισμένες μεγάλες εταιρείες, όπως η πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου eBay Inc. και η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Kroger Co., έχουν ανακοινώσει σημαντικές περικοπές θέσεων εργασίας, δεν υπάρχουν ενδείξεις για μαζικές απολύσεις σε ευρεία κλίμακα.

Ο κινητός μέσος όρος τεσσάρων εβδομάδων των νέων αιτήσεων —ένα μέγεθος που χρησιμοποιείται για την άμβλυνση της μεταβλητότητας— υποχώρησε την περασμένη εβδομάδα στις 197.750, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2022.

Πριν από την προσαρμογή για εποχικούς παράγοντες, οι αρχικές αιτήσεις μειώθηκαν κατά περισσότερες από 19.000 την περασμένη εβδομάδα. Το Οχάιο, το Τενεσί και η Καλιφόρνια κατέγραψαν τις μεγαλύτερες μειώσεις.