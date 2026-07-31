Greenvolt: Εγκαινιάζει μία από τις μεγαλύτερες μονάδες αποθήκευσης ενέργειας στην Πολωνία

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Η Greenvolt Power εγκαινιάζει μία από τις μεγαλύτερες μονάδες αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες στην Πολωνία.

Η εγκατάσταση έχει ονομαστική ισχύ 200 MW και χωρητικότητα αποθήκευσης 800 MWh, γεγονός που της επιτρέπει να αποδίδει πλήρη ισχύ για περίπου τέσσερις ώρες.

Από το 2028, θα συμμετέχει στην αγορά ισχύος της Πολωνίας στο πλαίσιο μιας 17ετούς σύμβασης με υποχρέωση παροχής ισχύος 170 MW.

Το σύστημα χρησιμοποιεί τεχνολογία LFP, μπορεί να ανταποκριθεί σε σήματα του διαχειριστή του δικτύου εντός δευτερολέπτων και έχει αναμενόμενη διάρκεια ζωής άνω των 20 ετών.

Αυτό το έργο ενισχύει το χαρτοφυλάκιο αποθήκευσης ενέργειας της Greenvolt Power στην Πολωνία, το οποίο περιλαμβάνει επίσης τα έργα Ełk και Siedlce, καθώς και τη θέση της ως ενός από τους κορυφαίους αναπτυξιακούς φορείς έργων αποθήκευσης ενέργειας (BESS) στην Ευρώπη.

Η εγκατάσταση

Η Greenvolt Power, μέλος του Ομίλου Greenvolt και κορυφαίος φορέας ανάπτυξης έργων ανανεώσιμης ενέργειας μεγάλης κλίμακας, εγκαινίασε επίσημα τη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες Turośń Kościelna, ένα από τα μεγαλύτερα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες στην Πολωνία.

Η εγκατάσταση, η οποία βρίσκεται στην περιφέρεια Podlaskie, κοντά στο Białystok, διαθέτει χωρητικότητα σύνδεσης με το δίκτυο 200 MW και χωρητικότητα αποθήκευσης 800 MWh, ενώ είναι συνδεδεμένη με το εθνικό δίκτυο μεταφοράς ρεύματος στα 110 kV.

Η μονάδα μπορεί να αντλεί ηλεκτρική ενέργεια από το δίκτυο όταν υπάρχει πλεόνασμα ηλεκτρικής ενέργειας και να την επιστρέφει όταν αυξάνεται η ζήτηση, συμβάλλοντας έτσι στην εξισορρόπηση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας της Πολωνίας, στην παροχή βοηθητικών υπηρεσιών και στην αξιοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μεταβλητής παραγωγής.

Από το 2028, το έργο θα συμμετέχει επίσης στην αγορά ισχύος στο πλαίσιο μιας 17ετούς σύμβασης με υποχρέωση παροχής ισχύος 170 MW, που αντιστοιχεί στο 85% της ονομαστικής ισχύος της εγκατάστασης.

Μεγαλύτερη ευελιξία για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας της Πολωνίας

Καθώς αυξάνεται η εγκατεστημένη ισχύς από ηλιακή και αιολική ενέργεια, αυξάνεται και η ανάγκη για λύσεις που μπορούν να αποθηκεύουν ηλεκτρική ενέργεια και να την αποδίδουν όταν απαιτείται και να ανταποκρίνονται γρήγορα στις μεταβολές της παραγωγής και του φορτίου του δικτύου.

Η μονάδα Turośń Kościelna μπορεί να προσαρμόζει τον τρόπο λειτουργίας της ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες του συστήματος, ενισχύοντας την ευελιξία του συστήματος και μειώνοντας τον κίνδυνο περιορισμού της διαθέσιμης παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές.

Το έργο αντανακλά μια ευρύτερη μεταβολή που παρατηρείται στην αγορά ενέργειας της Πολωνίας, όπου η αποθήκευση αναδεικνύεται ως ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς του μηχανισμού δυναμικότητας.

Στον κύριο διαγωνισμό για το έτος παράδοσης 2028, 33 εγκαταστάσεις ηλεκτροχημικής αποθήκευσης ενέργειας εξασφάλισαν συμβάσεις με συνολική υποχρέωση δυναμικότητας που υπερβαίνει τα 1,7 GW· σύμφωνα με την Αρχή Ρύθμισης Ενέργειας της Πολωνίας, οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας αντιπροσώπευαν συνολικά το 15% της συμβατικής δυναμικότητας.

