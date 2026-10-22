Ελλάδα και Αίγυπτος ανακοίνωσαν συνομιλίες για επέκταση της οριοθέτησης ΑΟΖ

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Πολύτιμος σύμμαχος της Ελλάδας από την πρώτη στιγμή της υπογραφή του άκυρου και παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου ανάμεσα στην κυβέρνηση της Τρίπολης της Λιβύης και της Τουρκίας, υπήρξε η Αίγυπτος, με το Κάιρο να βλέπει και δικά του συμφέροντα να θίγονται από τις κινήσεις της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο. Η νέα εξέλιξη της κύρωσης του τουρκολιβυκού μνημονίου από την Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης και την πρόσδεση της Βεγγάζης στο άρμα της Άγκυρας φέρνει και την ανακοίνωση Ελλάδας και Αιγύπτου περί συνέχειας των συνομιλιών για την επέκταση της μερικής συμφωνίας οριοθέτησης ΑΟΖ, που είχε υπογραφεί το 2020 στη σκιά της σύναψης του τουρκολιβυκού μνημονίου ανάμεσα στην κυβέρνηση Σάρατζ και την Άγκυρα.

Νέα συνομιλία Γεραπετρίτη – Αμπντελαττί

Την Πέμπτη ο Γιώργος Γεραπετρίτης είχε νέα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Μπατρ Αμπντλαττί , στη σκιά της έγκρισης του τουρκολιβυκού μνημονίου από την Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, που εδρεύει στην Ανατολική Λιβύη και είναι υπό την επιρροή του καθεστώτος Χαφτάρ.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στο X «οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στη στρατηγική εταιρική σχέση Ελλάδας – Αιγύπτου και στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο».

Σημειώνεται ότι «οι δύο Υπουργοί απέρριψαν κατηγορηματικά την κύρωση, από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, του Μνημονίου Τουρκίας–Λιβύης του 2019 για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών, υπογραμμίζοντας τη σημασία του Διεθνούς Δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της UNCLOS».

Ενώ «Ελλάδα και Αίγυπτος συμφώνησαν να συνεχίσουν τις διαβουλεύσεις με στόχο την επέκταση του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής της Συμφωνίας του 2020 για την οριοθέτηση ΑΟΖ, σε πλήρη συμμόρφωση με το Διεθνές Δίκαιο και την UNCLOS».

🇬🇷🇪🇬 FM George Gerapetritis held a telephone call with Egyptian FM Badr Abdelatty. Discussions focused on the 🇬🇷🇪🇬 strategic partnership and developments in the Eastern Mediterranean. https://t.co/4LXGuz0Nsq — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 22, 2026

Η ανακοίνωση του Αιγυπτιακού ΥΠΕΞ

Στην δική ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τη συνομιλία, το Αιγυπτιακό Υπουργείο Εξωτερικών σημειώνει ότι στην ατζέντα της επικοινωνίας Γεραπετρίτη – Αμπντελαττί ήταν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο.

Όπως αναφέρεται το τηλεφώνημα ήταν μέρος των «διαρκών συζητήσεων και συντονισμού μεταξύ των δύο φίλων χωρών για εθνικά ζητήματα» και τους ανταγωνισμούς στην περιοχή και κυρίως για τις εξελίξεις στη Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με τον πρέσβη Ναντέρ Ζακί, εκπρόσωπο του ΥΠΕΞ της Αιγύπτου, οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών, απέρριψαν κατηγορηματικά κατά τη συνομιλία την επικύρωση του τουρκολυβικού μνημονίου περί οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών, που υπεγράφη από τον Φαγιέζ αλ Σάραζ και την Τουρκία το 2019, από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης.

Ο εκπρόσωπος του αιγυπτιακού ΥΠΕΞ δήλωσε ότι οι υπουργοί επικεντρώθηκαν κατά τη συνομιλία στη σημασία της προσήλωσης στο Διεθνές Δίκαιο και στα όσα ορίζονται από το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, που αφορά τον καθορισμό θαλασσίων ζωνών και συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συζητήσεις για την επέκταση της συμφωνίας οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών Ελλάδας – Αιγύπτου σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και το διεθνές δίκαιο της θάλασσας.

Η σχέση Ελλάδας – Αιγύπτου

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συντονισμός Αθήνας – Καΐρου απέναντι στην υπογραφή του τουρκολιβυκού μνημονίου ανάμεσα στην κυβέρνηση Σάρατζ και την Τουρκία το 2019 υπήρξε άμεσος, με την Ελλάδα και την Αίγυπτο να υπογράφουν στις 6 Αυγούστου του 2020 συμφωνία μερικής οριοθέτησης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης.

Η Αίγυπτος στη συνέχεια προχώρησε στον μονομερή καθορισμό των δυτικών θαλασσίων συνόρων του με τη Λιβύη μέσω του Προεδρικού Διατάγματος 595 του 2022. Το συγκεκριμένο διάταγμα ακύρωνε επίσης στην πράξη τις προβλέψεις του τουρκολιβυκού μνημονίου στην περιοχή και διασφάλιζε τα κυριαρχικά δικαιώματα της Αιγύπτου.

Η σημερινή ανακοίνωση περί συνέχειας των διαβουλεύσεων Ελλάδας – Αιγύπτου «με στόχο την επέκταση του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής της Συμφωνίας του 2020 για την οριοθέτηση ΑΟΖ, σε πλήρη συμμόρφωση με το Διεθνές Δίκαιο και την UNCLOS», δείχνουν τη διάθεση Αθήνας και Καΐρου να αναλάβουν πρωτοβουλίες και στο πεδίο, μετά την κίνηση της Ανατολικής Λιβύης να υποκύψει στην επιρροή της Τουρκίας και η Βουλή των Αντιπροσώπων υπό νέα ηγεσία να επικυρώσει το τουρκολιβυκό μνημόνιο, επιταχύνοντας εξελίξεις.

Και αυτό σε μία περίοδο που η Τουρκία επεδίωκε επαναπροσέγγιση με την Αίγυπτο.

Πηγή: in.gr