Διαδίκτυο: Ποιοι πληρώνουν τα περισσότερα, ποιοι τα λιγότερα στην ΕΕ

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Σε έναν κόσμο που συνδέεται όλο και περισσότερο, η πρόσβαση στο διαδίκτυο έχει καταστεί βασική παροχή στα νοικοκυριά σε όλη την Ευρώπη. Το 2025, το 94% των ατόμων που ζούσαν στην ΕΕ χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο τους τελευταίους τρεις μήνες, ενώ μόνο το 4% δεν το χρησιμοποίησε καθόλου καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat.

Επιπλέον, πέρυσι σχεδόν εννέα στα δέκα άτομα στην ΕΕ χρησιμοποίησαν κινητές συσκευές για να συνδεθούν στο διαδίκτυο.

«Χρυσό» πληρώνουμε το Ίντερνετ στην Ελλάδα

Ωστόσο, το κόστος αυτής της πρόσβασης παρουσιάζει σημαντικές διαφορές σε παγκόσμιο επίπεδο.

Για παράδειγμα, για το 2026, στην Ελλάδα πληρώνουμε κατά μέσο όρο 33 ευρώ το μήνα και είμαστε στην ακριβή ζώνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με τις πλούσιες χώρες της Ευρώπης – Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία, Σουηδία και Φιλανδία, που πληρώνουν από 40 (Γερμανία) έως και 49 ευρώ (Ολλανδία).

Αντίθετα, φθηνό Ίντερνετ πληρώνουν οι Ιταλοί, οι Γάλλοι και οι Ισπανοί (25 ευρώ το μήνα), ενώ στην Βουλγαρία πληρώνουν 15 ευρώ το μήνα και στην Ρουμανία μόλις 7 ευρώ.

Ειδικότερα, το Λουξεμβούργο είναι η χώρα με τις πιο ακριβές υπηρεσίες διαδικτύου στην ΕΕ, με μέσο μηνιαίο κόστος 49,99 ευρώ, σύμφωνα με έρευνα του ιστότοπου σύγκρισης ευρυζωνικών υπηρεσιών Broadband Genie. Η μελέτη ανέλυσε 2.631 τιμολόγια ευρυζωνικών υπηρεσιών σε 214 χώρες και εδάφη παγκοσμίως.

Ακολουθούν από κοντά η Ολλανδία και η Φινλανδία, με μέσες μηνιαίες τιμές ευρυζωνικής σύνδεσης 48,73 και 48 ευρώ αντίστοιχα.

Να σημειωθεί ότι, παρά το υψηλότερο κόστος, η Ολλανδία και το Λουξεμβούργο εξακολουθούν να καταγράφουν τα υψηλότερα επίπεδα χρήσης του διαδικτύου στην ΕΕ το 2025, σύμφωνα με την Eurostat.

Από την άλλη πλευρά, η Ρουμανία προσφέρει τη φθηνότερη ευρυζωνική σύνδεση στην Ένωση, με μέσο όρο περίπου 6,66 ευρώ, τιμή που κατατάσσεται ως η έβδομη χαμηλότερη παγκοσμίως.

Ακολουθεί η Λιθουανία με μέση τιμή 14,90 ευρώ και η Βουλγαρία με 15 ευρώ.

Μεταξύ 2015 και 2025, τόσο η Βουλγαρία όσο και η Ρουμανία σημείωσαν αύξηση στη σύνδεση των νοικοκυριών κατά 34% και 28% αντίστοιχα.

Η πρόσβαση στο Διαδίκτυο δεν εξαρτάται μόνο από τις τιμές

Οι τιμές για την πρόσβαση στο Διαδίκτυο και τις ευρυζωνικές συνδέσεις στην Ευρώπη φαίνεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.

Η Ανατολική Ευρώπη παρουσιάζει τις χαμηλότερες τιμές διαδικτύου παγκοσμίως σε υποπεριφερειακό επίπεδο, χάρη στην ευρεία χρήση της οπτικής ίνας, η οποία αναγνωρίζεται ευρέως ως η ταχύτερη και πιο σταθερή διαθέσιμη σύνδεση, υποστηρίζοντας άνετα ταχύτητες έως και 10 GB ανά δευτερόλεπτο. Η ευρεία διάδοσή της στην περιοχή οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι η Ανατολική Ευρώπη εκσυγχρόνισε τις υποδομές της με καθυστέρηση, παρακάμπτοντας τα ξεπερασμένα συστήματα τηλεπικοινωνιών.

Η Νότια Ευρώπη, εν τω μεταξύ, κατατάσσεται τέταρτη όσον αφορά στην προσιτότητα. Από την άλλη πλευρά, η Βόρεια Ευρώπη και η Δυτική Ευρώπη έχουν τις πιο ακριβές τιμές διαδικτύου στην ήπειρο.

Το κόστος της ευρυζωνικής σύνδεσης ακολουθεί το υψηλότερο συνολικό κόστος διαβίωσης, σύμφωνα με τη μελέτη της Broadband Genie.

Ωστόσο, δεν είναι μόνο οι τιμές που διαφέρουν σε όλη την Ευρώπη: η πρόσβαση στο διαδίκτυο ποικίλλει μεταξύ των ατόμων ανάλογα με το αν ζουν σε πόλεις ή σε αγροτικές περιοχές.

Στην Ιρλανδία, την Δανία, την Ολλανδία, το Λουξεμβούργο και την Φινλανδία, τα ποσοστά σύνδεσης στο διαδίκτυο στις πόλεις ξεπέρασαν το 99%.

Οι αγροτικές περιοχές στην Ιρλανδία, την Ολλανδία και την Δανία, εν τω μεταξύ, κατέγραψαν τα υψηλότερα ποσοστά σύνδεσης στο διαδίκτυο το 2025, το καθένα επίσης πάνω από 99%.

Από την άλλη πλευρά, η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Κροατία και η Πορτογαλία κατέγραψαν τα χαμηλότερα ποσοστά σύνδεσης στο διαδίκτυο στις αγροτικές περιοχές.

Πηγή: in.gr