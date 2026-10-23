 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(15) "Consumer Issues"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(24) "Negative News: Financial"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Η ανάπτυξη που δεν μεταφράζεται σε ευημερία

Η ελληνική οικονομία καταγράφει θετικές επιδόσεις, όμως η πρόσβαση σε κατοικία, υγεία και βασικές υπηρεσίες παραμένει δυσανάλογα ακριβή. Η ανάγκη για μια διαφορετική αξιολόγηση της οικονομικής πολιτικής κρίνεται επιτακτική.

Experts 23.10.2026, 07:00
Σχολιάστε
Η ανάπτυξη που δεν μεταφράζεται σε ευημερία
Άποψη Μιχάλης Ματθαιάκης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η ελληνική οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται. Σύμφωνα με τη δεύτερη εκτίμηση των Ετήσιων Εθνικών Λογαριασμών της ΕΛΣΤΑΤ, που δημοσιεύθηκε στις 16 Οκτωβρίου, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,1% το 2025. Το δεύτερο τρίμηνο του 2026 ενισχύθηκε κατά 1,9% σε ετήσια βάση. Η δημοσιονομική σταθεροποίηση και η ανάκτηση της διεθνούς αξιοπιστίας είναι σημαντικά επιτεύγματα, ιδίως με δεδομένη την αφετηρία της προηγούμενης δεκαετίας.

Παρά τη θετική εικόνα, η καθημερινότητα πολλών νοικοκυριών παραμένει πιεστική. Η στέγαση απορροφά μεγάλο μέρος των οικογενειακών προϋπολογισμών, ενώ οι πρόσθετες ιδιωτικές δαπάνες για βασικές υπηρεσίες περιορίζουν τη δυνατότητα αποταμίευσης και σχεδιασμού. Η οικονομική ανασφάλεια επηρεάζει τη δημιουργία οικογένειας και την ανεξαρτητοποίηση των νέων. Ακόμη και μια απρόβλεπτη δαπάνη μπορεί να ανατρέψει τον οικογενειακό προγραμματισμό.

Η απόσταση ανάμεσα στις μακροοικονομικές επιδόσεις και την καθημερινή εμπειρία των πολιτών αξίζει πλέον μεγαλύτερη προσοχή στον δημόσιο διάλογο. Η συζήτηση για την ανάπτυξη παραμένει προσανατολισμένη στην αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας, στις επενδύσεις και στη δημοσιονομική επίδοση, αφήνοντας συχνά σε δεύτερο πλάνο την αποτελεσματικότητα με την οποία η παραγόμενη ευημερία διαχέεται στην κοινωνία.

Τα πρόσφατα ευρωπαϊκά στοιχεία αποκαλύπτουν πόσο μεγάλη είναι αυτή η πρόκληση.

Σύμφωνα με τη νεότερη έκδοση της έκθεσης της Eurostat «Key figures on European living conditions – 2026 edition», το 26,4% του πληθυσμού στην Ελλάδα ζούσε το 2025 σε νοικοκυριά όπου το συνολικό κόστος στέγασης ξεπερνούσε το 40% του διαθέσιμου εισοδήματος. Ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος ήταν μόλις 7,7%. Η διαφορά είναι εντυπωσιακή και γίνεται ακόμη πιο ανησυχητική όταν αναλογιστούμε ότι ο συγκεκριμένος δείκτης περιλαμβάνει το συνολικό κόστος κατοικίας και όχι αποκλειστικά το ενοίκιο.

Εξίσου προβληματική είναι η εικόνα στην υγεία. Στην ίδια έκθεση, η Eurostat καταγράφει ότι και οι 13 ελληνικές περιφέρειες εμφάνιζαν το 2025 υψηλότερα ποσοστά ανικανοποίητων αναγκών για ιατρική εξέταση από οποιαδήποτε άλλη περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οποία υπήρχαν διαθέσιμα συγκρίσιμα στοιχεία. Τα ποσοστά κυμαίνονταν από 9,1% στο Νότιο Αιγαίο έως 13,4% στο Βόρειο Αιγαίο, έναντι ευρωπαϊκού μέσου όρου 2,4%. Πρόκειται για περιπτώσεις στις οποίες πολίτες δήλωσαν ότι δεν μπόρεσαν να πραγματοποιήσουν αναγκαία ιατρική εξέταση εξαιτίας του κόστους, της απόστασης ή του χρόνου αναμονής.

