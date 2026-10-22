 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(22) "Technology & Computing"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(8) "Internet"
    [1]=>
    string(5) "Other"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(32) "Negative News: Tech and Telecom2"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(5) "Crime"
}

Διαδίκτυο: Κρίσιμα κενά ασφαλείας προκαλούν παγκόσμια ανησυχία – Αντιδρούν Google, OpenAI και Amazon

Δύο κρίσιμες ευπάθειες, γνωστές συλλογικά ως «PHP2Shell», θα μπορούσαν να επιτρέψουν σε χάκερ να εκτελέσουν εξ αποστάσεως κακόβουλο κώδικα σε επηρεαζόμενους διακομιστές που εξυπηρετούν το διαδίκτυο

Τεχνολογία 22.10.2026, 17:45
Σχολιάστε
Διαδίκτυο: Κρίσιμα κενά ασφαλείας προκαλούν παγκόσμια ανησυχία – Αντιδρούν Google, OpenAI και Amazon
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Διορθώσεις τρέχει να εφαρμόσει ο κόσμος της τεχνολογίας μετά την ανακάλυψη κρίσιμων κενών ασφαλείας σε λογισμικό που τροφοδοτεί ένα μεγάλο μέρος εργασιών στο διαδίκτυο.

Το λογισμικό, γνωστό ως PHP, είναι μια γλώσσα προγραμματισμού ανοιχτού κώδικα που χρησιμοποιείται ευρέως για τη λειτουργία ιστοτόπων και διαδικτυακών εφαρμογών. Η ανακάλυψη των ελαττωμάτων προκάλεσε επείγουσες προειδοποιήσεις από κυβερνήσεις ανά τον κόσμο, ενώ τεχνολογικοί κολοσσοί, όπως η Google, η OpenAI και η Amazon, συμμετέχουν στις προσπάθειες εντοπισμού των κενών ασφαλείας, ανίχνευσης πιθανών επιθέσεων και προστασίας των επηρεαζόμενων συστημάτων.

Σύμφωνα με ερευνητές κυβερνοασφάλειας που μίλησαν στο CNBC, τα δύο κενά ασφαλείας —συλλογικά γνωστά ως «PHP2Shell»— θα μπορούσαν να επιτρέψουν σε χάκερ να εκτελέσουν εξ αποστάσεως κακόβουλο κώδικα σε επηρεαζόμενους διακομιστές (servers), εκθέτοντας ενδεχομένως ευαίσθητα δεδομένα. Αν και δεν είναι απαραίτητα ευάλωτος κάθε ιστότοπος που χρησιμοποιεί PHP, η ευρεία χρήση του λογισμικού έχει εγείρει ανησυχίες σχετικά με την πιθανή κλίμακα των επιθέσεων.

Η Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας (NSA) των ΗΠΑ προέτρεψε την Τετάρτη τους οργανισμούς που χρησιμοποιούν PHP να προετοιμάσουν ενημερώσεις ασφαλείας για την αντιμετώπιση των κενών, προειδοποιώντας ότι τα ελαττώματα θα μπορούσαν να παρέχουν στους επιτιθέμενους άμεση πρόσβαση στα συστήματα αρχείων και τις βάσεις δεδομένων των διακομιστών στο διαδίκτυο. Η υπηρεσία συνέστησε, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η άμεση ενημέρωση, να τεθούν τα επηρεαζόμενα συστήματα εκτός σύνδεσης (offline) μέχρι να αντιμετωπιστούν πλήρως τα κενά ασφαλείας.

Διεθνείς αρχές προειδοποιούν για κινδύνους στο διαδίκτυο

Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI) προειδοποίησε επίσης ότι κακόβουλοι δρώντες θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν τα κενά ασφαλείας για την εξ αποστάσεως εκτέλεση κώδικα, θέτοντας σε κίνδυνο ευαίσθητα δεδομένα και δίκτυα.

