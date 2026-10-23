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Alpha Bank: Πώς η Fed, η γεωπολιτική και η Γαλλία επηρεάζουν την πορεία της ισοτιμίας ευρώ/δολαρίου

Η ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεων για την πορεία επιτοκίων της Fed και οι δημοσιονομικές ανησυχίες στη Γαλλία πίεσαν την ισοτιμία, σύμφωνα με την Alpha Bank

Markets 23.10.2026, 12:23
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Alpha Bank: Πώς η Fed, η γεωπολιτική και η Γαλλία επηρεάζουν την πορεία της ισοτιμίας ευρώ/δολαρίου
Επιμέλεια Τάσος Μαντικίδης

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Στα μέσα Αυγούστου,  η ισοτιμία ευρώ/δολάριο προσέγγισε υψηλό ($1,1711) τριών μηνών, κυρίως λόγω του debasement trade, δηλαδή της πεποίθησης ότι περιορίζεται ο ρόλος του δολαρίου ως αποθεματικού νομίσματος και ασφαλούς καταφυγίου.

Σε αυτό συνετέλεσε η προγενέστερη επιφυλακτικότητα της Fed στη σύσκεψη του Ιουλίου να αυξήσει τα επιτόκια, ενώ το δολάριο επιβαρύνθηκε περαιτέρω από την πρόθεση του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ να αυξήσει τις επαναγορές ομολόγων μακρινής διάρκειας.

Η αγορά εξέλαβε την κίνηση αυτή ως μια απόπειρα τεχνητής συγκράτησης των μακροπρόθεσμων αποδόσεων στη λήξη για τον περιορισμό των δημοσιονομικών ανησυχιών. Ωστόσο, οι παρεμβατικές πολιτικές που επιχείρησαν να διαστρεβλώσουν τις τιμές που θέτει η αγορά, και ειδικά το ότι δεν συνοδεύτηκαν και από μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης, οδήγησαν σε μείωση της αξιοπιστίας του δολαρίου. Έκτοτε, η ισοτιμία ευρώ/δολάριο παρουσιάζει συνεχή υποχώρηση, προσεγγίζοντας στις 14 Οκτωβρίου χαμηλό ($1,1113) από τον Μάιο του 2025.

Alpha Bank

Alpha Bank: Η Fed «πίεσε» τις ισοτιμίες

Οι βασικότεροι παράγοντες πίεσης της ισοτιμίας περιλαμβάνουν την ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεων για την πορεία επιτοκίων της Fed, την περαιτέρω ενίσχυση των τιμών ενέργειας και τις δημοσιονομικές ανησυχίες στη Γαλλία.

Πιο αναλυτικά, η υποχώρηση της ισοτιμίας ξεκίνησε από την ομιλία του Προέδρου της Fed στο Jackson Hole στα τέλη Αυγούστου, ο οποίος επισήμανε εντόνως την ανάγκη καταπολέμησης του πληθωρισμού δημιουργώντας την πεποίθηση ότι η Fed είναι έτοιμη να ξεκινήσει έναν ανοδικό κύκλο επιτοκίων. Εν συνεχεία, η αύξηση επιτοκίων από τη Fed στη σύσκεψη του Σεπτεμβρίου είχε διττό αποτέλεσμα. Από τη μια επιβεβαιώθηκε η πρόβλεψη της αγοράς για αύξηση επιτοκίων, γεγονός το οποίο συνέβαλε στην ενίσχυση των εκτιμήσεων για περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων το 2026 και το 2027.

Από την άλλη, ενίσχυσε την αξιοπιστία της Fed και περιόρισε τις ανησυχίες για την ανεξαρτησία της εν μέσω πιέσεων του Προέδρου των ΗΠΑ για χαμηλότερα επιτόκια. Τα ανωτέρω συνέβαλαν στη διεύρυνση του επιτοκιακού πλεονεκτήματος του δολαρίου και στην ανάκτηση της εμπιστοσύνης προς το δολάριο, οδηγώντας την ισοτιμία ευρώ/δολάριο χαμηλότερα. Η ΕΚΤ έχει προβεί μέσα στο έτος σε δυο αυξήσεις επιτοκίων, οι οποίες όμως είχαν περιορισμένη επίπτωση στην ισοτιμία, καθώς ήταν πλήρως προεξοφλημένες.