Παράλληλα, η Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης του 2025, την οποία δημοσίευσε η ΕΛΣΤΑΤ τον Μάρτιο του 2026, κατέγραψε ότι το 27,5% του πληθυσμού βρισκόταν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, αυξημένο από 26,9% στην προηγούμενη έρευνα. Για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Eurostat υπολόγισε το αντίστοιχο ποσοστό σε 20,9%.

Οι αριθμοί αυτοί φωτίζουν πλευρές της οικονομικής πραγματικότητας που δεν αποτυπώνει το ΑΕΠ. Για ένα νοικοκυριό, σημασία έχει τι απομένει από το εισόδημα μετά τις αναγκαίες δαπάνες, αλλά και ποιες υπηρεσίες μπορεί πράγματι να χρησιμοποιήσει. Αυτή η πλευρά της ευημερίας παραμένει συχνά στο περιθώριο του ετήσιου οικονομικού απολογισμού.

Μια οικογένεια μπορεί να δει τον μισθό της να αυξάνεται, ενώ η στεγαστική επιβάρυνση αυξάνεται περισσότερο. Αν χρειαστεί να πληρώσει ιδιωτικές εξετάσεις, φροντίδα παιδιών ή πρόσθετη εκπαιδευτική υποστήριξη, το περιθώριο για αποταμίευση και μελλοντικές επιλογές περιορίζεται. Έτσι, μέρος του οφέλους από την αύξηση του εισοδήματος εξανεμίζεται.

Αυτό το κόστος αξίζει να αποκτήσει κεντρική θέση στον σχεδιασμό της οικονομικής πολιτικής. Η πρόσβαση σε αξιόπιστες δημόσιες υπηρεσίες έχει άμεση οικονομική αξία για τα νοικοκυριά, ακόμη και όταν αυτή δεν εμφανίζεται ως επιπλέον εισόδημα στον τραπεζικό τους λογαριασμό.

Μια αποτελεσματική δημόσια υπηρεσία υγείας περιορίζει την ανάγκη ιδιωτικών πληρωμών και την οικονομική αβεβαιότητα που συνοδεύει ένα πρόβλημα υγείας. Η επαρκής προσφορά προσιτής κατοικίας διευκολύνει την επαγγελματική κινητικότητα και επιτρέπει στους νέους να σχεδιάσουν τη ζωή τους με μεγαλύτερη αυτονομία.

Οι παρεμβάσεις αυτές έχουν και παραγωγική διάσταση. Μια κοινωνία στην οποία οι εργαζόμενοι μπορούν να μετακινούνται ευκολότερα, να διατηρούν την υγεία τους και να συνδυάζουν αποτελεσματικότερα την επαγγελματική με την οικογενειακή ζωή αξιοποιεί καλύτερα το ανθρώπινο δυναμικό της. Η ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών συνδέεται, επομένως, και με τις μακροπρόθεσμες δυνατότητες της οικονομίας.

Εδώ χρειάζεται μια ουσιαστική αλλαγή προτεραιοτήτων.

Η Ελλάδα έχει πραγματοποιήσει σημαντική προσπάθεια για την αποκατάσταση της δημοσιονομικής της αξιοπιστίας. Γι’ αυτό και η επόμενη φάση της οικονομικής πολιτικής χρειάζεται μεγαλύτερη προσήλωση στα αποτελέσματα. Ο αριθμός των νέων προσλήψεων, το ύψος μιας χρηματοδότησης ή η ολοκλήρωση ενός επενδυτικού προγράμματος αποτελούν χρήσιμες πληροφορίες, αλλά δεν αρκούν για να αξιολογηθεί η επιτυχία μιας δημόσιας παρέμβασης. Η αξιολόγηση οφείλει να εξετάζει τι άλλαξε στην πράξη για τον πολίτη.

Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να καθιερωθεί ένας ετήσιος δημόσιος απολογισμός ευημερίας, παράλληλα με τον οικονομικό απολογισμό. Η ΕΛΣΤΑΤ, τα αρμόδια υπουργεία και ανεξάρτητοι φορείς θα μπορούσαν να παρουσιάζουν συγκρίσιμους δείκτες για τη στεγαστική επιβάρυνση, την πρόσβαση στην υγεία, την εξέλιξη του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος ανά εισοδηματική ομάδα και την κάλυψη βασικών κοινωνικών αναγκών.

Ιδιαίτερη σημασία θα είχε η περιφερειακή διάσταση αυτής της αξιολόγησης. Η οικονομική πρόοδος της Αττικής δεν αποτυπώνει απαραίτητα τις συνθήκες διαβίωσης στην περιφέρεια, όπως και οι ανάγκες μιας νησιωτικής κοινωνίας διαφέρουν αισθητά από εκείνες ενός μεγάλου αστικού κέντρου. Οι εθνικοί μέσοι όροι είναι χρήσιμοι, αλλά συχνά συγκαλύπτουν ανισότητες που απαιτούν διαφορετικές πολιτικές απαντήσεις.

Στον τομέα της υγείας, η χρηματοδότηση και η διοικητική αξιολόγηση θα μπορούσαν να συνδέονται συστηματικότερα με τον χρόνο αναμονής, την πρόσβαση σε αναγκαίες εξετάσεις και την ποιότητα της περίθαλψης. Η δημοσιοποίηση αυτών των μεγεθών, με τις αναγκαίες προσαρμογές για τις διαφορετικές ανάγκες των ασθενών και των περιοχών, θα επέτρεπε να εντοπίζονται οι πραγματικές αδυναμίες του συστήματος και να κατευθύνονται αποτελεσματικότερα οι διαθέσιμοι πόροι.

Αντίστοιχα, στη στεγαστική πολιτική χρειάζεται μεγαλύτερη έμφαση στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών που μπορούν πράγματι να χρησιμοποιηθούν για μακροχρόνια διαμονή. Η αξιοποίηση κενών ακινήτων, τα στοχευμένα κίνητρα ανακαίνισης, η επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων και η καλύτερη σύνδεση των οικιστικών περιοχών με τις δημόσιες μεταφορές μπορούν να αποτελέσουν μέρος μιας συνεκτικής στρατηγικής. Τα κίνητρα, όπου χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους, θα πρέπει να συνοδεύονται από ελέγξιμες δεσμεύσεις για την προσιτότητα και τη διάρκεια διάθεσης των κατοικιών.

Καμία από αυτές τις παρεμβάσεις δεν είναι ανέξοδη ή άμεση. Με περιορισμένους δημόσιους πόρους, η αξιολόγηση οφείλει να διαχωρίζει τις διαρκείς βελτιώσεις από τις πρόσκαιρες ενισχύσεις και τις επικοινωνιακές εξαγγελίες.

Η χώρα χρειάζεται ισχυρότερη παραγωγική βάση, περισσότερες επενδύσεις και υψηλότερη παραγωγικότητα. Χωρίς αυτά, οι δυνατότητες διαρκούς βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου παραμένουν περιορισμένες. Όμως η αύξηση του παραγόμενου πλούτου πρέπει να συνοδεύεται από μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη χρήση του, ιδιαίτερα εκεί όπου οι αδυναμίες της οικονομίας μετατρέπονται σε μόνιμα βάρη για τα νοικοκυριά.

Η επόμενη μεγάλη πρόκληση για την ελληνική οικονομία βρίσκεται ακριβώς σε αυτό το σημείο: στη δυνατότητά της να δημιουργεί συνθήκες οικονομικής ασφάλειας και ουσιαστικής προόδου για περισσότερους πολίτες.

