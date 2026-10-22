Διαδίκτυο: Κρίσιμα κενά ασφαλείας προκαλούν παγκόσμια ανησυχία – Αντιδρούν Google, OpenAI και Amazon

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Διορθώσεις τρέχει να εφαρμόσει ο κόσμος της τεχνολογίας μετά την ανακάλυψη κρίσιμων κενών ασφαλείας σε λογισμικό που τροφοδοτεί ένα μεγάλο μέρος εργασιών στο διαδίκτυο.

Το λογισμικό, γνωστό ως PHP, είναι μια γλώσσα προγραμματισμού ανοιχτού κώδικα που χρησιμοποιείται ευρέως για τη λειτουργία ιστοτόπων και διαδικτυακών εφαρμογών. Η ανακάλυψη των ελαττωμάτων προκάλεσε επείγουσες προειδοποιήσεις από κυβερνήσεις ανά τον κόσμο, ενώ τεχνολογικοί κολοσσοί, όπως η Google, η OpenAI και η Amazon, συμμετέχουν στις προσπάθειες εντοπισμού των κενών ασφαλείας, ανίχνευσης πιθανών επιθέσεων και προστασίας των επηρεαζόμενων συστημάτων.

Σύμφωνα με ερευνητές κυβερνοασφάλειας που μίλησαν στο CNBC, τα δύο κενά ασφαλείας —συλλογικά γνωστά ως «PHP2Shell»— θα μπορούσαν να επιτρέψουν σε χάκερ να εκτελέσουν εξ αποστάσεως κακόβουλο κώδικα σε επηρεαζόμενους διακομιστές (servers), εκθέτοντας ενδεχομένως ευαίσθητα δεδομένα. Αν και δεν είναι απαραίτητα ευάλωτος κάθε ιστότοπος που χρησιμοποιεί PHP, η ευρεία χρήση του λογισμικού έχει εγείρει ανησυχίες σχετικά με την πιθανή κλίμακα των επιθέσεων.

Η Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας (NSA) των ΗΠΑ προέτρεψε την Τετάρτη τους οργανισμούς που χρησιμοποιούν PHP να προετοιμάσουν ενημερώσεις ασφαλείας για την αντιμετώπιση των κενών, προειδοποιώντας ότι τα ελαττώματα θα μπορούσαν να παρέχουν στους επιτιθέμενους άμεση πρόσβαση στα συστήματα αρχείων και τις βάσεις δεδομένων των διακομιστών στο διαδίκτυο. Η υπηρεσία συνέστησε, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η άμεση ενημέρωση, να τεθούν τα επηρεαζόμενα συστήματα εκτός σύνδεσης (offline) μέχρι να αντιμετωπιστούν πλήρως τα κενά ασφαλείας.

Διεθνείς αρχές προειδοποιούν για κινδύνους στο διαδίκτυο

Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI) προειδοποίησε επίσης ότι κακόβουλοι δρώντες θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν τα κενά ασφαλείας για την εξ αποστάσεως εκτέλεση κώδικα, θέτοντας σε κίνδυνο ευαίσθητα δεδομένα και δίκτυα.

Αρχές κυβερνοασφάλειας στη Σιγκαπούρη, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία, τον Καναδά και την Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσαν παρόμοιες προειδοποιήσεις, υπογραμμίζοντας τις ανησυχίες για τον πιθανό αντίκτυπο σε επιχειρήσεις, κυβερνητικούς φορείς και άλλους οργανισμούς που βασίζονται σε συστήματα που λειτουργούν με PHP.

Η Amazon ανέφερε ότι η ομάδα της για την ανάλυση απειλών εντόπισε προσπάθειες εκμετάλλευσης των κενών ασφαλείας πριν αυτά δημοσιοποιηθούν, χρησιμοποιώντας το σύστημα ανίχνευσης απειλών «MadPot», το οποίο παρακολουθεί ύποπτη δραστηριότητα σε υποδομές που είναι εκτεθειμένες στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με την εταιρεία, τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι κακόβουλοι δρώντες επιχειρούσαν ήδη να εκμεταλλευτούν τα εν λόγω κενά. Ωστόσο, η Amazon σημείωσε ότι παραμένει ασαφές πώς οι επιτιθέμενοι απέκτησαν πληροφορίες για τα ελαττώματα πριν από τη δημοσιοποίησή τους.

Παράλληλα, η Google και η OpenAI ανέδειξαν τον αυξανόμενο ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση απειλών κυβερνοασφάλειας. Η Google δήλωσε ότι η μονάδα κυβερ Η εταιρεία δήλωσε ότι πέρασε τους τελευταίους δύο μήνες ηγούμενη ενός συνασπισμού συντηρητών λογισμικού, ερευνητών κυβερνοασφάλειας και παρόχων ασφάλειας για να συντονίσει τις διορθώσεις και να προετοιμάσει προστατευτικά μέτρα πριν από τη δημόσια αποκάλυψη.

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα ασφαλείας

Ο κατασκευαστής του ChatGPT περιέγραψε τα ελαττώματα ως ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα ασφαλείας της πρόσφατης ιστορίας, επισημαίνοντας τόσο τη δυνατότητα των προηγμένων συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης να εντοπίζουν τρωτά σημεία σε ευρέως χρησιμοποιούμενο λογισμικό όσο και τον κίνδυνο εκμετάλλευσης παρόμοιων δυνατοτήτων από κυβερνοεγκληματίες.

Η Cloudflare, η οποία παρέχει υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας και υποδομής ιστοσελίδων, δήλωσε ότι είχε αναπτύξει προστασία έναντι των τρωτών σημείων του PHP2Shell μέσω του τείχους προστασίας εφαρμογών ιστού. Η εταιρεία δήλωσε ότι τα μέτρα της σχεδιάστηκαν για να βοηθήσουν στον αποκλεισμό κακόβουλων αιτημάτων που στοχεύουν τα επηρεαζόμενα συστήματα, παρέχοντας ένα επιπλέον επίπεδο άμυνας καθώς οι οργανισμοί εργάζονται για την εγκατάσταση ενημερώσεων λογισμικού.

Η ομάδα ανάπτυξης PHP κυκλοφόρησε διορθώσεις ασφαλείας, με τις αρχές να παροτρύνουν τους φορείς εκμετάλλευσης ιστοσελίδων να εντοπίζουν τις επηρεαζόμενες εκδόσεις και να εφαρμόζουν τις ενημερώσεις το συντομότερο δυνατό. Το επεισόδιο υπογραμμίζει πώς τα τρωτά σημεία σε ευρέως χρησιμοποιούμενο λογισμικό μπορούν να δημιουργήσουν κινδύνους σε όλες τις βιομηχανίες και τα σύνορα, ακόμη και καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη παίζει όλο και περισσότερο ρόλο στην υποστήριξη των ερευνητών ασφάλειας στην αποκάλυψη και αντιμετώπιση αυτών των αδυναμιών.