Αρχές κυβερνοασφάλειας στη Σιγκαπούρη, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία, τον Καναδά και την Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσαν παρόμοιες προειδοποιήσεις, υπογραμμίζοντας τις ανησυχίες για τον πιθανό αντίκτυπο σε επιχειρήσεις, κυβερνητικούς φορείς και άλλους οργανισμούς που βασίζονται σε συστήματα που λειτουργούν με PHP.

Η Amazon ανέφερε ότι η ομάδα της για την ανάλυση απειλών εντόπισε προσπάθειες εκμετάλλευσης των κενών ασφαλείας πριν αυτά δημοσιοποιηθούν, χρησιμοποιώντας το σύστημα ανίχνευσης απειλών «MadPot», το οποίο παρακολουθεί ύποπτη δραστηριότητα σε υποδομές που είναι εκτεθειμένες στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με την εταιρεία, τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι κακόβουλοι δρώντες επιχειρούσαν ήδη να εκμεταλλευτούν τα εν λόγω κενά. Ωστόσο, η Amazon σημείωσε ότι παραμένει ασαφές πώς οι επιτιθέμενοι απέκτησαν πληροφορίες για τα ελαττώματα πριν από τη δημοσιοποίησή τους.

Παράλληλα, η Google και η OpenAI ανέδειξαν τον αυξανόμενο ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση απειλών κυβερνοασφάλειας. Η Google δήλωσε ότι η μονάδα κυβερ Η εταιρεία δήλωσε ότι πέρασε τους τελευταίους δύο μήνες ηγούμενη ενός συνασπισμού συντηρητών λογισμικού, ερευνητών κυβερνοασφάλειας και παρόχων ασφάλειας για να συντονίσει τις διορθώσεις και να προετοιμάσει προστατευτικά μέτρα πριν από τη δημόσια αποκάλυψη.

Cloudflare

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα ασφαλείας

Ο κατασκευαστής του ChatGPT περιέγραψε τα ελαττώματα ως ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα ασφαλείας της πρόσφατης ιστορίας, επισημαίνοντας τόσο τη δυνατότητα των προηγμένων συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης να εντοπίζουν τρωτά σημεία σε ευρέως χρησιμοποιούμενο λογισμικό όσο και τον κίνδυνο εκμετάλλευσης παρόμοιων δυνατοτήτων από κυβερνοεγκληματίες.

Η Cloudflare, η οποία παρέχει υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας και υποδομής ιστοσελίδων, δήλωσε ότι είχε αναπτύξει προστασία έναντι των τρωτών σημείων του PHP2Shell μέσω του τείχους προστασίας εφαρμογών ιστού. Η εταιρεία δήλωσε ότι τα μέτρα της σχεδιάστηκαν για να βοηθήσουν στον αποκλεισμό κακόβουλων αιτημάτων που στοχεύουν τα επηρεαζόμενα συστήματα, παρέχοντας ένα επιπλέον επίπεδο άμυνας καθώς οι οργανισμοί εργάζονται για την εγκατάσταση ενημερώσεων λογισμικού.

Η ομάδα ανάπτυξης PHP κυκλοφόρησε διορθώσεις ασφαλείας, με τις αρχές να παροτρύνουν τους φορείς εκμετάλλευσης ιστοσελίδων να εντοπίζουν τις επηρεαζόμενες εκδόσεις και να εφαρμόζουν τις ενημερώσεις το συντομότερο δυνατό. Το επεισόδιο υπογραμμίζει πώς τα τρωτά σημεία σε ευρέως χρησιμοποιούμενο λογισμικό μπορούν να δημιουργήσουν κινδύνους σε όλες τις βιομηχανίες και τα σύνορα, ακόμη και καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη παίζει όλο και περισσότερο ρόλο στην υποστήριξη των ερευνητών ασφάλειας στην αποκάλυψη και αντιμετώπιση αυτών των αδυναμιών.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Επιτροπή Ανταγωνισμού: Εγκρίθηκε ο έλεγχος της Paralos από την Circet Europe
Business

