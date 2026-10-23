Ιταλία: Μπλόκα φορτηγών παραλύουν την παραγωγή μοτσαρέλας και ζυμαρικών

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Ελλείψεις στη φρέσκια μοτσαρέλα από βουβαλίσιο γάλα αντιμετωπίζει η Ιταλία, καθώς οι αποκλεισμοί αυτοκινητοδρόμων από οδηγούς φορτηγών έχουν διακόψει τις παραδόσεις γάλακτος και άλλων πρώτων υλών στη νότια χώρα. Οι κινητοποιήσεις, που ξεκίνησαν την Παρασκευή λόγω των υψηλών τιμών καυσίμων, έχουν προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις στην αγροδιατροφική παραγωγή, με επιχειρήσεις να περιορίζουν ή να αναστέλλουν τη λειτουργία τους.

Η κοινοπραξία που εκπροσωπεί περίπου 100 παραγωγούς της μοτσαρέλας Mozzarella di Bufala Campana DOP ανακοίνωσε ότι τα μέλη της είχαν αναγκαστεί να διακόψουν την παραγωγή επί τρεις ημέρες, εξαιτίας της έλλειψης βουβαλίσιου γάλακτος. Η κατάσταση, σύμφωνα με την ίδια, επιδεινώνεται καθημερινά, μεταδίδουν οι Financial Times.

Υπό κανονικές συνθήκες, τα τυροκομεία της περιοχής γύρω από τη Νάπολη επεξεργάζονται περίπου ένα εκατομμύριο λίτρα γάλακτος την ημέρα, παράγοντας 250.000 κιλά φρέσκου τυριού. Οι αυστηροί κανόνες για την προστατευόμενη ονομασία προέλευσης προβλέπουν ότι η μοτσαρέλα πρέπει να παρασκευάζεται εντός 60 ωρών από τη συλλογή του γάλακτος. Οι καθυστερήσεις στις μεταφορές αφήνουν, επομένως, ελάχιστα περιθώρια αποθήκευσης και αυξάνουν τον κίνδυνο απωλειών.

Ο Πιερ Μαρία Σακάνι, γενικός διευθυντής της κοινοπραξίας προστασίας της μοτσαρέλας, μιλώντας στους FT εκτίμησε ότι οι παραγωγοί χάνουν συνολικά περίπου 3 εκατ. ευρώ ημερησίως όσο διαρκεί η διαταραχή. Όπως επισήμανε, οι κτηνοτροφικές μονάδες δεν διαθέτουν επαρκείς χώρους για να αποθηκεύσουν το γάλα που δεν παραλαμβάνουν τα τυροκομεία.

Πλήγμα σε ζυμαρικά και αγροτική παραγωγή στην Ιταλία

Η κρίση δεν περιορίζεται στα γαλακτοκομικά. Μεγάλες εταιρείες ζυμαρικών αντιμετωπίζουν προβλήματα προμήθειας σιταριού και άλλων πρώτων υλών. Η Rummo ανέστειλε την παραγωγή αφού εξάντλησε τα διαθέσιμα αποθέματά της, ενώ η La Molisana ανακοίνωσε δραστική μείωση της παραγωγικής δραστηριότητας λόγω των καθυστερήσεων στις παραδόσεις σιταριού.

Παράλληλα, παραγωγοί ντομάτας στη Σικελία, στην περιοχή Πατσίνο, προειδοποίησαν ότι τόνοι προϊόντων έμειναν ασυγκόμιστοι ή δεν μπορούσαν να μεταφερθούν εγκαίρως στις αγορές. Για τα ευπαθή τρόφιμα, η αδυναμία μεταφοράς μπορεί να οδηγήσει σε απώλειες ακόμη και όταν η παραγωγή έχει ολοκληρωθεί κανονικά.

Οι επιπτώσεις επεκτείνονται και στην ευρύτερη οικονομία. Πρατήρια καυσίμων σε αρκετές περιοχές ανέφεραν ελλείψεις, ενώ ορισμένα περιφερειακά αεροδρόμια αντιμετώπισαν προβλήματα εφοδιασμού με καύσιμα αεροσκαφών. Τα σούπερ μάρκετ δυσκολεύονται να αναπληρώσουν τα αποθέματά τους, ενώ δήμαρχοι στην Καμπανία προειδοποιούν για προβλήματα αποκομιδής απορριμμάτων, καθώς επηρεάζονται και οι δημοτικές μεταφορές.

Πίεση στην κυβέρνηση Μελόνι

Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι επιχειρεί να τερματίσει τις κινητοποιήσεις μέσω διαπραγματεύσεων και οικονομικών μέτρων. Η Ρώμη ανακοίνωσε την αποδέσμευση 480 εκατ. ευρώ σε φορολογικές πιστώσεις για την αγορά ντίζελ και επιπλέον 590 εκατ. ευρώ σε κίνητρα για την ανανέωση του στόλου των φορτηγών.

Οι αρχές προειδοποίησαν επίσης ότι οι αποκλεισμοί δρόμων ενδέχεται να έχουν ποινικές συνέπειες και ανακοίνωσαν ότι θα συνοδεύουν φορτηγά που δεν συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις, ώστε να διασφαλιστεί η μεταφορά βασικών αγαθών.

Οι οδηγοί στη Σικελία αποφάσισαν να αναστείλουν την απεργία τους, αλλά σε άλλες περιοχές, μεταξύ των οποίων και γύρω από τη Νάπολη, οι αποκλεισμοί συνεχίζονται. Η σύγκρουση αναδεικνύει το αδιέξοδο ανάμεσα στους μεταφορείς που πιέζονται από το κόστος καυσίμων και στις επιχειρήσεις που εξαρτώνται από τις παραδόσεις τους. Εάν η διαταραχή παραταθεί, οι απώλειες δεν θα περιοριστούν στους παραγωγούς, αλλά θα επηρεάσουν ολόκληρη την αλυσίδα τροφίμων, από το χωράφι και το εργοστάσιο έως το ράφι του σούπερ μάρκετ.