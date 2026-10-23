Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Υπό την πίεση της Γαλλίας

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Με απώλειες κινούνται και σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους βασικούς δείκτες να οδεύουν προς εβδομαδιαία πτώση άνω του 1%, καθώς η κλιμάκωση της κοινωνικής αναταραχής στη Γαλλία, οι ανησυχίες για το κόστος χρηματοδότησης των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης και η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου συνεχίζουν να τροφοδοτούν τις κινήσεις μείωσης ρίσκου.

Οι δείκτες

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί κατά 0,15% στις 636 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 καταγράφει απώλειες 0,19% στις 10.704 μονάδες, ο γερμανικός DAX σημειώνει πτώση 0,43% στις 25.263 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται χαμηλότερα κατά 0,53% στις 7.769 μονάδες.

Σε επίπεδο τίτλων, η μετοχή της Volvo καταρρέει κατά 28%, μετά την ανακοίνωση ότι σχεδιάζει στην περικοπή 2.500 θέσεων εργασίας, καθώς η σημαντική επιδείνωση των επιδόσεών της στην κινεζική αγορά επιβάρυνε τα οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου. Η σουηδική αυτοκινητοβιομηχανία ανακοίνωσε λειτουργικές ζημιές ύψους 5,6 δισ. σουηδικών κορωνών (563,7 εκατ. δολαρίων) το τρίτο τρίμηνο, έναντι λειτουργικών κερδών 6,4 δισ. κορωνών την προηγούμενη περίοδο.

Στο μεταξύ, η γαλλική αγορά βρίσκεται υπό πίεση, καθώς οι ανησυχίες για την κοινωνική και πολιτική κατάσταση στη χώρα εντάθηκαν ενόψει νέων πανεθνικών κινητοποιήσεων που έχουν προγραμματίσει για το Σαββατοκύριακο μεγάλα συνδικάτα και πολιτικές οργανώσεις. Οι γαλλικές αρχές είχαν ήδη επιβάλει απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε μεγάλες πόλεις, μεταξύ των οποίων το Παρίσι και η Νίκαια.

Την ίδια ώρα, η έντονη μεταβλητότητα στην αγορά γαλλικών κρατικών ομολόγων επιβαρύνει περαιτέρω το επενδυτικό κλίμα. Οι αποδόσεις των δεκαετών γαλλικών ομολόγων OAT έχουν ξεπεράσει το 5%, αγγίζοντας τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 24 ετών. Η εξέλιξη ενίσχυσε τις πιέσεις στις γαλλικές μετοχές, με τους επενδυτές να στρέφονται προς ασφαλέστερες τοποθετήσεις, κυρίως στα γερμανικά κρατικά ομόλογα και στα αμερικανικά ομόλογα του Δημοσίου.

Στο αρνητικό κλίμα συμβάλουν και οι προβληματισμοί για το ύψος των επενδύσεων που απαιτούνται για την ανάπτυξη των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης. Παρά τα ανθεκτικά έσοδα τρίτου τριμήνου από μεγάλους ομίλους τεχνολογίας και ημιαγωγών, όπως η SAP και η BE Semiconductor, οι επενδυτές εστίασαν στις αυξημένες κεφαλαιουχικές δαπάνες και στον τρόπο χρηματοδότησής τους.

Επιπλέον αρνητικός καταλύτης για τις ευρωπαϊκές αγορές είναι και η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου, επιβαρύνοντας τις προοπτικές των οικονομιών που εξαρτώνται από τις εισαγωγές ενέργειας. Το Brent βρίσκεται σήμερα στα 114 δολάρια το βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε μηνών.

Στα οικονομικά στοιχεία της ημέρας, αύξηση 0,8% κατέγραψε ο όγκος των λιανικών πωλήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Σεπτέμβριο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της χώρας (ONS). Σε μηνιαία βάση, ωστόσο, οι λιανικές πωλήσεις υποχώρησαν κατά 0,4%.

Στο σύνολο του τριμήνου έως τον Σεπτέμβριο, ο όγκος των λιανικών πωλήσεων ενισχύθηκε κατά 0,7% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 1,5% σε ετήσια βάση.