Heineken: Ποιος είναι ο Ολιβέιρα που θέλει να τα αλλάξει όλα

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Τον Ράφαελ (Ράφα) Ολιβέιρα διόρισε η Heineken ως νέο πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο, μετά την παραίτηση του Ντολφ Βαν Ντεν Μπρινκ στις αρχές της χρονιάς, που «πάγωσε» την ολλανδική ζυθοποιία.

Το Εποπτικό Συμβούλιο θα προτείνει τον Ολιβέιρα για τετραετή θητεία, με ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2026, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί στις 5 Αυγούστου 2026.

Η «ακέφαλη» Heineken

Η Heineken αναζητούσε νέο διευθύνοντα σύμβουλο εδώ και μήνες μετά την αιφνιδιαστική ανακοίνωση για την αποχώρηση του Βαν Ντεν Μπρινκ στις 31 Μαΐου ύστερα από έξι χρόνια στο τιμόνι της πολυεθνικής, εν μέσω μιας πτώσης των πωλήσεων σε ολόκληρο τον κλάδο, όπως τονίζει και το Bloomberg.

Μάλιστα, η αποχώρησή του ήρθε καθώς η Heineken αρχίζει να εφαρμόζει την επόμενη φάση της στρατηγικής της «EverGreen».

Ο Βαν Ντεν Μπρινκ θα παραμείνει διαθέσιμος ως συμβουλευτικός υπάλληλος για μια περίοδο οκτώ μηνών από την 1η Ιουνίου, ανέφερε η εταιρεία.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο Βαν Ντεν Μπρινκ προσπάθησε να περιορίσει το κόστος -μεταξύ άλλων μέσω ενός σχεδίου για την περικοπή 8.000 θέσεων εργασίας που ξεκίνησε το 2021- και να ωθήσει την ζυθοποιία σε προϊόντα χωρίς αλκοόλ σε μια εποχή που πολλοί καταναλωτές μειώνουν τις δαπάνες για ποτά. Ωστόσο, οι μετοχές της Heineken δέχονται πιέσεις τελευταία, καθώς η εταιρεία αγωνίζεται να αναβιώσει την ανάπτυξη των κερδών της.

Ποιος είναι ο Ολιβέιρα

Ο Ράφα -όπως συνηθίζεται να τον αποκαλούν- εντάσσεται στη Heineken από την JDE Peet’s NV, τη μεγαλύτερη εταιρεία καφέ και τσαγιού στον κόσμο, όπου διατελεί Διευθύνων Σύμβουλος από το 2024.

Μετά την εξαγορά της JDE Peet’s από την Keurig Dr Pepper, διορίστηκε για να ηγηθεί της Global Coffee Co. (ετήσια έσοδα περίπου 16 δισ. δολάρια), της νέας εισηγμένης στο χρηματιστήριο, που συνδυάζει τις δραστηριότητες καφέ με την JDE Peet’s, υπογραμμίζοντας την αποδεδειγμένη ικανότητά του να ηγείται πολύπλοκων παγκόσμιων επιχειρήσεων.

Ο Ολιβέιρα φέρει πάνω από δύο δεκαετίες εμπειρίας σε μετασχηματιστική ηγεσία τόσο σε ανεπτυγμένες όσο και σε αναδυόμενες αγορές. Στην JDE Peet’s (πρώην εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ), ο Ράφα βελτίωσε τη στρατηγική της εταιρείας και αποκατέστησε την εστίαση και την κερδοφόρα ανάπτυξη, επιτυγχάνοντας ισχυρά αποτελέσματα και σημαντική δημιουργία αξίας για τους μετόχους.

Πριν από την JDE Peet’s, πέρασε μια δεκαετία στην Kraft Heinz Company, φτάνοντας στη θέση του Προέδρου Διεθνών Αγορών και επιβλέποντας ένα χαρτοφυλάκιο άνω των 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ σε Ευρώπη, Αφρική, Ασία-Ειρηνικό και Λατινική Αμερική.

Η απόδοση της Heineken

Η Heineken αντιμετωπίζει δυσκολίες με τις πωλήσεις στην Αμερική. Ανέφερε ότι το υποτονικό καταναλωτικό κλίμα και οι εμπορικές αβεβαιότητες επηρεάζουν την απόδοσή της. Οι πληθωριστικές πιέσεις βλάπτουν επίσης τις πωλήσεις και τα κέρδη.

Ενώ μια σειρά από κακά αποτελέσματα και συρρίκνωση του μεριδίου αγοράς οδήγησαν ορισμένους αναλυτές να αμφισβητήσουν το κατά πόσον τα προβλήματα της Heineken δεν προκλήθηκαν αποκλειστικά από τις δύσκολες συνθήκες της αγοράς.

Η αποχώρηση του Βαν Ντεν Μπρινκ έρχεται μετά την εκδήλωση που διοργάνωσε η Heineken με επενδυτές τον Οκτώβριο, στην οποία το στέλεχος μίλησε για τα σχέδια της εταιρείας να συνεχίσει την επόμενη φάση της στρατηγικής της.

Στόχος της είναι να επεκτείνει τη σειρά μη αλκοολούχων προϊόντων της για να ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες προτιμήσεις των καταναλωτών, επιδιώκοντας παράλληλα να μειώσει το κόστος. Πέρυσι, περιέγραψε μια αναδιάρθρωση που θα επηρεάσει 400 εταιρικές θέσεις στα κεντρικά γραφεία της στο Άμστερνταμ.

«Η επόμενη φάση θα επικεντρωθεί στην υλοποίηση αυτής της στρατηγικής μέσω της πειθαρχημένης εκτέλεσης των στρατηγικών αναπτυξιακών μας φιλοδοξιών», διευκρίνισε στην Wall Street Journal ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Heineken, Peter Wennink. «Έχοντας αυτό κατά νου, το Εποπτικό Συμβούλιο συμφωνεί ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να ξεκινήσει η διαδικασία διαδοχής για να εξασφαλιστεί ισχυρή ηγεσία για το μέλλον».