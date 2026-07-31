 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(25) "Power and Energy Industry"
    [1]=>
    string(15) "Green Solutions"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
}

Greenvolt: Εγκαινιάζει μία από τις μεγαλύτερες μονάδες αποθήκευσης ενέργειας στην Πολωνία

Η εγκατάσταση έχει ονομαστική ισχύ 200 MW και χωρητικότητα αποθήκευσης 800 MWh αποδίδονταςι πλήρη ισχύ ηλεκτρικής ενέργειας για τέσσερις ώρες

Ενέργεια 31.07.2026, 12:11
Σχολιάστε
Greenvolt: Εγκαινιάζει μία από τις μεγαλύτερες μονάδες αποθήκευσης ενέργειας στην Πολωνία
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η Greenvolt Power εγκαινιάζει μία από τις μεγαλύτερες μονάδες αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες στην Πολωνία.

Η εγκατάσταση έχει ονομαστική ισχύ 200 MW και χωρητικότητα αποθήκευσης 800 MWh, γεγονός που της επιτρέπει να αποδίδει πλήρη ισχύ για περίπου τέσσερις ώρες.

Από το 2028, θα συμμετέχει στην αγορά ισχύος της Πολωνίας στο πλαίσιο μιας 17ετούς σύμβασης με υποχρέωση παροχής ισχύος 170 MW.

Το σύστημα χρησιμοποιεί τεχνολογία LFP, μπορεί να ανταποκριθεί σε σήματα του διαχειριστή του δικτύου εντός δευτερολέπτων και έχει αναμενόμενη διάρκεια ζωής άνω των 20 ετών.

Αυτό το έργο ενισχύει το χαρτοφυλάκιο αποθήκευσης ενέργειας της Greenvolt Power στην Πολωνία, το οποίο περιλαμβάνει επίσης τα έργα Ełk και Siedlce, καθώς και τη θέση της ως ενός από τους κορυφαίους αναπτυξιακούς φορείς έργων αποθήκευσης ενέργειας (BESS) στην Ευρώπη.

Η εγκατάσταση

Η Greenvolt Power, μέλος του Ομίλου Greenvolt και κορυφαίος φορέας ανάπτυξης έργων ανανεώσιμης ενέργειας μεγάλης κλίμακας, εγκαινίασε επίσημα τη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες Turośń Kościelna, ένα από τα μεγαλύτερα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες στην Πολωνία.

Η εγκατάσταση, η οποία βρίσκεται στην περιφέρεια Podlaskie, κοντά στο Białystok, διαθέτει χωρητικότητα σύνδεσης με το δίκτυο 200 MW και χωρητικότητα αποθήκευσης 800 MWh, ενώ είναι συνδεδεμένη με το εθνικό δίκτυο μεταφοράς ρεύματος στα 110 kV.

Η μονάδα μπορεί να αντλεί ηλεκτρική ενέργεια από το δίκτυο όταν υπάρχει πλεόνασμα ηλεκτρικής ενέργειας και να την επιστρέφει όταν αυξάνεται η ζήτηση, συμβάλλοντας έτσι στην εξισορρόπηση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας της Πολωνίας, στην παροχή βοηθητικών υπηρεσιών και στην αξιοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μεταβλητής παραγωγής.

Από το 2028, το έργο θα συμμετέχει επίσης στην αγορά ισχύος στο πλαίσιο μιας 17ετούς σύμβασης με υποχρέωση παροχής ισχύος 170 MW, που αντιστοιχεί στο 85% της ονομαστικής ισχύος της εγκατάστασης.

Μεγαλύτερη ευελιξία για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας της Πολωνίας

Καθώς αυξάνεται η εγκατεστημένη ισχύς από ηλιακή και αιολική ενέργεια, αυξάνεται και η ανάγκη για λύσεις που μπορούν να αποθηκεύουν ηλεκτρική ενέργεια και να την αποδίδουν όταν απαιτείται και να ανταποκρίνονται γρήγορα στις μεταβολές της παραγωγής και του φορτίου του δικτύου.

Η μονάδα Turośń Kościelna μπορεί να προσαρμόζει τον τρόπο λειτουργίας της ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες του συστήματος, ενισχύοντας την ευελιξία του συστήματος και μειώνοντας τον κίνδυνο περιορισμού της διαθέσιμης παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές.

