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Εισαγωγή

Με την εγκύκλιο της 27.11.2026 της ενικής Γραμματείας Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ανακοινώθηκαν έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα από τα ακραία καιρικά φαινόμενα το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026.

Μέτρα που προβλέπει η εγκύκλιος

Τα μέτρα που προβλέπει η εγκύκλιος συνοπτικά, είναι:

Α/Α Μέτρο Χαρακτήρας Περιοχές Α. Παύση εργασιών σε υπαίθριες χειρωνακτικές εργασίες καθ’ όλη την ημέρα Υποχρεωτική (πρόστιμο 2.000 ευρώ ανά εργαζόμενο) Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Ιόνια Νησιά, Ήπειρος Β. Τηλεργασία Σύσταση, όπου είναι οργανωτικά εφικτή Περιοχές που αναμένεται να πληγούν ιδιαιτέρως Γ. Μη εκ των προτέρων καταχώριση αλλαγών οργάνωσης χρόνου εργασίας στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ Διευκόλυνση (δυνατότητα του εργοδότη) Περιοχές που αναμένεται να πληγούν ιδιαιτέρως

Αναλυτικά

Α. Υποχρεωτική παύση εργασιών σε υπαίθριες δραστηριότητες

Α.1. Υποχρεωτική παύση εργασιών

Για τους εργαζόμενους επιχειρήσεων που βρίσκονται σε περιοχές, στις οποίες σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αναμένεται να επικρατήσουν ακραίες καιρικές συνθήκες και συγκεκριμένα:

στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,

την Περιφερειακή Ενότητα Ιονίων Νήσων και

στην Περιφερειακή Ενότητα Ηπείρου κυρίως,

καθίσταται υποχρεωτική η παύση εργασιών το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026 καθ’ όλη την ημέρα σε χειρωνακτικές εργασίες που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο , όπως εργασίες σε:

τεχνικά και οικοδομικά έργα,

εργοτάξια,

ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες,

διανομή και μεταφορά προϊόντων και αντικειμένων με δίτροχο όχημα, πατίνι, τροχοπέδιλα (delivery), κ.λπ.

Επισημαίνεται, ότι στις ως άνω περιπτώσεις υποχρεωτικής παύσης εργασιών εντάσσονται όλοι οι εργαζόμενοι ανεξαρτήτως του είδους απασχόλησής τους, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών πλατφορμών του άρθρου 68 του ν. 4808/2021, ή άρθρο 311 του Κώδικα Εργατικού Δικαίου ΠΔ 62/2025 (Α΄ 121).

Α.2. Εξαιρέσεις

Η παύση εργασιών δεν εφαρμόζεται σε οικονομικές δραστηριότητες που αφορούν σημαντικές και κοινωνικά κρίσιμες υποδομές στους τομείς :

της υγείας (π.χ. υγειονομικές μονάδες),

των μεταφορών (π.χ. αεροπορικές μεταφορές, handling, θαλάσσιες, χερσαίες και σιδηροδρομικές μεταφορές) και

της κοινής ωφέλειας (π.χ. ύδρευση, ηλεκτρισμός),

υπό την προϋπόθεση της λήψης των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Α.3. Διοικητικές Κυρώσεις – Πρόστιμο.

Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων της εγκυκλίου επιβάλλεται από την Επιθεώρηση Εργασίας, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 του ν. 3996/2011 (Α’ 170) ή άρθρα 571 και 572 του Κώδικα Εργατικού Δικαίου ΠΔ 62/2025 (Α΄ 121), χρηματικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ ανά εργαζόμενο της επιχείρησης.

Β. Παροχή εξ αποστάσεως εργασίας με το σύστημα της τηλεργασίας

Για την προστασία των εργαζομένων στις περιοχές που, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αναμένεται να πληγούν ιδιαιτέρως, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης απευθύνει σύσταση στις ιδιωτικές επιχειρήσεις να εφαρμόσουν τηλεργασία σε όσες περιπτώσεις είναι οργανωτικά εφικτή η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, μονομερώς ασκώντας το διευθυντικό τους δικαίωμα, με εξουσιοδότηση που παρέχει η εγκύκλιος, για λόγους προστασίας.

Γ. Έκτακτα μέτρα για την οργάνωση του χρόνου εργασίας

Για την εφαρμογή της εγκυκλίου και για τη διευκόλυνση των εργαζομένων κατά την τυχόν αλλαγή χρόνου προσέλευσης και αποχώρησής τους από την εργασία, οι εργοδότες στις περιοχές που αναμένεται, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, να πληγούν ιδιαιτέρως δύνανται να μην καταχωρούν εκ των προτέρων στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ κάθε αλλαγή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας.

Παλαιολόγος Ι Λιάζος

Οικονομολόγος Σύμβουλος Εργασιακών και Ασφαλιστικών