Ίσως έχει έρθει η στιγμή να συμπεριλάβουμε στον απολογισμό της οικονομικής πολιτικής μερικά απλά, αλλά απαιτητικά ερωτήματα. Πόσο μειώθηκε το βάρος της στέγασης; Πόσο ευκολότερη έγινε η πρόσβαση στην περίθαλψη; Πόσοι πολίτες μπορούν πλέον να αντιμετωπίσουν μια έκτακτη δαπάνη χωρίς να διακινδυνεύσουν την οικονομική τους ισορροπία;

Οι απαντήσεις θα μας έδιναν μια πληρέστερη εικόνα για την πορεία της χώρας.

Γιατί όσο η απόσταση ανάμεσα στην οικονομική πρόοδο και στην καθημερινή εμπειρία των πολιτών παραμένει μεγάλη, η ανάπτυξη θα χρειάζεται διαρκώς εξηγήσεις για να γίνει αντιληπτή ως ευημερία.

*Ο Μιχάλης Ματθαιάκης είναι ναυτιλιακός αναλυτής

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Επιτροπή Ανταγωνισμού: Εγκρίθηκε ο έλεγχος της Paralos από την Circet Europe
Business

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Εγκρίθηκε ο έλεγχος της Paralos από την Circet Europe
Holcim: Άλμα 11,8% στα λειτουργικά κέρδη το εννεάμηνο
World

Holcim: Διψήφια αύξηση πωλήσεων και κερδών στο γ’ τρίμηνο
Κικίλιας: Στήριξη της ακτοπλοΐας και συγκράτηση των τιμών των εισιτηρίων
Ναυτιλία

Κικίλιας: Στήριξη της ακτοπλοΐας και συγκράτηση των τιμών των εισιτηρίων
Ντε Κος: Επικρατέστερος για να διαδεχθεί την Λαγκάρντ στην ΕΚΤ – Ακολουθεί ο Κλάας Νοτ
World

Ποιος είναι επικρατέστερος για να διαδεχθεί την Λαγκάρντ στην ΕΚΤ
EFA GROUP: Εγκαινιάζει το Κτήριο Delta στο Alexandria Tech Campus
Business

EFA GROUP: Εγκαινιάζει το Κτήριο Delta στο Alexandria Tech Campus
Θεοδωρικάκος: 17 εκατ. ευρώ για συμπράξεις επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών στην Αττική
Economy

Γέφυρες Καινοτομίας: 17 εκατ. ευρώ για έρευνα, ΜμΕ και νέες θέσεις εργασίας

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Συντάξεις: Οι δεσμεύσεις Ανδρουλάκη και η μονιμοποίηση της παροχής των 400 ευρώ από τον Χατζηδάκη
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Η πρώτη προεκλογική κόντρα για τις συντάξεις

Τι ειπώθηκε για τις συντάξεις σε εκδήλωση για τα 20 χρόνια της Ανώτατης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος

Κώστας Παπαδής
Τράπεζα της Ελλάδος: Για ποιους κλάδους χτυπά καμπανάκι για τον κίνδυνο επισφαλειών
Τράπεζες

Καμπανάκι ΤτΕ για έξι κλάδους - Απειλούνται με επισφάλειες

Μέσω της Έκθεσης Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας η Τράπεζα της Ελλάδος προειδοποιεί για τις έμμεσες συνέπειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Αγης Μάρκου
Αρκτική: Η ΕΕ μπαίνει στη ναυτιλιακή κούρσα απέναντι σε Ρωσία και Κίνα – Γιατί οι ευρωπαϊκές εταιρείες λένε «όχι»
Ποντοπόρος

Η ΕΕ στη ναυτιλιακή κούρσα για την Αρκτική - Διαφωνούν οι ευρωπαϊκές εταιρείες

Η αυξανόμενη κίνηση δεν έχει μεταβάλει τη στάση των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών ναυτιλιακών ομίλων στην Αρκτική

Λάμπρος Καραγεώργος
Ελληνικές τράπεζες: Η ευρωπαϊκή κρίση δοκιμάζει τις αντοχές τους
Economy