Το έργο αντανακλά μια ευρύτερη μεταβολή που παρατηρείται στην αγορά ενέργειας της Πολωνίας, όπου η αποθήκευση αναδεικνύεται ως ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς του μηχανισμού δυναμικότητας.

Στον κύριο διαγωνισμό για το έτος παράδοσης 2028, 33 εγκαταστάσεις ηλεκτροχημικής αποθήκευσης ενέργειας εξασφάλισαν συμβάσεις με συνολική υποχρέωση δυναμικότητας που υπερβαίνει τα 1,7 GW· σύμφωνα με την Αρχή Ρύθμισης Ενέργειας της Πολωνίας, οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας αντιπροσώπευαν συνολικά το 15% της συμβατικής δυναμικότητας.

«Καθώς τα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας γίνονται ολοένα και πιο εξηλεκτρισμένα και τροφοδοτούνται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ευελιξία καθίσταται απαραίτητο στοιχείο της ενεργειακής μετάβασης. Η Πολωνία είναι μία από τις αγορές όπου η αποθήκευση ενέργειας σε κλίμακα δικτύου έχει να διαδραματίσει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο, και η επένδυση στο Turośń Kościelna ενισχύει τη θέση της Greenvolt σε έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς του ενεργειακού κλάδου. Η αποθήκευση ενέργειας σε μπαταρίες αποτελεί έναν από τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξής μας· αναπτύσσουμε ενεργά έργα σε 13 χώρες, με ένα χαρτοφυλάκιο έργων μπαταριών συνολικής ισχύος 5 GW, και ορόσημα όπως αυτό αντανακλούν την κλίμακα της δέσμευσής μας σε αυτή την τεχνολογία», δήλωσε ο João Manso Neto, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Greenvolt.

196 μονάδες μπαταριών και 49 σταθμοί μετασχηματιστών

Η εγκατάσταση αποτελείται από 196 μονάδες μπαταριών και 49 σταθμούς μετασχηματιστών. Χρησιμοποιεί τεχνολογία φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP) και μπορεί να ανταποκριθεί σε σήματα του διαχειριστή του συστήματος μέσα σε δευτερόλεπτα, σημαντικά ταχύτερα από τα συμβατικά εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η υψηλή αντοχή των κυψελών και η αποδοτικότητα των διαδικασιών φόρτισης και εκφόρτισης εξασφαλίζουν αναμενόμενη διάρκεια ζωής άνω των 20 ετών.

Η υποστηρικτική υποδομή περιλαμβάνει συστήματα παρακολούθησης και προστασίας, λύσεις πυρασφάλειας και ηχοπετάσματα, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να περιορίσουν τον αντίκτυπο της εγκατάστασης στο περιβάλλον της. Η έκταση του έργου καλύπτει περίπου 35.000 τ.μ. Πάνω από 25.000 τ.μ., που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 70% της συνολικής έκτασης, διατηρούνται ως βιολογικά ενεργή επιφάνεια. Το έργο υποβλήθηκε σε περιβαλλοντική και κοινωνική αξιολόγηση σύμφωνα με τα πρότυπα της Διεθνούς Χρηματοδοτικής Εταιρείας (IFC), μέλους του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας, και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).

Τα πρότυπα και των δύο φορέων καλύπτουν την αξιολόγηση των επιπτώσεων ενός έργου στο περιβάλλον και στις τοπικές κοινότητες, καθώς και τα μέτρα για τον μετριασμό των κινδύνων που έχουν εντοπιστεί. Η P&Q ανέλαβε τον ρόλο του γενικού εργολάβου, ενώ η BYD Energy Storage προμήθευσε την τεχνολογία μπαταριών της εγκατάστασης

Η Greenvolt Power επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο έργων αποθήκευσης ενέργειας

Η Greenvolt Power ολοκληρώνει επίσης το αντίστοιχο έργο Ełk, στην περιφέρεια Warmińsko-Mazurskie, με την ίδια ονομαστική ισχύ και χωρητικότητα αποθήκευσης όπως το Turośń Kościelna, δηλαδή 200 MW και 800 MWh, ενώ η έναρξη της εμπορικής λειτουργίας έχει προγραμματιστεί για το τέταρτο τρίμηνο του 2026. Συνολικά, οι δύο εγκαταστάσεις θα παρέχουν 400 MW ισχύος και 1,6 GWh χωρητικότητας αποθήκευσης. Η εταιρεία αναπτύσσει επίσης το έργο Siedlce, το οποίο προβλέπεται να έχει ισχύ 600 MW και μονάδα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες χωρητικότητας 2,4 GWh, που αναμένεται να καταστεί το μεγαλύτερο έργο BESS στην Πολωνία και ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη.