Διαχρονικά, η προοπτική των επιτοκίων του ευρώ έναντι του δολαρίου αποτελεί σημαντικό προσδιοριστικό παράγοντα για την ισοτιμία. Για την ΕΚΤ αναμένουμε μια επιπλέον αύξηση το τρέχον έτος και μια ακόμα στις αρχές του 2027, ομοίως και για την Fed μια αύξηση έως το τέλος του έτους και άλλη μια το 2027. Συνεπώς, η προοπτική της διαφοράς των επιτοκίων δεν αναμένεται να επηρεάσει ούτε θετικά ούτε αρνητικά την πορεία της ισοτιμίας.

Ο παράγοντας «γεωπολιτική»

Όσον αφορά στα γεωπολιτικά, η σταδιακή και παρατεταμένη ενίσχυση των εντάσεων, αποτελεί παράγοντα ενίσχυσης του δολαρίου. Ταυτόχρονα η αύξηση της τιμής του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου δυσχεραίνει τη θέση των χωρών της Ευρωζώνης και συνδυαστικά με το εποχικά ιστορικά χαμηλό ποσοστό αποθήκευσης, επιβαρύνει την ευρωπαϊκή οικονομία.

Η διατήρηση των τιμών ενέργειας σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, εντείνει τον κίνδυνο τύπου στασιμοπληθωρισμού για την Ευρωζώνη λόγω της υψηλής εξάρτησης της περιοχής σε εισαγωγές ενέργειας.

Ως προς τη δυναμική των οικονομιών, το ΔΝΤ αναμένει την ανάπτυξη στις ΗΠΑ στο 2,3% για το 2026 και το 2027, ενώ στην Ευρωζώνη προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ στο 1,1% το 2026 και στο 1,2% το 2027.

Συνεπώς, οι ΗΠΑ αναμένεται να διατηρήσουν την αναπτυξιακή τους υπεροχή, ιδιαίτερα όσο συνεχίζεται ο κύκλος επενδύσεων και η ανάπτυξη στον τομέα του AI. Σημαντική πίεση στην ισοτιμία ασκούν οι ιδιοσυγκρασιακοί κίνδυνοι του ευρώ, που εκφράζονται δια μέσου της διεύρυνσης του 10ετούς spread Γαλλίας – Γερμανίας το οποίο τον Οκτώβριο διαμορφώθηκε σε υψηλό από το 2012.

Και ο ασκός του Αιόλου από… Γαλλία

Βασικοί καταλύτες είναι οι δημοσιονομικές ανησυχίες στη Γαλλία λόγω υψηλού ελλείμματος, συνδυαστικά με το γεγονός ότι καθίσταται δύσκολη η ψήφιση νέων μέτρων μείωσης των κρατικών δαπανών. Το spread διαμορφώνεται σε επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν από την κρίση χρέους της Ευρωζώνης. Επί του παρόντος, το δημοσιονομικό έλλειμμα στη Γαλλία αναμένεται στο 5,4% του ΑΕΠ το 2026, έναντι στόχου (5%) που είχε θέσει η κυβέρνηση Lecornu και πάνω από το όριο του 3% του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η λήψη μέτρων δεν είναι εύκολη, καθώς η Κυβέρνηση δεν έχει την απαιτούμενη πλειοψηφία στη Βουλή, ενώ η κατάσταση γίνεται δυσμενέστερη αν αναλογιστούμε ότι τα απαιτούμενα μέτρα δημοσιονομικής πειθαρχίας πρέπει να ληφθούν εν μέσω προεκλογικής περιόδου. Σημειώνεται ότι το 2027 λαμβάνουν χώρα οι Προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, με τον πρώτο γύρο να αναμένεται στις 18 Απριλίου. Το κόμμα της M. Le Pen προηγείται στις δημοσκοπήσεις, με τις πρόσφατες δηλώσεις για την αναγκαιότητα μείωσης του ελλείμματος να καθησυχάζουν προσωρινά τις αγορές ομολόγων. Κρίσιμο θεωρείται το κατά πόσο η κρίση στη Γαλλία θα παρουσιάσει διάχυση στις υπόλοιπες χώρες.

