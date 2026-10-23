Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα – Στο επίκεντρο τα στοιχεία για τον πληθωρισμό

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Με μικτά πρόσημα κινήθηκαν οι αγορές της Ασίας σήμερα, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τα νεότερα οικονομικά στοιχεία από την περιοχή, αλλά και τα αποτελέσματα μεγάλων διεθνών ομίλων, μεταξύ των οποίων οι Nestlé, Roche, Barclays και Hermès.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν επίσης τα στοιχεία για τον πληθωρισμό και την επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ιαπωνία, καθώς και οι ενδείξεις για την πορεία του ιδιωτικού τομέα στην Αυστραλία και τις τιμές καταναλωτή στη Σιγκαπούρη.

Οι δείκτες

Στα χρηματιστήρια, ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας ενισχύθηκε κατά 0,30% και ο Nikkei 225 του Τόκιο υποχώρησε κατά 0,25%. Ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ ενισχύθηκε κατά 1,1%. Στην ηπειρωτική Κίνα, ο Shanghai Composite σημείωσε πτώση 0,25% και ο Shenzhen Composite υποχώρησε κατά 0,19%, ενώ ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος.

Οικονομικά στοιχεία

Στα οικονομικά στοιχεία της ημέρας, στο 2,2% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στη Σιγκαπούρη τον Σεπτέμβριο, από 2,3% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας της χώρας. Η επιβράδυνση αποδόθηκε κυρίως στις χαμηλότερες τιμές στις μεταφορές, στις υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών, καθώς και στα έπιπλα και τα είδη ένδυσης.

Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 0,2%. Ο δομικός πληθωρισμός, ο οποίος εξαιρεί τη στέγαση και τις ιδιωτικές οδικές μεταφορές, ενισχύθηκε κατά 2% σε ετήσια βάση και κατά 0,1% σε μηνιαία.

Σταθερό ρυθμό ανάπτυξης διατήρησε η επιχειρηματική δραστηριότητα στον ιδιωτικό τομέα της Ιαπωνίας τον Οκτώβριο. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του δείκτη PMI της S&P Global, ο σύνθετος δείκτης παραγωγής παρέμεινε στις 52,3 μονάδες, αμετάβλητος σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, παραμένοντας πάνω από το όριο των 50 μονάδων που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση.

Ο δείκτης PMI των υπηρεσιών ενισχύθηκε στις 52 μονάδες από 51,3 τον προηγούμενο μήνα. Αντίθετα, ο δείκτης μεταποίησης υποχώρησε στις 53,3 μονάδες από 54,1, υποδεικνύοντας επιβράδυνση του ρυθμού επέκτασης του κλάδου.

Την ίδια ώρα, ο πληθωρισμός στην Ιαπωνία επιταχύνθηκε τον Σεπτέμβριο, με τον εθνικό δείκτη τιμών καταναλωτή να αυξάνεται κατά 2,1% σε ετήσια βάση, έναντι 1,9% τον Αύγουστο, επιβεβαιώνοντας τις προσδοκίες της αγοράς.

Αντίθετη ήταν η εικόνα στην Αυστραλία, όπου η επιχειρηματική δραστηριότητα υποχώρησε τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της S&P Global.

Ο δείκτης PMI υπηρεσιών υποχώρησε στις 47,8 μονάδες από 51,9 τον Σεπτέμβριο, περνώντας κάτω από το όριο των 50 μονάδων. Στη μεταποίηση, ο δείκτης ενισχύθηκε οριακά στις 49,7 μονάδες από 49,6, παραμένοντας ωστόσο σε επίπεδα που υποδηλώνουν συρρίκνωση της δραστηριότητας.

Ως αποτέλεσμα, ο σύνθετος δείκτης PMI, ο οποίος αποτυπώνει την πορεία τόσο των υπηρεσιών όσο και της μεταποίησης, υποχώρησε στις 47,7 μονάδες από 51,3 τον προηγούμενο μήνα, καταγράφοντας επιδείνωση των συνθηκών στον ιδιωτικό τομέα της αυστραλιανής οικονομίας.