Τράπεζες: Το στοίχημα των 43 δισ. στη σκιά της Γαλλίας

Οι ελληνικές τράπεζες και η γαλλική κρίση - Ποιες είναι οι πραγματικές απειλές για τα τραπεζικά κεφάλαια και ποια η προστασία από τις διακυμάνσεις των αγορών

Αλέξανδρος Κλώσσας
ΔΕΔΔΗΕ: Δέκα έξυπνοι μετρητές εγκαθίστανται το λεπτό
Ηλεκτρισμός

ΔΕΔΔΗΕ: Δέκα έξυπνοι μετρητές εγκαθίστανται το λεπτό

Πάνω από 2 εκατ. έξυπνοι μετρητές έχουν εγκατασταθεί. Υποχωρούν οι απώλειες από ρευματοκλοπές -στα 400 εκατ. ευρώ το όφελος. Ταχύτερες συνδέσεις έργων ΑΠΕ και διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος 1 GW για αποθήκευση στο δίκτυό του

Μάχη Τράτσα
Η περιουσία των νοικοκυριών, το πραγματικό εισόδημα μειώθηκε
Economy

Η περιουσία των Ελλήνων: το πραγματικό εισόδημα μειώθηκε

Στα 87.600 ευρώ ο καθαρός πλούτος ανά κάτοικο, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος — Ακίνητα και μετοχές εξηγούν το 78% της αύξησης, ενώ ο πληθωρισμός απορροφά την ονομαστική ενίσχυση του εισοδήματος

Αθανασία Ακρίβου
Πελέ: Ο βασιλιάς του ποδοσφαίρου που μετέτρεψε το ταλέντο σε παγκόσμια οικονομική δύναμη
Business of Sport

Πελέ: Ο βασιλιάς των γκολ που άλλαξε το ποδόσφαιρο

Από τη φτώχεια στη Βραζιλία και τα τρία Παγκόσμια Κύπελλα έως το συμβόλαιο εκατομμυρίων στη Νέα Υόρκη, ο Έντσον Αράντες ντο Νασιμέντο, ο Πελέ, άλλαξε την ιστορία του ποδοσφαίρου

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Μείωση τιμών: Παράταση έως το τέλος του 2026 και έως 1.000 κωδικοί
Τρόφιμα – ποτά

Τι αλλάζει στην πρωτοβουλία μείωσης τιμών - Οι νέες εκπτώσεις

Η πρωτοβουλία παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου, με τις νέες μειώσεις να διαμορφώνονται κυρίως στο 5%. Σε εξέλιξη η συγκέντρωση προϊόντων, ενώ σχεδιάζεται και το χριστουγεννιάτικο καλάθι 

Δημήτρης Χαροντάκης
Περισσότερα από Experts
Η ανάπτυξη που δεν μεταφράζεται σε ευημερία
Experts

Ανάπτυξη vs ευημερία

Η ελληνική οικονομία καταγράφει θετικές επιδόσεις, όμως η πρόσβαση σε κατοικία, υγεία και βασικές υπηρεσίες παραμένει δυσανάλογα ακριβή. Η ανάγκη για μια διαφορετική αξιολόγηση της οικονομικής πολιτικής κρίνεται επιτακτική.

Μιχάλης Ματθαιάκης
Τακτοποίησης Φορολογικών Υποχρεώσεων που προκύπτουν από την απώλεια ζωής [Μέρος Ε]
Experts

Πώς δηλώνουν τα ακίνητα στο Ε9 οι κληρονόμοι [παραδείγματα]

Εφόσον ο αποβιώσας είχε ακίνητα στο όνομά του ποια βήματα πρέπει να κάνουν οι κληρονόμοι

Απόστολος Αλωνιάτης
Η Δέουσα Επιμέλεια Πελάτη [Μέρος 1ο]
Experts

Η Δέουσα Επιμέλεια Πελάτη [Μέρος 1ο]

Από τον φόβο της συμμόρφωσης στη γνώση της επαγγελματικής ευθύνης

Γιώργος Α. Κορομηλάς
Η πιο σοβαρή αμφισβήτηση του Μάαστριχ από τους Ευρωπαίους πολίτες
Experts

