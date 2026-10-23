Ιαπωνία: Στο 2,1% εκτοξεύτηκε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο

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Σε υψηλό εννεαμήνου έφτασε ο πληθωρισμός της Ιαπωνίας τον Σεπτέμβριο, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 2,1%, ξεπερνώντας τις προσδοκίες των αναλυτών, υπό την πίεση του υψηλότερου κόστους εισαγωγών, λόγω του ασθενούς γεν και του έμμεσου αντικτύπου του αυξημένου κόστους ενέργειας.

Ο γενικός πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,1%, ενώ ο λεγόμενος «σκληρός δομικός» πληθωρισμός, ο οποίος εξαιρεί τις τιμές των φρέσκων τροφίμων και της ενέργειας και αποτελεί τον προτιμώμενο δείκτη της Τράπεζας της Ιαπωνίας (BOJ), ανήλθε στο 2,4%.

«Αυτή η επιτάχυνση ήταν αξιοσημείωτη, κυρίως επειδή συνέβη παρά τη σημαντική επιβράδυνση στον πληθωρισμό των φρέσκων τροφίμων και τη συνεχιζόμενη αποπληθωριστική τάση στην ενέργεια», δήλωσε στο CNBC ο Αμπχιτζίτ Σούρια, ανώτερος οικονομολόγος για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού στην Capital Economics.

Πτώση 20,6% στο ρύζι

Οι τιμές του ρυζιού σημείωσαν αισθητή πτώση 20,6% σε ετήσια βάση, ωστόσο ο Σούρια επεσήμανε ότι αυτή η απότομη πτώση δεν ήταν αρκετή για να αποτρέψει τη συνολική αύξηση του πληθωρισμού των αγαθών στο 2,8%, από 2,6% τον Αύγουστο.

«Ένας λόγος μπορεί να είναι ότι οι έμμεσες επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης συνεχίζουν να διοχετεύονται στην αγορά, με τον πληθωρισμό στα “λοιπά βιομηχανικά προϊόντα” να σκαρφαλώνει σε υψηλό 13 μηνών, στο 3,9%», πρόσθεσε ο Σούρια.

Οι τιμές ενέργειας για τους καταναλωτές, οι οποίες υποχώρησαν κατά 0,6% τον Σεπτέμβριο, έχουν κινηθεί ως επί το πλείστον πτωτικά φέτος, παρά τον πόλεμο με το Ιράν, χάρη στις επιδοτήσεις που χορήγησε η κυβέρνηση Τακαΐτσι.

Ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας υποχώρησε κατά 1,62% την Παρασκευή, ενώ το γεν ενισχύθηκε στα 156,15 έναντι του δολαρίου.

Προς νέα αύξηση επιτοκίων

Ο υψηλότερος πληθωρισμός ενδέχεται να ωθήσει την Τράπεζα της Ιαπωνίας σε νέα αύξηση των επιτοκίων εντός του έτους, μετά την αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο, καθώς η κεντρική τράπεζα ομαλοποιεί τη νομισματική της πολιτική μετά από δεκαετίες πολιτικής αναθέρμανσης της οικονομίας.

Η Ιαπωνία αύξησε τα επιτόκια στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών δεκαετιών, στο 1,25%, τον Σεπτέμβριο.

Με τον υποκείμενο πληθωρισμό να επιστρέφει πάνω από τον στόχο 2% της Τράπεζας της Ιαπωνίας, τα επιχειρήματα για περαιτέρω αυστηροποίηση παραμένουν ισχυρά, δήλωσε ο Σούρια, προβλέποντας ότι μια νέα αύξηση θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο.

Ο πληθωρισμός φαίνεται να τροφοδοτείται από αυξήσεις στις τιμές των διαρκών καταναλωτικών αγαθών και στις χρεώσεις των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, σύμφωνα με τα κυβερνητικά στοιχεία. Ο πληθωρισμός στον τομέα των υπηρεσιών αυξήθηκε επίσης ελαφρώς, από 1,2% σε 1,5%.

Η υπουργός Οικονομικών, Σατσούκι Καταγιάμα, δήλωσε σύμφωνα με πληροφορίες στο κοινοβούλιο την Τετάρτη ότι η Ιαπωνία βρίσκεται «στο κατώφλι της μετάβασης σε μια περίοδο βιώσιμου πληθωρισμού που τροφοδοτείται από την αύξηση των μισθών», ενώ παράλληλα αναγνώρισε ότι το υψηλότερο κόστος εισαγωγών συμβάλλει επίσης στην αύξηση των τιμών.

Μέτρα στήριξης

Το κόστος εισαγωγής πετρελαίου έχει αυξηθεί καθώς η Ιαπωνία αγοράζει ενέργεια από ακριβότερες πηγές των ΗΠΑ και απομακρύνεται από τους προμηθευτές της Μέσης Ανατολής λόγω της ιρανικής σύρραξης. Η αδυναμία του γεν καθιστά επίσης το πετρέλαιο πιο ακριβό για την Ιαπωνία.

Όταν η Καταγιάμα ρωτήθηκε από βουλευτή εάν το κυβερνητικό σχέδιο φοροελαφρύνσεων θα μπορούσε να έρθει σε σύγκρουση με τις προσπάθειες της κεντρικής τράπεζας να καταπολεμήσει τον πληθωρισμό μέσω αυξήσεων των επιτοκίων, δήλωσε: «Δεν βλέπω καμία απόκλιση μεταξύ της άποψης της κυβέρνησης και εκείνης της BOJ», όπως μεταδίδει το Reuters.

Την Τρίτη, η Κάτω Βουλή της Ιαπωνίας ξεκίνησε τη συζήτηση νομοσχεδίου για τη μείωση του φόρου κατανάλωσης στα τρόφιμα στο 1% από 8% για δύο χρόνια, όπως μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση NHK. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης προβλέψεις για ενισχύσεις στήριξης προς τους εργαζόμενους με βάση τα εισοδηματικά τους επίπεδα.