«Καθώς τα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας γίνονται ολοένα και πιο εξηλεκτρισμένα και τροφοδοτούνται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ευελιξία καθίσταται απαραίτητο στοιχείο της ενεργειακής μετάβασης. Η Πολωνία είναι μία από τις αγορές όπου η αποθήκευση ενέργειας σε κλίμακα δικτύου έχει να διαδραματίσει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο, και η επένδυση στο Turośń Kościelna ενισχύει τη θέση της Greenvolt σε έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς του ενεργειακού κλάδου. Η αποθήκευση ενέργειας σε μπαταρίες αποτελεί έναν από τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξής μας· αναπτύσσουμε ενεργά έργα σε 13 χώρες, με ένα χαρτοφυλάκιο έργων μπαταριών συνολικής ισχύος 5 GW, και ορόσημα όπως αυτό αντανακλούν την κλίμακα της δέσμευσής μας σε αυτή την τεχνολογία», δήλωσε ο João Manso Neto, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Greenvolt.

196 μονάδες μπαταριών και 49 σταθμοί μετασχηματιστών

Η εγκατάσταση αποτελείται από 196 μονάδες μπαταριών και 49 σταθμούς μετασχηματιστών. Χρησιμοποιεί τεχνολογία φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP) και μπορεί να ανταποκριθεί σε σήματα του διαχειριστή του συστήματος μέσα σε δευτερόλεπτα, σημαντικά ταχύτερα από τα συμβατικά εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η υψηλή αντοχή των κυψελών και η αποδοτικότητα των διαδικασιών φόρτισης και εκφόρτισης εξασφαλίζουν αναμενόμενη διάρκεια ζωής άνω των 20 ετών.

Η υποστηρικτική υποδομή περιλαμβάνει συστήματα παρακολούθησης και προστασίας, λύσεις πυρασφάλειας και ηχοπετάσματα, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να περιορίσουν τον αντίκτυπο της εγκατάστασης στο περιβάλλον της. Η έκταση του έργου καλύπτει περίπου 35.000 τ.μ. Πάνω από 25.000 τ.μ., που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 70% της συνολικής έκτασης, διατηρούνται ως βιολογικά ενεργή επιφάνεια. Το έργο υποβλήθηκε σε περιβαλλοντική και κοινωνική αξιολόγηση σύμφωνα με τα πρότυπα της Διεθνούς Χρηματοδοτικής Εταιρείας (IFC), μέλους του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας, και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).

Τα πρότυπα και των δύο φορέων καλύπτουν την αξιολόγηση των επιπτώσεων ενός έργου στο περιβάλλον και στις τοπικές κοινότητες, καθώς και τα μέτρα για τον μετριασμό των κινδύνων που έχουν εντοπιστεί. Η P&Q ανέλαβε τον ρόλο του γενικού εργολάβου, ενώ η BYD Energy Storage προμήθευσε την τεχνολογία μπαταριών της εγκατάστασης

Η Greenvolt Power επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο έργων αποθήκευσης ενέργειας

Η Greenvolt Power ολοκληρώνει επίσης το αντίστοιχο έργο Ełk, στην περιφέρεια Warmińsko-Mazurskie, με την ίδια ονομαστική ισχύ και χωρητικότητα αποθήκευσης όπως το Turośń Kościelna, δηλαδή 200 MW και 800 MWh, ενώ η έναρξη της εμπορικής λειτουργίας έχει προγραμματιστεί για το τέταρτο τρίμηνο του 2026. Συνολικά, οι δύο εγκαταστάσεις θα παρέχουν 400 MW ισχύος και 1,6 GWh χωρητικότητας αποθήκευσης. Η εταιρεία αναπτύσσει επίσης το έργο Siedlce, το οποίο προβλέπεται να έχει ισχύ 600 MW και μονάδα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες χωρητικότητας 2,4 GWh, που αναμένεται να καταστεί το μεγαλύτερο έργο BESS στην Πολωνία και ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη.

Αυτό το ορόσημο έρχεται σε συνέχεια της εγκαινίασης, τον περασμένο μήνα, του συστήματος αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες «Buj» στην Ουγγαρία — του μεγαλύτερου συστήματος αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες που λειτουργεί σήμερα στην Ουγγαρία, με χωρητικότητα 99,8 MW / 288,6 MWh. Μαζί, τα έργα «Buj» και «Turośń Kościelna» καταδεικνύουν την αυξανόμενη κλίμακα και τη γεωγραφική εμβέλεια των δραστηριοτήτων της Greenvolt Power στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας, σε μερικές από τις πιο δυναμικές αγορές της Ευρώπης για την αποθήκευση ενέργειας σε κλίμακα δικτύου.