Η πιο σοβαρή αμφισβήτηση του Μάαστριχ από τους Ευρωπαίους

Οι διαδοχικές κινητοποιήσεις αναδεικνύουν ουσιαστικά το βάθος της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής κρίσης

Σάββας Γ. Ρομπόλης - Βασίλειος Γ. Μπέτσης
Το 2026 δεν είναι 2012
Experts

Το 2026 δεν είναι 2012

Χθες τα spreads με τη Γερμανία έφτασαν στο υψηλότερο σημείο από το 2002, στο 1.58%, την ίδια στιγμή που τα ιταλικά και τα ελληνικά υποχωρούσαν.

Γιώργος Λαγαρίας
Από την καινοτομία στην ευρωπαϊκή κλίμακα
Τουρισμός

Καινοτομία

Για μια νεοφυή επιχείρηση μεγαλύτερη σημασία από την ύπαρξη μεμονωμένων ενωσιακών εργαλείων έχει το αν αυτά, εν συνόλω, διευκολύνουν την πορεία της από την ίδρυση στην ανάπτυξη και από την εθνική στην ευρωπαϊκή αγορά

Απόστολος Σαμαράς
28η Οκτωβρίου: Πώς αμείβονται όσοι εργαστούν την ημέρα της αργίας
Experts

Πώς αμείβονται όσοι εργαστούν την αργία της 28ης Οκτωβρίου

Τι ισχύει για την αργία της 28ης Οκτωβρίου - Πώς πληρώνονται όσοι δουλέψουν την ημέρα αυτή

Παλαιολόγος Ι. Λιάζος
Latest News
Επιτροπή Ανταγωνισμού: Εγκρίθηκε ο έλεγχος της Paralos από την Circet Europe
Business

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Εγκρίθηκε ο έλεγχος της Paralos από την Circet Europe

H Circet Europe είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου και η παρουσία της στην Ελλάδα περιορίζεται στην Circet Hellas

Holcim: Άλμα 11,8% στα λειτουργικά κέρδη το εννεάμηνο
World

Holcim: Διψήφια αύξηση πωλήσεων και κερδών στο γ’ τρίμηνο

Οι καθαρές πωλήσεις της Holcim διαμορφώθηκαν σε 12,586 δισ. ελβετικά φράγκα, με οργανική αύξηση 5,2%

Κικίλιας: Στήριξη της ακτοπλοΐας και συγκράτηση των τιμών των εισιτηρίων
Ναυτιλία

Κικίλιας: Στήριξη της ακτοπλοΐας και συγκράτηση των τιμών των εισιτηρίων

Ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, αναφέρθηκε σε σνυντεύξή του στις πιέσεις από την αύξηση των καυσίμων, στη ναυτιλία και στο τουρκολιβυκό μνημόνιο

Ντε Κος: Επικρατέστερος για να διαδεχθεί την Λαγκάρντ στην ΕΚΤ – Ακολουθεί ο Κλάας Νοτ
World

Ποιος είναι επικρατέστερος για να διαδεχθεί την Λαγκάρντ στην ΕΚΤ

Τι δείχνουν τα αποτελέσματα έρευνας σε οικονομολόγους για την διαδοχή στην ΕΚΤ

EFA GROUP: Εγκαινιάζει το Κτήριο Delta στο Alexandria Tech Campus
Business

EFA GROUP: Εγκαινιάζει το Κτήριο Delta στο Alexandria Tech Campus

Το νέο κτήριο στεγάζει τα γραφεία της STHENOS AI και της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε.)

Θεοδωρικάκος: 17 εκατ. ευρώ για συμπράξεις επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών στην Αττική
Economy

Γέφυρες Καινοτομίας: 17 εκατ. ευρώ για έρευνα, ΜμΕ και νέες θέσεις εργασίας

Η κοινή δράση Υπουργείου Ανάπτυξης και Περιφέρειας Αττικής στοχεύει στη σύνδεση έρευνας, καινοτομίας και παραγωγής

Χρηματιστήριο Αθηνών: Βυθίζεται προς τις 2.500 μονάδες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Βυθίζεται προς τις 2.500 μονάδες το Χρηματιστήριο

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρίσκονται οι τραπεζικές μετοχές

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Παπαθανάσης: 2,3 εκατ. για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων
Economy

Παπαθανάσης: 2,3 εκατ. για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων

Η πράξη αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση τεσσάρων δημοτικών κτιρίων της Δ.Κ. Ακρινής του Δήμου Κοζάνης

Πετρέλαιο: Στα 114 δολάρια για πρώτη φορά από τον Μάιο
Commodities

Πετρέλαιο: Στα 114 δολάρια για πρώτη φορά από τον Μάιο

Η εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου ασκεί πίεση στις διεθνείς αγορές

Οικοδομικά υλικά: Αύξηση 5,6% στις τιμές τον Σεπτέμβριο
Ακίνητα

Ακόμη πιο ακριβή η οικοδομή - Ποια υλικά αυξήθηκαν

Ασταμάτητες οι ανατιμήσεις στα οικοδομικά υλικά - Ανοδικά το κόστος κατασκευής

Deloitte: Προοπτικές ανάπτυξης στις κατασκευές έως το 2030 – Οι προκλήσεις και το «κλειδί» της διαφοροποίησης
Κατασκευές

Κατασκευές: Ποιες είναι οι προοπτικές ως το 2030 - Η πρόκληση της αστικοποίησης

Σύμφωνα με την Global Powers of Construction της Deloitte, οι 100 μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες παγκοσμίως κατέγραψαν έσοδα περίπου 1,972 τρισ. δολαρίων το 2025

28η Οκτωβρίου: Πώς θα αμειφθούν οι εργαζόμενοι
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πώς αμείβεται η 28η Οκτωβρίου - Ποιοι δικαιούνται προσαύξηση 75%

Η 28η Οκτωβρίου περιλαμβάνεται στις υποχρεωτικές αργίες - Τι ισχύει για μισθωτούς και ημερομίσθιους

Pizza Fan: Πώς γλίτωναν ασφαλιστικές εισφορές – Το λογισμικό και οι παραγγελίες χωρίς αποδείξεις
Κοινωνία

Pizza Fan: Πώς γλίτωναν τις ασφαλιστικές εισφορές

Καταγγελία για εργαζομένους σε καταστήματα Pizza Fan που δηλώνονταν για λιγότερες ώρες εργασίας από όσες πραγματοποιούσαν, αποτέλεσε την αφετηρία της έρευνας των αρμόδιων αρχών

Αναστασία Σταματοπούλου
ΔΕΗ: Άνοιξε στο κοινό η έκθεση με 55 έργα στον Ιστορικό ΑΗΣ Νέου Φαλήρου
Εταιρική ευθύνη

ΔΕΗ: Άνοιξε στο κοινό η έκθεση με 55 έργα στον Ιστορικό ΑΗΣ Νέου Φαλήρου

Eγκαινιάστηκε η έκθεση «Η ΔΕΗ Συναντά την Τέχνη Vol. 2» στις Ιστορικές Εγκαταστάσεις του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού της ΔΕΗ στο Νέο Φάληρο

Ευρωζώνη: Επιβραδύνθηκε η επιχειρηματική δραστηριότητα – Ο ρόλος της Γαλλίας
World

Ευρωζώνη: Επιβραδύνθηκε η επιχειρηματική δραστηριότητα – Ο ρόλος της Γαλλίας

Ο Σύνθετος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών (Composite PMI) υποχώρησε τον Σεπτέμβριο στο 51,9 από 53,1 πμι

Ενεργειακή μετάβαση: Ανέτοιμοι οι επαγγελματίες – Ελλιπείς δεξιότητες
Green

Οι επαγγελματίες χρειάζονται νέες δεξιότητες ενόψει της ενεργειακής μετάβασης

Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της προσαρμογής αναδεικνύεται σε κορυφαία προτεραιότητα, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για τη θωράκιση των υποδομών

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies