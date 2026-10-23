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Heineken: Οι «φόβοι» για το Ozempic, οι αντοχές των αλκοολούχων και τα νέα δεδομένα της αγοράς

Την ώρα που η χρήση των φαρμάκων GLP-1 καταγράφει σημαντική άνοδο, η Heineken προειδοποιεί τις αγγλικές παμπ να «αλλάξουν ρότα» για να μην χάσουν έσοδα

World 23.10.2026, 22:15
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Heineken: Οι «φόβοι» για το Ozempic, οι αντοχές των αλκοολούχων και τα νέα δεδομένα της αγοράς
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Να προσαρμοστούν στην κατακόρυφη αύξηση της χρήσης φαρμάκων για την απώλεια βάρους κάλεσε τις βρετανικές παμπ και τα μπαρ η Heineken, προειδοποιώντας ότι σε αντίθετη περίπτωση κινδυνεύουν με απώλεια πελατών και εσόδων.

Αυτή η προειδοποίηση έρχεται σε μια περίοδο που η χρήση των φαρμάκων GLP-1 καταγράφει ραγδαία άνοδο. Σύμφωνα με έρευνα της JPMorgan, περίπου 10 εκατομμύρια άνθρωποι στις ΗΠΑ λάμβαναν πέρυσι σκευάσματα όπως το Ozempic και το Wegovy της Novo Nordisk.

Η ανάπτυξή τους προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις σε όλο τον κλάδο των καταναλωτικών αγαθών: περιορίζει την επιθυμία για γλυκά και σνακ, αυξάνει τη ζήτηση για μεταποιήσεις ρούχων και πυροδοτεί έναν αγώνα δρόμου για τη διάθεση προϊόντων που αντιμετωπίζουν τις παρενέργειές τους.

Heineken

Οι προειδοποιήσεις της Heineken

Η Heineken, η δεύτερη μεγαλύτερη ζυθοποιία στον κόσμο μετά την AB InBev, ενημέρωσε τους πελάτες της στον κλάδο της εστίασης και φιλοξενίας ότι τα φάρμακα GLP-1 μπορούν να μειώσουν την επιθυμία για κατανάλωση αλκοόλ.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι θα πιέσουν τις πωλήσεις μύρας και μηλίτη λόγω του «αισθήματος κορεσμού και της κατανάλωσης λιγότερων ποτών», προειδοποιώντας ότι οι παραδοσιακές περιστάσεις εξόδου για κατανάλωση πολλών ποτηριών μύρας ίσως καταστεί δύσκολο να διατηρηθούν.

Η παρουσίαση αυτή, η οποία δεν είχε δημοσιοποιηθεί προηγουμένως και εστάλη σε επιχειρήσεις του κλάδου αυτόν τον μήνα, συμβουλεύει τα καταστήματα να προωθήσουν τα μικρά ποτήρια , τα ποτά με χαμηλό ή καθόλου αλκοόλ και τον συνδυασμό ποτών με μικρά πιάτα.

Σε αντίθετη περίπτωση, αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο μείωσης της επισκεψιμότητας και των καταναλωτικών δαπανών, καθώς η χρήση αυτών των φαρμάκων γίνεται όλο και πιο διαδεδομένη στη Βρετανία, σύμφωνα με το Reuters.

Υπό πίεση ο κλάδος των αλκοολούχων ποτών

Ο κλάδος των αλκοολούχων ποτών είναι ήδη αντιμέτωπος με πολυετή πτώση των πωλήσεων σε ορισμένες μεγάλες αγορές, καθώς οι καταναλωτές περιορίζουν το αλκοόλ για λόγους υγείας και οικονομίας.

Η Heineken δήλωσε στο Reuters ότι η παρουσίαση κοινοποιήθηκε στο πλαίσιο της τακτικής επικοινωνίας της με τις βρετανικές επιχειρήσεις φιλοξενίας, προκειμένου να τις βοηθήσει να κατανοήσουν πώς εξελίσσεται η αγορά.

«Παρατηρούμε ορισμένες αλλαγές στην καταναλωτική συμπεριφορά μεταξύ των χρηστών GLP-1 και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε πώς θα εξελιχθούν αυτές οι συμπεριφορές το 2027», ανέφερε η Heineken.

Οι χρήστες των GLP-1 δεν εγκαταλείπουν εντελώς το αλκοόλ, αλλά επιλέγουν όλο και περισσότερο μικρότερες μερίδες, ποτά με χαμηλότερο αλκοολικό βαθμό και πιο premium προϊόντα – μια τάση που ευθυγραμμίζεται με τις γενικότερες τρέχουσες εξελίξεις της αγοράς, πρόσθεσε η εταιρεία, συμπληρώνοντας ότι το χαρτοφυλάκιό της είναι κατάλληλα τοποθετημένο για να ικανοποιήσει αυτές τις απαιτήσεις.

Νέα δεδομένα – Πώς επηρεάζεται η κατανάλωση

Η Ευρώπη αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά της ολλανδικής ζυθοποιίας σε επίπεδο εσόδων, όμως η ανάπτυξη εκεί είναι υποτονική. Η Heineken έχει ξεχωρίσει τη Βρετανία, όπου έχει στην ιδιοκτησία της περισσότερες από 2.000 παμπ, ως ένα συγκριτικά θετικό σημείο.

Η μύρα απέφερε σχεδόν 14 δισεκατομμύρια στερλίνες σε πωλήσεις σε βρετανικές παμπ, μπαρ και εστιατόρια κατά το έτος που ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2026. Από το ποσό αυτό, λιγότερα από 300 εκατομμύρια στερλίνες αφορούσαν μύρες με χαμηλό ή καθόλου αλκοόλ, σύμφωνα με έκθεση της Heineken UK.

Αν και οι εταιρείες ποτών έχουν σε μεγάλο βαθμό υποβαθμίσει την απειλή από τα φάρμακα GLP-1, τα νέα δεδομένα για τις καταναλωτικές δαπάνες δείχνουν ότι υπάρχει αντίκτυπος στις αγορές.

Μια ομάδα νοικοκυριών στις ΗΠΑ με τουλάχιστον έναν χρήστη GLP-1, την οποία παρακολούθησε η εταιρεία ερευνών αγοράς Circana μεταξύ 2024 και 2026, μείωσε τις δαπάνες για αλκοόλ –τόσο για κατανάλωση εντός όσο και εκτός σπιτιού– σε σύγκριση με νοικοκυριά χωρίς κανέναν χρήστη.

Μετά από δύο χρόνια λήψης των φαρμάκων, ξόδευαν περίπου 7% λιγότερα τον μήνα για αλκοόλ σε σχέση με τα νοικοκυριά μη χρηστών, συμπεριλαμβανομένου ενός ποσοστού περίπου 13,5% λιγότερο για μπύρα.

Η κορυφαία εταιρεία παραγωγής αλκοολούχων ποτών Diageo ανέφερε στους επενδυτές ότι οποιοσδήποτε αντίκτυπος από τα φάρμακα GLP-1 αναμένεται να είναι διαχειρίσιμος, ακόμη και αν η χρήση τους διαδοθεί περισσότερο.

Η Carlsberg δήλωσε στο Reuters ότι τα υπάρχοντα δεδομένα δεν στηρίζουν ακόμη την άποψη ότι τα φάρμακα αποτελούν σαφή κινητήριο μοχλό για τις τάσεις στην κατανάλωση μύρας.

Τι δείχνουν οι μελέτες

Έρευνες στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο από τις Circana, NIQ και την εξειδικευμένη βρετανική εταιρεία ερευνών για τον κλάδο της φιλοξενίας KAM, καταγράφουν επίσης μειωμένη κατανάλωση αλκοόλ από τους χρήστες GLP-1.

Δέκα από τους έντεκα χρήστες GLP-1 με τους οποίους πήρε συνέντευξη το Reuters δήλωσαν ότι μείωσαν το ποτό, ορισμένοι μάλιστα σημαντικά, εξηγώντας ότι τους προκαλούσε δυσφορία ή αδιαθεσία, ή ότι απλώς δεν είχαν πλέον καμία επιθυμία για αλκοόλ.

Οι επιδράσεις των GLP-1 στον εγκέφαλο ενδέχεται επίσης να επηρεάζουν το κίνητρο των χρηστών να καταναλώσουν αλκοόλ, δήλωσε ο Joseph Schacht, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο Anschutz, ο οποίος ηγήθηκε κλινικής μελέτης για τον αντίκτυπο των GLP-1 σε άτομα με διαταραχή χρήσης αλκοόλ. Όπως ανέφερε, οι δοκιμές έχουν δείξει σταθερά μείωση της έντονης επιθυμίας και της κατανάλωσης σε άτομα με AUD.

Ο Schacht σημείωσε ότι τα φάρμακα αυτά θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα ορόσημο αντίστοιχο με την «εποχή του Prozac» για τη θεραπεία της διαταραχής χρήσης αλκοόλ, ενώ παράλληλα συνιστούν πρόκληση για τους παραγωγούς αλκοόλ, εάν ευρύτερες ομάδες καταναλωτών περιορίσουν επίσης το ποτό.

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