«Το Turośń Kościelna έχει ιδιαίτερη σημασία για εμάς, καθώς αποδεικνύει ότι η αποθήκευση ενέργειας σε κλίμακα δικτύου γίνεται πλέον ένα απτό μέρος του ηλεκτρικού συστήματος της Πολωνίας. Σήμερα, παρουσιάζουμε επίσημα μια ολοκληρωμένη εγκατάσταση συνδεδεμένη στο δίκτυο στα 110 kV, ενώ παράλληλα ολοκληρώνουμε ένα δεύτερο έργο της ίδιας κλίμακας στο Ełk και αναπτύσσουμε το έργο του Siedlce, με προγραμματισμένη ονομαστική ισχύ 600 MW και χωρητικότητα αποθήκευσης 2,4 GWh. «Με αυτόν τον τρόπο, αυξάνουμε σταθερά την κλίμακα των δραστηριοτήτων της Greenvolt Power στον τομέα των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας (BESS) στην Πολωνία», δήλωσε η Weronika Nowak, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Greenvolt Power.

Η Greenvolt Power διαθέτει ένα διαφοροποιημένο, σταθμισμένο ως προς την πιθανότητα υλοποίησης χαρτοφυλάκιο έργων συνολικής ισχύος 12,8 GW, το οποίο περιλαμβάνει έργα χερσαίας αιολικής ενέργειας, ηλιακής ενέργειας και αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες. Η αποθήκευση ενέργειας με μπαταρίες παραμένει ένας από τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης της εταιρείας, αντιπροσωπεύοντας 5 GW του συνολικού χαρτοφυλακίου. Στην Πολωνία, στα τέλη Ιουνίου 2026, το χαρτοφυλάκιο της Greenvolt Power περιελάμβανε έργα αποθήκευσης ενέργειας ισχύος 2.595 MW, έργα φωτοβολταϊκών ισχύος 657 MW και αιολικά έργα ισχύος 238 MW. Η Greenvolt προβλέπει επενδύσεις ύψους περίπου 800 εκατομμυρίων ευρώ σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Πολωνία, έως το τέλος του 2026, ενισχύοντας τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή της για την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης της χώρας και την ενίσχυση της ενεργειακής της ασφάλειας.

Ο Όμιλος Greenvolt

Η Greenvolt, είναι ένας Όμιλος που ανήκει στο χαρτοφυλάκιο της KKR, με δραστηριότητες 100% ανανεώσιμης ενέργειας, σε 20 γεωγραφικές περιοχές στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και την Ασία, παρέχοντας λύσεις από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στους παρακάτω τρεις βασικούς επιχειρηματικούς τομείς: Βιομάζα (μέσω της Greenvolt Biomass) παράγοντας ενέργεια από δασικά και αστικά υπολείμματα μέσω 7 εργοστασίων παραγωγής στην Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Μεγάλης Κλίμακας (μέσω της Greenvolt Power) αναπτύσσοντας έργα μεγάλης κλίμακας αιολικής ενέργειας, ηλιακής ενέργειας (PV) και αποθήκευσης σε ευρωπαϊκές αγορές, στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία, με συνολικό χαρτοφυλάκιο έργων 12,8 GW. Κατανεμημένη Παραγωγή (μέσω της Greenvolt Next) εστιάζοντας σε B2B λύσεις αυτοπαραγωγής ενέργειας (εγκατάστασης, συντήρησης και χρηματοδότησης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στέγες και carports) , αποθήκευσης ενέργειας (μέσω μπαταριών) και λύσεις ηλεκτροκίνησης.

Η Greenvolt Power, μέλος του Ομίλου Greenvolt, παγκόσμιου ηγέτη στον τομέα της 100% ανανεώσιμης ενέργειας, δραστηριοποιείται στον τομέα των έργων μεγάλης κλίμακας, με εξειδίκευση στην χερσαία αιολική ενέργεια, την ηλιακή ενέργεια και την αποθήκευση ενέργειας. Διαθέτοντας ισχυρή τεχνογνωσία στην ανάπτυξη έργων, η εταιρεία διακρίνεται επίσης στη χρηματοδότηση, την κατασκευή, τη λειτουργία και τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων μεγάλων έργων.

Με ισχυρή παρουσία σε 19 αγορές στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και την Ασία, η Greenvolt Power διαθέτει συνολικό χαρτοφυλάκιο έργων 12,8 GW, εκ των οποίων τα 5,1 GW βρίσκονται τουλάχιστον σε στάδιο RTB ή έχουν ήδη πωληθεί. Η εταιρεία συγκαταλέγεται επίσης μεταξύ των κορυφαίων παγκοσμίως παρόχων λύσεων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (BESS), με χαρτοφυλάκιο έργων 5 GW.