Ανησυχίες προκύπτουν στη Γερμανία, όπου οι πρόσφατες τοπικές εκλογές έθεσαν σε αμφισβήτηση την κυριαρχία του κυβερνόντος κόμματος και περιορίζουν τη δυνατότητα της κυβέρνησης στο να προβεί στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Παράλληλα, στην Ισπανία, η προκήρυξη προώρων εκλογών εντείνει την πολιτική αβεβαιότητα. Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο ότι στη Γερμανία και στις χώρες της περιφέρειας της Ευρωζώνης το δημοσιονομικό έλλειμμα είναι αρκετά χαμηλότερό από τα επίπεδα της Γαλλίας. Προς το παρόν, η ΕΚΤ θεωρεί ότι οι αναταραχές στην αγορά ομολόγων πρέπει να αντιμετωπιστούν με τη δημοσιονομική πολιτική. Ωστόσο, σε περίπτωση που ενισχυθεί ο κίνδυνος διάχυσης της κρίσης, η ΕΚΤ έχει τη δυνατότητα και τα εργαλεία για να πάρει τα απαραίτητα μέτρα αντιμετώπισης.

Ποιες τάσεις βλέπει η Alpha Bank

Βραχυπρόθεσμα η τάση της ισοτιμίας ευρώ/δολάριο είναι καθοδική, με τους κύριους παράγοντες να είναι οι δημοσιονομικές ανησυχίες στη Γαλλία και η διατήρηση των τιμών ενέργειας σε υψηλά επίπεδα. Σημείο στήριξης της ισοτιμίας εντοπίζεται στα $1,1100 ή $1,1065, με σημαντικότερη περιοχή στα $1,1000. Σε περίπτωση διάχυσης της κρίσης της Γαλλίας σε άλλες χώρες της περιφέρειας της Ευρωζώνης και περαιτέρω ενίσχυσης της τιμής του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου, η ισοτιμία ευρώ/δολάριο θα μπορούσε να διασπάσει τα $1,1000 και να φτάσει στα $1,0800. Ωστόσο, από τεχνικής πλευράς η ισοτιμία έχει προσεγγίσει υπερπουλημένη περιοχή, γεγονός που περιορίζει την προοπτική περαιτέρω πτώσης.

Μεσοπρόθεσμα (9-12 μήνες) αναμένεται ότι η ισοτιμία θα μπορούσε να παρουσιάσει σταδιακή ανάκαμψη. Ο βασικός παράγοντας που εκτιμούμε ότι θα πλήξει το δολάριο μεσοπρόθεσμα είναι η επιδείνωση της ήδη εύθραυστης δημοσιονομικής κατάστασης των ΗΠΑ, σε συνδυασμό με την πολιτική αβεβαιότητα που θα δημιουργηθεί σε περίπτωση που οι Ρεπουμπλικάνοι χάσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές. Οι δαπάνες για τόκους αναμένεται να διαμορφωθούν πάνω από το 4% του ΑΕΠ, διατηρώντας το δημοσιονομικό έλλειμμα στο 6% του ΑΕΠ στο άμεσο μέλλον και εντείνοντας τις ανησυχίες για τη βιωσιμότητα της δημοσιονομικής πορείας των ΗΠΑ. Στα γεωπολιτικά, θεωρείται πιθανότερη η αποκλιμάκωση ή η σταθερότητα, με αμφότερα σενάρια υπέρ του ευρώ. Τέλος, η τράπεζα, εκτιμά  ότι εφόσον σταθεροποιηθούν τα spreads των χωρών της Ευρωζώνης και αποκλιμακωθούν οι ανησυχίες γύρω από τη Γαλλία, η Ευρωζώνη θα αποτελέσει εκ νέου τον βασικό ωφελημένο σε περιόδους εκδήλωσης επεισοδίων «Sell America». Έτσι, αναμένει μεσοπρόθεσμα αναμένει την ισοτιμία να κινηθεί προς τα $1,1500.

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