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Εγκρίθηκε ο έλεγχος της Paralos από την Circet Europe
Holcim: Άλμα 11,8% στα λειτουργικά κέρδη το εννεάμηνο
World

Holcim: Διψήφια αύξηση πωλήσεων και κερδών στο γ’ τρίμηνο
Κικίλιας: Στήριξη της ακτοπλοΐας και συγκράτηση των τιμών των εισιτηρίων
Ναυτιλία

Κικίλιας: Στήριξη της ακτοπλοΐας και συγκράτηση των τιμών των εισιτηρίων
Ντε Κος: Επικρατέστερος για να διαδεχθεί την Λαγκάρντ στην ΕΚΤ – Ακολουθεί ο Κλάας Νοτ
World

Ποιος είναι επικρατέστερος για να διαδεχθεί την Λαγκάρντ στην ΕΚΤ
EFA GROUP: Εγκαινιάζει το Κτήριο Delta στο Alexandria Tech Campus
Business

EFA GROUP: Εγκαινιάζει το Κτήριο Delta στο Alexandria Tech Campus
Θεοδωρικάκος: 17 εκατ. ευρώ για συμπράξεις επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών στην Αττική
Economy

Γέφυρες Καινοτομίας: 17 εκατ. ευρώ για έρευνα, ΜμΕ και νέες θέσεις εργασίας

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Συντάξεις: Οι δεσμεύσεις Ανδρουλάκη και η μονιμοποίηση της παροχής των 400 ευρώ από τον Χατζηδάκη
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Η πρώτη προεκλογική κόντρα για τις συντάξεις

Τι ειπώθηκε για τις συντάξεις σε εκδήλωση για τα 20 χρόνια της Ανώτατης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος

Κώστας Παπαδής
Τράπεζα της Ελλάδος: Για ποιους κλάδους χτυπά καμπανάκι για τον κίνδυνο επισφαλειών
Τράπεζες

Καμπανάκι ΤτΕ για έξι κλάδους - Απειλούνται με επισφάλειες

Μέσω της Έκθεσης Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας η Τράπεζα της Ελλάδος προειδοποιεί για τις έμμεσες συνέπειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Αγης Μάρκου
Αρκτική: Η ΕΕ μπαίνει στη ναυτιλιακή κούρσα απέναντι σε Ρωσία και Κίνα – Γιατί οι ευρωπαϊκές εταιρείες λένε «όχι»
Ποντοπόρος

Η ΕΕ στη ναυτιλιακή κούρσα για την Αρκτική - Διαφωνούν οι ευρωπαϊκές εταιρείες

Η αυξανόμενη κίνηση δεν έχει μεταβάλει τη στάση των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών ναυτιλιακών ομίλων στην Αρκτική

Λάμπρος Καραγεώργος
Ελληνικές τράπεζες: Η ευρωπαϊκή κρίση δοκιμάζει τις αντοχές τους
Economy

Τράπεζες: Το στοίχημα των 43 δισ. στη σκιά της Γαλλίας

Οι ελληνικές τράπεζες και η γαλλική κρίση - Ποιες είναι οι πραγματικές απειλές για τα τραπεζικά κεφάλαια και ποια η προστασία από τις διακυμάνσεις των αγορών

Αλέξανδρος Κλώσσας
ΔΕΔΔΗΕ: Δέκα έξυπνοι μετρητές εγκαθίστανται το λεπτό
Ηλεκτρισμός

ΔΕΔΔΗΕ: Δέκα έξυπνοι μετρητές εγκαθίστανται το λεπτό

Πάνω από 2 εκατ. έξυπνοι μετρητές έχουν εγκατασταθεί. Υποχωρούν οι απώλειες από ρευματοκλοπές -στα 400 εκατ. ευρώ το όφελος. Ταχύτερες συνδέσεις έργων ΑΠΕ και διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος 1 GW για αποθήκευση στο δίκτυό του

