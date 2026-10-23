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Greenvolt: Συμφωνία για την πώληση έργων αποθήκευσης με μπαταρίες 400 MW/1.600 GWh

Ο Όμιλος Greenvolt, μέσω της Greenvolt Power, συμφώνησε στην πώληση των αυτόνομων έργων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες Ełk και Turośń Kościelna στην Πολωνία στην A&R Investments

World 23.10.2026, 17:10
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Greenvolt: Συμφωνία για την πώληση έργων αποθήκευσης με μπαταρίες 400 MW/1.600 GWh
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Στην πώληση δύο έργων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες στην Πολωνία στην A&R Investments, συμφώνησε η Greenvolt Power, μέλος του Όμιλος Greenvolt, ο οποίος έχει σημαντική παρουσία στην ανάπτυξη αιολικών και φωτοβολταϊκών έργων και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρίες (BESS) μεγάλης κλίμακας (κοινής ωφέλειας) .

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται έως το τέλος του 2026, εφόσον εκπληρωθούν οι συνήθεις εγκρίσεις που προβλέπονται σε ανάλογες συμφωνίες.

Η A&R Investments είναι επενδυτική εταιρεία με έδρα τη Μάλτα, η οποία εποπτεύει, ελέγχει και διαχειρίζεται ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων, είτε απευθείας είτε μέσω εξωτερικών fund managers.

Τα έργα που καλύπτει η συμφωνία είναι τα αυτόνομα συστήματα BESS στο Ełk και στην Turośń Kościelna, αμφότερα στη βορειοανατολική Πολωνία. Κάθε έργο έχει ισχύ 200 MW και χωρητικότητα αποθήκευσης ενέργειας 800 MWh, γεγονός που του επιτρέπει να εκφορτίζεται σε πλήρη ισχύ για περίπου τέσσερις ώρες. Και τα δύο έργα ολοκληρώθηκαν το τρίτο τρίμηνο του 2026 και έχουν λάβει τις απαιτούμενες άδειες χρήσης, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ευελιξίας του πολωνικού συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας και στην ένταξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Τα Ełk και Turośń έχουν εξασφαλίσει το καθένα σύμβαση 17 ετών στην αγορά της Πολωνίας, με έναρξη το 2028. Βάσει των συμβάσεων αυτών, κάθε μονάδα λαμβάνει σταθερή πληρωμή για τη διάθεση του 85% της ονομαστικής της ισχύος στο σύστημα. Και τα δύο έργα καλύπτονται επίσης από σύμβαση tolling 10 ετών, η οποία θα βελτιστοποιεί τη λειτουργία των μπαταριών και θα αξιοποιεί την ευελιξία τους.

«Διαθέτουμε ένα από τα μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια έργων αποθήκευσης με μπαταρίες στην Ευρώπη, έχουμε αναπτύξει ισχυρή εξειδίκευση στην ανάπτυξη αυτών των περιουσιακών στοιχείων και θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στον κλάδο αυτό.

Η ανάγκη για δυναμικότητα αποθήκευσης και ευελιξία αυξάνεται ραγδαία και η συναλλαγή αυτή επιβεβαιώνει ότι τα υψηλής ποιότητας έργα BESS ανταποκρίνονται σε σαφή ανάγκη της αγοράς και προσελκύουν το ενδιαφέρον των επενδυτών», δήλωσε ο João Manso Neto, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Greenvolt.

Πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία

«Τα έργα αυτά αποτελούν σημαντική προσθήκη στο χαρτοφυλάκιό μας και ευκαιρία επένδυσης σε μεγάλης κλίμακας περιουσιακά στοιχεία αποθήκευσης με μπαταρίες στην Πολωνία. Το μέγεθός τους και ο ρόλος τους στην παροχή ευελιξίας στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας τα καθιστούν πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία σε μια αγορά όπου η αποθήκευση αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία», τόνισε ο Christian Buhagiar, Διευθυντής της A&R Investments.

«Τα Ełk και Turośń αποδεικνύουν την ικανότητα της Greenvolt Power να υλοποιεί σύνθετα, μεγάλης κλίμακας έργα αποθήκευσης με μπαταρίες από την ανάπτυξη έως την ολοκλήρωση. Η Πολωνία αποτελεί στρατηγική αγορά για εμάς και βασικό μοχλό της ανάπτυξής μας στην Κεντρική Ευρώπη, όπου θα συνεχίσουμε να υλοποιούμε έργα που ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες ανάγκες του ενεργειακού συστήματος», σημείωσε η Weronika Nowak, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Greenvolt Power.

Η Greenvolt Power διαθέτει χαρτοφυλάκιο έργων BESS περίπου 4,6 GW στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται. Η πώληση των Ełk και Turośń εντάσσεται στη στρατηγική asset rotation της Greenvolt, η οποία προβλέπει την πώληση περίπου του 70–80% των έργων που αναπτύσσονται εσωτερικά, επιτρέποντας στον Όμιλο να αξιοποιεί την αξία των αναπτυξιακών του δραστηριοτήτων και να επανεπενδύει κεφάλαια σε νέες επενδυτικές ευκαιρίες.

GREENVOLT

Ο Όμιλος Greenvolt

Η Greenvolt, είναι ένας Όμιλος που ανήκει στο χαρτοφυλάκιο της KKR, με δραστηριότητες 100% ανανεώσιμης ενέργειας, σε 20 γεωγραφικές περιοχές στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και την Ασία, παρέχοντας λύσεις από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στους παρακάτω τρεις βασικούς επιχειρηματικούς τομείς:

-Βιομάζα (μέσω της Greenvolt Biomass) παράγοντας ενέργεια από δασικά και αστικά υπολείμματα μέσω 7 εργοστασίων παραγωγής στην Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

-Μεγάλης Κλίμακας (μέσω της Greenvolt Power) αναπτύσσοντας έργα μεγάλης κλίμακας αιολικής ενέργειας, ηλιακής ενέργειας (PV) και αποθήκευσης σε ευρωπαϊκές αγορές, στις ΗΠΑ και την Ασία, με συνολικό χαρτοφυλάκιο έργων 12,7 GW.

-Κατανεμημένη Παραγωγή (μέσω της Greenvolt Next) εστιάζοντας σε B2B λύσεις αυτοπαραγωγής ενέργειας (εγκατάστασης, συντήρησης και χρηματοδότησης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στέγες και carports) , αποθήκευσης ενέργειας (μέσω μπαταριών) και λύσεις ηλεκτροκίνησης.

Χαρτοφυλάκιο έργων 4,6 GW

Η Greenvolt Power έχει ισχυρή παρουσία σε διάφορες ευρωπαϊκές αγορές, στη Βόρεια Αμερική και στην Ασία, η Greenvolt Power διαθέτει συνολικό χαρτοφυλάκιο έργων, σταθμισμένο βάσει πιθανότητας, ύψους 12,7 GW.

Η εταιρεία συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων παγκοσμίως κατασκευαστών συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (BESS), με χαρτοφυλάκιο έργων περίπου 4,6 GW.

A&R Investments Limited

Η A&R Investments Limited (A&R) είναι επενδυτική εταιρεία που διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων.

Ιδρυμένη το 2005, η A&R έχει δημιουργήσει ένα διαφοροποιημένο διεθνές χαρτοφυλάκιο που καλύπτει περισσότερες από 25 επενδύσεις σε πολλούς τομείς και γεωγραφικές περιοχές.

Η A&R προσφέρει μακροπρόθεσμο κεφάλαιο, επιχειρηματική ιδιοκτησία και επενδυτική εμπειρία, με την υποστήριξη ενός δικτύου εξειδικευμένων συμβούλων και επιχειρησιακών εταίρων.

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