Αυτό το ορόσημο έρχεται σε συνέχεια της εγκαινίασης, τον περασμένο μήνα, του συστήματος αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες «Buj» στην Ουγγαρία — του μεγαλύτερου συστήματος αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες που λειτουργεί σήμερα στην Ουγγαρία, με χωρητικότητα 99,8 MW / 288,6 MWh. Μαζί, τα έργα «Buj» και «Turośń Kościelna» καταδεικνύουν την αυξανόμενη κλίμακα και τη γεωγραφική εμβέλεια των δραστηριοτήτων της Greenvolt Power στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας, σε μερικές από τις πιο δυναμικές αγορές της Ευρώπης για την αποθήκευση ενέργειας σε κλίμακα δικτύου.

«Το Turośń Kościelna έχει ιδιαίτερη σημασία για εμάς, καθώς αποδεικνύει ότι η αποθήκευση ενέργειας σε κλίμακα δικτύου γίνεται πλέον ένα απτό μέρος του ηλεκτρικού συστήματος της Πολωνίας. Σήμερα, παρουσιάζουμε επίσημα μια ολοκληρωμένη εγκατάσταση συνδεδεμένη στο δίκτυο στα 110 kV, ενώ παράλληλα ολοκληρώνουμε ένα δεύτερο έργο της ίδιας κλίμακας στο Ełk και αναπτύσσουμε το έργο του Siedlce, με προγραμματισμένη ονομαστική ισχύ 600 MW και χωρητικότητα αποθήκευσης 2,4 GWh. «Με αυτόν τον τρόπο, αυξάνουμε σταθερά την κλίμακα των δραστηριοτήτων της Greenvolt Power στον τομέα των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας (BESS) στην Πολωνία», δήλωσε η Weronika Nowak, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Greenvolt Power.

Η Greenvolt Power διαθέτει ένα διαφοροποιημένο, σταθμισμένο ως προς την πιθανότητα υλοποίησης χαρτοφυλάκιο έργων συνολικής ισχύος 12,8 GW, το οποίο περιλαμβάνει έργα χερσαίας αιολικής ενέργειας, ηλιακής ενέργειας και αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες. Η αποθήκευση ενέργειας με μπαταρίες παραμένει ένας από τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης της εταιρείας, αντιπροσωπεύοντας 5 GW του συνολικού χαρτοφυλακίου. Στην Πολωνία, στα τέλη Ιουνίου 2026, το χαρτοφυλάκιο της Greenvolt Power περιελάμβανε έργα αποθήκευσης ενέργειας ισχύος 2.595 MW, έργα φωτοβολταϊκών ισχύος 657 MW και αιολικά έργα ισχύος 238 MW. Η Greenvolt προβλέπει επενδύσεις ύψους περίπου 800 εκατομμυρίων ευρώ σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Πολωνία, έως το τέλος του 2026, ενισχύοντας τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή της για την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης της χώρας και την ενίσχυση της ενεργειακής της ασφάλειας.

Ο Όμιλος Greenvolt

Η Greenvolt, είναι ένας Όμιλος που ανήκει στο χαρτοφυλάκιο της KKR, με δραστηριότητες 100% ανανεώσιμης ενέργειας, σε 20 γεωγραφικές περιοχές στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και την Ασία, παρέχοντας λύσεις από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στους παρακάτω τρεις βασικούς επιχειρηματικούς τομείς: Βιομάζα (μέσω της Greenvolt Biomass) παράγοντας ενέργεια από δασικά και αστικά υπολείμματα μέσω 7 εργοστασίων παραγωγής στην Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Μεγάλης Κλίμακας (μέσω της Greenvolt Power) αναπτύσσοντας έργα μεγάλης κλίμακας αιολικής ενέργειας, ηλιακής ενέργειας (PV) και αποθήκευσης σε ευρωπαϊκές αγορές, στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία, με συνολικό χαρτοφυλάκιο έργων 12,8 GW. Κατανεμημένη Παραγωγή (μέσω της Greenvolt Next) εστιάζοντας σε B2B λύσεις αυτοπαραγωγής ενέργειας (εγκατάστασης, συντήρησης και χρηματοδότησης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στέγες και carports) , αποθήκευσης ενέργειας (μέσω μπαταριών) και λύσεις ηλεκτροκίνησης.

Η Greenvolt Power, μέλος του Ομίλου Greenvolt, παγκόσμιου ηγέτη στον τομέα της 100% ανανεώσιμης ενέργειας, δραστηριοποιείται στον τομέα των έργων μεγάλης κλίμακας, με εξειδίκευση στην χερσαία αιολική ενέργεια, την ηλιακή ενέργεια και την αποθήκευση ενέργειας. Διαθέτοντας ισχυρή τεχνογνωσία στην ανάπτυξη έργων, η εταιρεία διακρίνεται επίσης στη χρηματοδότηση, την κατασκευή, τη λειτουργία και τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων μεγάλων έργων.

Με ισχυρή παρουσία σε 19 αγορές στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και την Ασία, η Greenvolt Power διαθέτει συνολικό χαρτοφυλάκιο έργων 12,8 GW, εκ των οποίων τα 5,1 GW βρίσκονται τουλάχιστον σε στάδιο RTB ή έχουν ήδη πωληθεί. Η εταιρεία συγκαταλέγεται επίσης μεταξύ των κορυφαίων παγκοσμίως παρόχων λύσεων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (BESS), με χαρτοφυλάκιο έργων 5 GW.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
ΔΕΔΔΗΕ: Αυθαίρετη στοχοποίηση για τις φωτιές
Ηλεκτρισμός

ΔΕΔΔΗΕ: Αυθαίρετη στοχοποίηση για τις φωτιές
Καλώδιο Ελλάδας – Αιγύπτου: Άλλοι δύο διαγωνισμοί για την υλοποίηση του έργου
Ηλεκτρισμός

Βροχή διαγωνισμών για τον «GREGY Interconnector»
Holcim: Διψήφια οργανική αύξηση για τη μητρική της «Ηρακλής»
Business

Holcim: Διψήφια οργανική αύξηση για τη μητρική της «Ηρακλής»
ΑΑΔΕ: Πότε παραγράφεται το δικαίωμα της Εφορίας να επιβάλει πρόστιμο για ΦΗΜ
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πότε παραγράφεται το δικαίωμα της Εφορίας να επιβάλει πρόστιμο για ΦΗΜ
Piraeus: Άνοδο 0,4% το ΑΕΠ της ευρωζώνης – Αμετάβλητα τα επιτόκια από την ΕΚΤ
World

Piraeus: Άνοδο 0,4% το ΑΕΠ της ευρωζώνης
Ψάλτης: Πώς ενισχύει την αξία για μετόχους το νέο μοντέλο της Alpha
Τράπεζες

Ψάλτης: Πώς ενισχύει την αξία για μετόχους το νέο μοντέλο της Alpha

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ελληνική οικονομία: Ο λογαριασμός του πολέμου
Economy

Ο λογαριασμός του πολέμου στην ελληνική οικονομία

Τα πρώτα 2,5 δισ. ευρώ και τα πέντε χτυπήματα από το ενεργειακό σοκ στην ελληνική οικονομία

Αλέξανδρος Κλώσσας
Dimand: Η επένδυση στις Γούρνες Ηρακλείου και οι επαφές με τη Hilton
Τουρισμός

Στη γραμμή εκκίνησης η μεγάλη τουριστική ανάπτυξη στις Γούρνες

Η επένδυση στις Γούρνες θα περιλαμβάνει δύο ξεχωριστά τουριστικά συγκροτήματα που θα προσθέσουν 1.614 κλίνες στο ξενοδοχειακό δυναμικό της βόρειας Κρήτης

Λάμπρος Καραγεώργος
Αγορά smartphone: Πτώση άνω του 6% κατά το β τρίμηνο του 2026
Τεχνολογία

Smartphones: Γιατί ακριβαίνουν οι συσκευές, ποιοι κερδίζουν

Πώς η κρίση στα τσιπ μνήμης διαταράσσει την προσφορά, με πρωτοφανή κόστη και περιορισμένη διαθεσιμότητα στην αγορά smartphone

Γιώργος Πολύζος
ΗΠΑ: Ποτέ δεν υπήρξε καλύτερη στιγμή για διάπραξη οικονομικής απάτης
World

Ποτέ δεν υπήρξε καλύτερη στιγμή για οικονομικές... απάτες

Η επιβολή του νόμου στις ΗΠΑ έχει καταρρεύσει και οι συνθήκες είναι ιδανικές για αθέμιτες πρακτικές, εκτιμά ο Economist

Δημήτρης Σταμούλης
ΧΗΤΟΣ: Πώς θα εδραιώσει την παρουσία της στην αγορά
Τρόφιμα – ποτά

Η «συνταγή» της Χήτος για ανάπτυξη - Πού εστιάζει

Με διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης η κερδοφορία της ΧΗΤΟΣ - Οι εξαγωγές, τα νέα προϊόντα και οι αγορές με υψηλές προοπτικές ανάπτυξης

Μαρία Σιδέρη
ΕΦΚΑ: Αυξήθηκαν οι οφειλές, μειώθηκαν οι εκκρεμείς συντάξεις
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Αυξήθηκαν οι οφειλές στον ΕΦΚΑ, μειώθηκαν οι εκκρεμείς συντάξεις

Τα τελευταία στοιχεία της έκθεσης του γραφείου προϋπολογισμού της Βουλής για την «εικόνα» του ΕΦΚΑ

Κώστας Παπαδής
Metlen: Στο κλειστό club των Big Tech με δέλεαρ το γάλλιο
Business

Metlen: Στο κλειστό club των Big Tech με δέλεαρ το γάλλιο

Ποιοι είναι οι υποψήφιοι τεχνολογικοί κολοσσοί για μπιζνες με τη Metlen - Πώς το γάλλιο δίνει πρόσθετη κερδοφορία έως 150 εκατ.

Χρήστος Κολώνας
Στενά του Ορμούζ: Μπορεί να είναι μόνο η αρχή μιας νέας μάχης για τους θαλάσσιους δρόμους
Ναυτιλία

Η νέα μάχη για τους θαλάσσιους δρόμους του εμπορίου

Οι ναυτιλιακές εταιρείες πρέπει να προετοιμαστούν για το επόμενο σημείο συμφόρησης, μετά τα Στενά του Ορμούζ, που μπορεί να εμφανιστεί πριν προλάβει να ανοίξει το προηγούμενο

Μελίνα Ζιάγκου
Περισσότερα από Ενέργεια
Greenvolt: Εγκαινιάζει μία από τις μεγαλύτερες μονάδες αποθήκευσης ενέργειας στην Πολωνία
Ενέργεια

Μεγάλη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας στην Πολωνία από την Greenvolt

Η εγκατάσταση έχει ονομαστική ισχύ 200 MW και χωρητικότητα αποθήκευσης 800 MWh αποδίδονταςι πλήρη ισχύ ηλεκτρικής ενέργειας για τέσσερις ώρες

ΥΠΕΝ: Στο επίκεντρο η αποθήκευση ενέργειας – Με μπαταρίες 6,8 γιγαβάτ έως το 2030 η Ελλάδα
Αποθήκευση Ενέργειας

Μπαταρίες ισχύος 900 μεγαβάτ στην Ελλάδα ως το 2030

Η ανάπτυξη της αποθήκευσης στη χώρα μας εξελίσσεται σε περίοδο που το κόστος της τεχνολογίας μειώνεται δραστικά, σύμφωνα με τον υφυπουργό Ενέργεια Νίκο Τσάφο

MORE Energy: Σε δοκιμαστική λειτουργία το πρώτο έργο εκτός Ελλάδας
Αποθήκευση Ενέργειας

Σε δοκιμαστική λειτουργία το πρώτο έργο της MORE εκτός Ελλάδας

Το έργο διαθέτει εγκατεστημένη φωτοβολταϊκή ισχύ 63 MW και σύστημα αποθήκευσης ενέργειας ισχύος 10 MW με χωρητικότητα 21 MWh

ΔΕΣΦΑ: Χρηματοδότηση 169,3 εκατ. ευρώ από το Innovation Fund για την πρώτη μεγάλη υποδομή μεταφοράς CO₂ στην Ελλάδα
Αποθήκευση Ενέργειας