Μάχη Τράτσα
Η περιουσία των νοικοκυριών, το πραγματικό εισόδημα μειώθηκε
Economy

Η περιουσία των Ελλήνων: το πραγματικό εισόδημα μειώθηκε

Στα 87.600 ευρώ ο καθαρός πλούτος ανά κάτοικο, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος — Ακίνητα και μετοχές εξηγούν το 78% της αύξησης, ενώ ο πληθωρισμός απορροφά την ονομαστική ενίσχυση του εισοδήματος

Αθανασία Ακρίβου
Πελέ: Ο βασιλιάς του ποδοσφαίρου που μετέτρεψε το ταλέντο σε παγκόσμια οικονομική δύναμη
Business of Sport

Πελέ: Ο βασιλιάς των γκολ που άλλαξε το ποδόσφαιρο

Από τη φτώχεια στη Βραζιλία και τα τρία Παγκόσμια Κύπελλα έως το συμβόλαιο εκατομμυρίων στη Νέα Υόρκη, ο Έντσον Αράντες ντο Νασιμέντο, ο Πελέ, άλλαξε την ιστορία του ποδοσφαίρου

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Μείωση τιμών: Παράταση έως το τέλος του 2026 και έως 1.000 κωδικοί
Τρόφιμα – ποτά

Τι αλλάζει στην πρωτοβουλία μείωσης τιμών - Οι νέες εκπτώσεις

Η πρωτοβουλία παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου, με τις νέες μειώσεις να διαμορφώνονται κυρίως στο 5%. Σε εξέλιξη η συγκέντρωση προϊόντων, ενώ σχεδιάζεται και το χριστουγεννιάτικο καλάθι 

Δημήτρης Χαροντάκης
Περισσότερα από Τεχνολογία
Τεχνητή νοημοσύνη: Συναγερμός στις τράπεζες για agents που αλωνίζουν σε λογαριασμούς πελατών
Tεχνητή νοημοσύνη

Πράκτορες AI αλωνίζουν σε τραπεζικούς λογαριασμούς - Συναγερμός στα επιτελεία

Πράκτορες ΑΙ με δικαιώματα πρόσβασης σε λογαριασμούς θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε απρόβλεπτες ενέργειες που θα έπλητταν οικονομικά τους χρήστες και ενδεχομένως τις ίδιες τις τράπεζες

Meta: Αλλάζει τη μετοχική της δομή για να διατηρήσει τον Ζάκερμπεργκ στην Καλιφόρνια
Τεχνολογία

Η Meta «δένει» τον Ζάκερμπεργκ στην Καλιφόρνια

Νέα κατηγορία μετοχών επιτρέπει στον ιδρυτή της Meta να ρευστοποιεί μέρος της περιουσίας του χωρίς να χάνει τον έλεγχο της εταιρείας

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Amazon: Ευρεία εκμετάλλευση κρίσιμων ευπαθειών στην γλώσσα προγραμματισμού PHP
Τεχνολογία

AI εντόπισε ευπάθειες που εκμεταλλεύονται χάκερ

Η Amazon προειδοποίησε ότι τα κενά ασφαλείας βρίσκονται σε «ευρεία εκμετάλλευση σε πραγματικές συνθήκες»

Διαδίκτυο: Κρίσιμα κενά ασφαλείας προκαλούν παγκόσμια ανησυχία – Αντιδρούν Google, OpenAI και Amazon
Τεχνολογία

Παγκόσμιος συναγερμός για κενά ασφαλείας στο διαδίκτυο

Δύο κρίσιμες ευπάθειες, γνωστές συλλογικά ως «PHP2Shell», θα μπορούσαν να επιτρέψουν σε χάκερ να εκτελέσουν εξ αποστάσεως κακόβουλο κώδικα σε επηρεαζόμενους διακομιστές που εξυπηρετούν το διαδίκτυο

TikTok: Ο επικεφαλής της Axel Springer θέλει μερίδιο στις ευρωπαϊκές δραστηριότητες – Η πρόταση στον κύκλο του Τραμπ
Τεχνολογία

Πρόταση εξαγοράς του ευρωπαϊκού TikTok

Ο Ματίας Ντέπφνερ φέρεται να πρότεινε την εξαγορά μέρους των ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων του TikTok , ακολουθώντας το αμερικανικό μοντέλο

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Πιερρακάκης: Αγορές ομολόγων, χρέος, ενεργειακό κόστος δοκιμάζουν την οικονομία
Economy

Πιερρακάκης: Αγορές ομολόγων, χρέος, ενεργειακό κόστος δοκιμάζουν την οικονομία

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης συζήτησε με τον συγγραφέα, Τζουλιάνο ντα Έμπολι στο πλαίσιο εκδήλωσης του ΕΛΙΑΜΕΠ

OpenAI: «Πράκτορες» απενεργοποίησαν τα δικά τους συστήματα παρακολούθησης
Tεχνητή νοημοσύνη

Η ΑΙ εκτός ελέγχου - Aπενεργοποίησε τα συστήματα παρακολούθησης

Το εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI διερευνά αν το περιστατικό υποδηλώνει «τάση παράκαμψης» των ελέγχων

Latest News
Επιτροπή Ανταγωνισμού: Εγκρίθηκε ο έλεγχος της Paralos από την Circet Europe
Business

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Εγκρίθηκε ο έλεγχος της Paralos από την Circet Europe

H Circet Europe είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου και η παρουσία της στην Ελλάδα περιορίζεται στην Circet Hellas

Holcim: Άλμα 11,8% στα λειτουργικά κέρδη το εννεάμηνο
World

Holcim: Διψήφια αύξηση πωλήσεων και κερδών στο γ’ τρίμηνο

Οι καθαρές πωλήσεις της Holcim διαμορφώθηκαν σε 12,586 δισ. ελβετικά φράγκα, με οργανική αύξηση 5,2%

Κικίλιας: Στήριξη της ακτοπλοΐας και συγκράτηση των τιμών των εισιτηρίων
Ναυτιλία

Κικίλιας: Στήριξη της ακτοπλοΐας και συγκράτηση των τιμών των εισιτηρίων

Ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, αναφέρθηκε σε σνυντεύξή του στις πιέσεις από την αύξηση των καυσίμων, στη ναυτιλία και στο τουρκολιβυκό μνημόνιο

Ντε Κος: Επικρατέστερος για να διαδεχθεί την Λαγκάρντ στην ΕΚΤ – Ακολουθεί ο Κλάας Νοτ
World

Ποιος είναι επικρατέστερος για να διαδεχθεί την Λαγκάρντ στην ΕΚΤ

Τι δείχνουν τα αποτελέσματα έρευνας σε οικονομολόγους για την διαδοχή στην ΕΚΤ

EFA GROUP: Εγκαινιάζει το Κτήριο Delta στο Alexandria Tech Campus
Business

EFA GROUP: Εγκαινιάζει το Κτήριο Delta στο Alexandria Tech Campus

Το νέο κτήριο στεγάζει τα γραφεία της STHENOS AI και της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε.)

Θεοδωρικάκος: 17 εκατ. ευρώ για συμπράξεις επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών στην Αττική
Economy

Γέφυρες Καινοτομίας: 17 εκατ. ευρώ για έρευνα, ΜμΕ και νέες θέσεις εργασίας

Η κοινή δράση Υπουργείου Ανάπτυξης και Περιφέρειας Αττικής στοχεύει στη σύνδεση έρευνας, καινοτομίας και παραγωγής

Χρηματιστήριο Αθηνών: Βυθίζεται προς τις 2.500 μονάδες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Βυθίζεται προς τις 2.500 μονάδες το Χρηματιστήριο

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρίσκονται οι τραπεζικές μετοχές

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Παπαθανάσης: 2,3 εκατ. για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων
Economy

Παπαθανάσης: 2,3 εκατ. για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων

Η πράξη αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση τεσσάρων δημοτικών κτιρίων της Δ.Κ. Ακρινής του Δήμου Κοζάνης

Πετρέλαιο: Στα 114 δολάρια για πρώτη φορά από τον Μάιο
Commodities

Πετρέλαιο: Στα 114 δολάρια για πρώτη φορά από τον Μάιο

Η εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου ασκεί πίεση στις διεθνείς αγορές

Οικοδομικά υλικά: Αύξηση 5,6% στις τιμές τον Σεπτέμβριο
Ακίνητα

Ακόμη πιο ακριβή η οικοδομή - Ποια υλικά αυξήθηκαν

Ασταμάτητες οι ανατιμήσεις στα οικοδομικά υλικά - Ανοδικά το κόστος κατασκευής

Deloitte: Προοπτικές ανάπτυξης στις κατασκευές έως το 2030 – Οι προκλήσεις και το «κλειδί» της διαφοροποίησης
Κατασκευές

Κατασκευές: Ποιες είναι οι προοπτικές ως το 2030 - Η πρόκληση της αστικοποίησης

Σύμφωνα με την Global Powers of Construction της Deloitte, οι 100 μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες παγκοσμίως κατέγραψαν έσοδα περίπου 1,972 τρισ. δολαρίων το 2025

28η Οκτωβρίου: Πώς θα αμειφθούν οι εργαζόμενοι
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πώς αμείβεται η 28η Οκτωβρίου - Ποιοι δικαιούνται προσαύξηση 75%

Η 28η Οκτωβρίου περιλαμβάνεται στις υποχρεωτικές αργίες - Τι ισχύει για μισθωτούς και ημερομίσθιους

Pizza Fan: Πώς γλίτωναν ασφαλιστικές εισφορές – Το λογισμικό και οι παραγγελίες χωρίς αποδείξεις
Κοινωνία

Pizza Fan: Πώς γλίτωναν τις ασφαλιστικές εισφορές

Καταγγελία για εργαζομένους σε καταστήματα Pizza Fan που δηλώνονταν για λιγότερες ώρες εργασίας από όσες πραγματοποιούσαν, αποτέλεσε την αφετηρία της έρευνας των αρμόδιων αρχών

Αναστασία Σταματοπούλου
ΔΕΗ: Άνοιξε στο κοινό η έκθεση με 55 έργα στον Ιστορικό ΑΗΣ Νέου Φαλήρου
Εταιρική ευθύνη

ΔΕΗ: Άνοιξε στο κοινό η έκθεση με 55 έργα στον Ιστορικό ΑΗΣ Νέου Φαλήρου

Eγκαινιάστηκε η έκθεση «Η ΔΕΗ Συναντά την Τέχνη Vol. 2» στις Ιστορικές Εγκαταστάσεις του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού της ΔΕΗ στο Νέο Φάληρο

Ευρωζώνη: Επιβραδύνθηκε η επιχειρηματική δραστηριότητα – Ο ρόλος της Γαλλίας
World

Ευρωζώνη: Επιβραδύνθηκε η επιχειρηματική δραστηριότητα – Ο ρόλος της Γαλλίας

Ο Σύνθετος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών (Composite PMI) υποχώρησε τον Σεπτέμβριο στο 51,9 από 53,1 πμι

Ενεργειακή μετάβαση: Ανέτοιμοι οι επαγγελματίες – Ελλιπείς δεξιότητες
Green

Οι επαγγελματίες χρειάζονται νέες δεξιότητες ενόψει της ενεργειακής μετάβασης

Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της προσαρμογής αναδεικνύεται σε κορυφαία προτεραιότητα, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για τη θωράκιση των υποδομών

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies