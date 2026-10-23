ΗΠΑ: Προετοιμάζονται για παρατεταμένη σύγκρουση με το Ιράν – Στο τραπέζι ο αποκλεισμός επ’ αόριστον

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Για μια παρατεταμένη σύγκρουση με το Ιράν προετοιμάζονται οι ΗΠΑ, παρά την προσδοκία της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι στρατιωτικοί βομβαρδισμοί και οι οικονομικές κυρώσεις θα αναγκάσουν την Τεχεράνη να προχωρήσει σε σημαντικές παραχωρήσεις.

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς, παραδέχθηκε σε συνέντευξή του στους Financial Times ότι ακόμη και σε έναν χρόνο η αντιπαράθεση θα μπορούσε να παραμένει σε αδιέξοδο, χωρίς συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν ή επιστροφή της ναυσιπλοΐας στα προπολεμικά επίπεδα στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Γουόλτς υπογράμμισε ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να διατηρήσει τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών για όσο διάστημα χρειαστεί, ενώ παράλληλα εντείνει την οικονομική πίεση. Η τοποθέτησή του αποτυπώνει την απόσταση ανάμεσα στις αρχικές προσδοκίες του Τραμπ για έναν πόλεμο διάρκειας τεσσάρων έως πέντε εβδομάδων και στη σύγκρουση, η οποία πλησιάζει πλέον τον ένατο μήνα.

Ενεργειακό κόστος και πολιτικές πιέσεις

Οι επιπτώσεις έχουν επεκταθεί πολύ πέρα από το πεδίο των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Οι επιθέσεις του Ιράν σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές στις χώρες του Κόλπου και οι διαταραχές στις εξαγωγικές οδούς έχουν εντείνει τις ελλείψεις καυσίμων, λιπασμάτων και άλλων εμπορευμάτων. Οι τιμές των καυσίμων έχουν καταγράψει ιστορικά υψηλά επίπεδα, επιβαρύνοντας επιχειρήσεις και καταναλωτές.

Η σύγκρουση είναι αντιδημοφιλής στις ΗΠΑ, με τη δημοτικότητα του Τραμπ να υποχωρεί περίπου στο 31%, σύμφωνα με το δημοσίευμα, λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Οι Ρεπουμπλικανοί αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο απώλειας του ελέγχου του Κογκρέσου, καθώς η ακρίβεια εντείνει τη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τραμπ κατέληξε σε συμφωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για την πώληση ρωσικού ντίζελ, παρά τις προηγούμενες κυρώσεις.

Ο Γουόλτς υπερασπίστηκε την απόφαση ως απάντηση στην παγκόσμια έλλειψη διυλισμένων καυσίμων, επισημαίνοντας τις συνέπειες για κλάδους όπως η αεροπορία και η γεωργία, αλλά και για περιοχές της ανατολικής Αφρικής που αντιμετωπίζουν ανθρωπιστική κρίση λόγω ελλείψεων λιπασμάτων.

Πρόσθεσε ότι τα έσοδα θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως κίνητρο για τη Μόσχα να επιστρέψει ουσιαστικά στις διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η συμφωνία, ωστόσο, προκάλεσε αντιδράσεις από Ευρωπαίους και Ουκρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι προειδοποιούν ότι ενισχύει οικονομικά τη Ρωσία.

Πυρηνικό πρόγραμμα και αναδιάρθρωση του ΟΗΕ

Για την αμερικανική κυβέρνηση, η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ δεν αρκεί από μόνη της για να θεωρηθεί επιτυχής η στρατηγική της. Ο Γουόλτς δήλωσε ότι απαιτείται επίσης η απομάκρυνση του υψηλά εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού του Ιράν και μια ουσιαστική συμφωνία για τον εγχώριο εμπλουτισμό ουρανίου.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρεσβευτής προωθεί αλλαγές στη λειτουργία του ΟΗΕ, με περικοπές χρηματοδότησης και περιορισμό μακροχρόνιων ειρηνευτικών αποστολών. Ειδικότερα, η Ουάσιγκτον επιδιώκει να τερματιστούν αποστολές στον Λίβανο, στη Σομαλία και στη Δυτική Σαχάρα.

Για τη δύναμη UNIFIL στον Λίβανο, ο Γουόλτς υποστήριξε ότι η σημερινή μορφή της δεν θα πρέπει να συνεχιστεί, αναφέροντας παράλληλα διαβουλεύσεις με τη Γαλλία, το Ισραήλ και τον Λίβανο για ένα διαφορετικό μοντέλο.

Οι δηλώσεις του υπογραμμίζουν ότι η αμερικανική στρατηγική συνδυάζει στρατιωτική πίεση, οικονομικά μέτρα και διπλωματικές απαιτήσεις, χωρίς μέχρι στιγμής να διαφαίνεται σαφής δρόμος προς μια συνολική συμφωνία.