Η επένδυση που μετατρέπει τη Ρεβυθούσα σε κόμβο διαχείρισης CO₂

Με χρηματοδότηση 169,3 εκατ. ευρώ που εξασφάλισε ο ΔΕΣΦΑ από το Innovation Fund της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δρομολογείται η πρώτη μεγάλης κλίμακας υποδομή μεταφοράς και υγροποίησης CO₂ στη χώρα

Αποθήκευση ενέργειας: Από μπαταρίες λίγων ωρών στις αποθήκες πολλών ημερών
Αποθήκευση Ενέργειας

Το νέο στοίχημα της ενέργειας: Αποθήκευση για ημέρες, όχι για ώρες

Εξοικονόμηση 150-250 εκατ. τον χρόνο ανά γιγαβάτ από αποθήκευση ενέργειας μεγάλης διάρκειας, όπως η αντλησιοταμίευση, «βλέπει» νέα μελέτη των Eurelectric και AFRY

Μάχη Τράτσα
OT Forum – Καραλή (Enerwave) – Στάμτσης (ΕΣΑΗ) – Λαδακάκος (ΕΛΕΤΑΕΝ): Πώς θα επιτευχθεί το electrification
OT FORUM

Το electrification όπλο για ασφάλεια και ανταγωνιστικότητα

Οι Κατερίνα Καραλή (Enerwave), Γιώργος Στάμτσης (ΕΣΑΗ) και Παναγιώτης Λαδακάκος (ΕΛΕΤΑΕΝ) μίλησαν στο 7ο OT FORUM

ΔΕΗ – Μetlen: Πράσινο φως από Κομισιόν για το JV στις μπαταρίες
Αποθήκευση Ενέργειας

ΔΕΗ – Μetlen: Πράσινο φως από Κομισιόν για το JV στις μπαταρίες

Η κοινοποιηθείσα συναλλαγή ΔΕΗ - Metlen δεν θα εγείρει ανησυχίες ως προς τον ανταγωνισμό, σύμφωνα με την επιτροπή

Latest News
ΔΕΔΔΗΕ: Αυθαίρετη στοχοποίηση για τις φωτιές
Ηλεκτρισμός

ΔΕΔΔΗΕ: Αυθαίρετη στοχοποίηση για τις φωτιές

Η εύκολη στοχοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ φαίνεται να εξυπηρετεί πρόσκαιρες σκοπιμότητες και ιδιοτελείς επιδιώξεις καλύπτοντας τοπικές ευθύνες, επισημαίνεται σε ανακοίνωση του διαχειριστή

Καλώδιο Ελλάδας – Αιγύπτου: Άλλοι δύο διαγωνισμοί για την υλοποίηση του έργου
Ηλεκτρισμός

Βροχή διαγωνισμών για τον «GREGY Interconnector»

Η εταιρεία ELICA του Ομίλου Κοπελούζου δημοσίευσε προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μελέτη βυθού και τα χερσαία έργα που αφορούν στο καλώδιο Ελλάδας - Αιγύπτου

Holcim: Διψήφια οργανική αύξηση για τη μητρική της «Ηρακλής»
Business

Holcim: Διψήφια οργανική αύξηση για τη μητρική της «Ηρακλής»

Αναβάθμιση του guidance - Η διοίκηση της Holcim «βλέπει» θετική δυναμική και στο δεύτερο εξάμηνο του 2026

ΑΑΔΕ: Πότε παραγράφεται το δικαίωμα της Εφορίας να επιβάλει πρόστιμο για ΦΗΜ
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πότε παραγράφεται το δικαίωμα της Εφορίας να επιβάλει πρόστιμο για ΦΗΜ

Mε εγκύκλιο του διοικητή της ΑΑΔΕ αποσαφηνίζεται το πλαίσιο επιβολής κυρώσεων

Piraeus: Άνοδο 0,4% το ΑΕΠ της ευρωζώνης – Αμετάβλητα τα επιτόκια από την ΕΚΤ
World

Piraeus: Άνοδο 0,4% το ΑΕΠ της ευρωζώνης

Πώς κινήθηκε το ΑΕΠ και ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη - Το σήμα για τα επιτόκια από την ΕΚΤ

Ψάλτης: Πώς ενισχύει την αξία για μετόχους το νέο μοντέλο της Alpha
Τράπεζες

Ψάλτης: Πώς ενισχύει την αξία για μετόχους το νέο μοντέλο της Alpha

Ο Βασίλης Ψάλτης υπογράμμισε ότι η Alpha Bank διαθέτει τα απαραίτητα διαρθρωτικά πλεονεκτήματα που θα επιταχύνουν την αύξηση της κερδοφορίας της.

Funky Buddha: Κύκλος εργασιών 45,74 εκατ. ευρώ – Επενδύσεις σε ανάπτυξη, τεχνολογία και καινοτομία
Business

Το ταμείο της Funky Βuddha και το σχέδιο ανάπτυξης

Πώς διαμορφώνεται το ολοκληρωμένο omnichannel μοντέλο λειτουργίας της Funky Buddha

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Άλμα ταξινομήσεων κατά 30% στην ΕΕ το 2025 – Η εικόνα στην Ελλάδα
Ηλεκτροκίνηση

Η Ευρώπη μπαίνει στην «πρίζα» - Η θέση της Ελλάδας

Η ρελάνς της ηλεκτροκίνησης ήρθε μετά από τη μείωση, κατά 6%, το 2024

Γρηγόρης Τραγγανίδας
ΤτΕ: Σταθερά παρέμειναν τα επιτόκια σε νά δάνεια και καταθέσεις
Τράπεζες

Στο... ύψος της η διαφορά στα επιτόκια δανείων και καταθέσεων

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΤτΕ για την εξέλιξη των επιτοκίων τον Ιούνιο

Piraeus: Στο 143,5% του ΑΕΠ υποχώρησε το χρέος – Η μεγαλύτερη μείωση στην ΕΕ
Economy

Piraeus: Στο 143,5% του ΑΕΠ υποχώρησε το δημόσιο χρέος

Στο 4,4% επιβραδύνθηκε ο εθνικός πληθωρισμός και στο 3,2% ο δομικός τον Ιούνιο, σύμφωνα με την Piraeus

EKT: Πόσο έτοιμες είναι οι τράπεζες για γεωπολιτικές κρίσεις
World

ΕΚΤ: Πόσο αντέχουν οι τράπεζες σε γεωπολιτικές κρίσεις

Τι έδειξαν τα stress tests που εκπόνησε η ΕΚΤ, προκειμένου να αξιολογήσει τις αντοχές και τον βαθμό ετοιμότητας των ευρωπαϊκών τραπεζών

Netflix: Αντιμέτωπη με αγωγή 105 εκατ. δολαρίων
Tέχνη και Ζωή

Γιατί η Netflix βρίσκεται αντιμέτωπη με αγωγή 105 εκατ. δολ.

Βρετανική εταιρεία παραγωγής ζητά 105 εκατ. δολάρια από το Netflix - ΤΙ ισχυρίζεται

Ευγενία Κοτρώτσιου
Enel: Αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας παρά τις πιέσεις στην Ιταλία
World

Enel: Αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας παρά τις πιέσεις στην Ιταλία

Ισχυρή η διεθνής παρουσία της Enel, ιδίως σε Ισπανία και Λατινική Αμερική - Οι επενδύσεις και οι προοπτικές

Εθνική Τράπεζα Ελβετίας: Κέρδη από μετοχές
World

Εθνική Τράπεζα Ελβετίας: Κέρδη από μετοχές

Τα κέρδη από μετοχές και το φράγκο αντιστάθμισαν τις απώλειες από τον χρυσό

Greenvolt: Εγκαινιάζει μία από τις μεγαλύτερες μονάδες αποθήκευσης ενέργειας στην Πολωνία
Ενέργεια

Μεγάλη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας στην Πολωνία από την Greenvolt

Η εγκατάσταση έχει ονομαστική ισχύ 200 MW και χωρητικότητα αποθήκευσης 800 MWh αποδίδονταςι πλήρη ισχύ ηλεκτρικής ενέργειας για τέσσερις ώρες

Πληθωρισμός: Στο 2,7% στην Ελλάδα τον Ιούλιο, στο 2,9% στην ευρωζώνη
Economy

Κατέβασε ταχύτητα ο πληθωρισμός - Στο 2,7% τον Ιούλιο

Τι έδειξαν τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό - Οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης «δεν έχουν ακόμη εκδηλωθεί πλήρως»

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies