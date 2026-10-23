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Saab: Βλέπει τις παραγγελίες να τριπλασιάζονται μετά τη συμφωνία με την Ουκρανία

Ο σουηδικός κολοσσός της αμυντικής βιομηχανίας Saab ανακοίνωσε την Παρασκευή κέρδη και πωλήσεις τρίτου τριμήνου καλύτερα από τα αναμενόμενα, ενώ οι παραγγελίες τριπλασιάστηκαν

World 23.10.2026, 18:15
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Saab: Βλέπει τις παραγγελίες να τριπλασιάζονται μετά τη συμφωνία με την Ουκρανία
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Κέρδη και έσοδα για το τρίτο τρίμηνο που ξεπέρασαν τις προσδοκίες ανακοίνωσε την Παρασκευή ο σουηδικός κολοσσός της αμυντικής βιομηχανίας, Saab, καθώς οι νέες παραγγελίες υπερτριπλασιάστηκαν σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενισχυμένες από μια συμφωνία για την προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών Gripen στην Ουκρανία.

Οι νέες παραγγελίες ανήλθαν σε 65,8 δισεκατομμύρια σουηδικές κορώνες (6,6 δισεκατομμύρια δολάρια), σημειώνοντας αύξηση από τα 20,9 δισεκατομμύρια κορώνες του προηγούμενου έτους, ξεπερνώντας τις προβλέψεις της FactSet που έκαναν λόγο για 56,4 δισεκατομμύρια κορώνες.

Οι πωλήσεις του τρίτου τριμήνου έφτασαν τα 20,6 δισεκατομμύρια κορώνες, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις της FactSet για 20 δισεκατομμύρια κορώνες. Τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) διαμορφώθηκαν στα 1,95 δισεκατομμύρια κορώνες, ξεπερνώντας επίσης τις προβλέψεις για 1,9 δισεκατομμύρια κορώνες, σημειώνει το CNBC.

Οι μετοχές της εταιρείας, που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο της Στοκχόλμης, σημείωσαν άνοδο περίπου 2% λίγο μετά το άνοιγμα της αγοράς, σε ένα κλίμα μικτών επιδόσεων για τον αμυντικό κλάδο. Ο δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε κατά 0,4%.

Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις σπεύδουν να μετατρέψουν τις δεσμεύσεις τους για αμυντικές δαπάνες σε πραγματικές στρατιωτικές δυνατότητες.

Saab

Οι παραγγελίες της Ουκρανίας στηρίζουν τα κέρδη της Saab

Στις παραγγελίες που έλαβε η Saab περιλαμβάνεται μια σύμβαση ύψους 24,6 δισεκατομμυρίων κορωνών για 16 μαχητικά αεροσκάφη Gripen E, η οποία συνήφθη με τη Σουηδική Υπηρεσία Αμυντικού Υλικού για λογαριασμό της Ουκρανίας· η συμφωνία υπογράφηκε τον Ιούνιο και καταχωρήθηκε στα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου. Οι παραδόσεις έχουν προγραμματιστεί για την περίοδο 2029-2030.

«Η αυξανόμενη ζήτηση από τους πελάτες αντικατοπτρίζεται στην ανάθεση σημαντικών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των Gripen για την Ουκρανία, του συστήματος GlobalEye και μιας παραγγελίας που αφορά τις νέες φρεγάτες της Γερμανίας», δήλωσε στο CNBC ο διευθύνων σύμβουλος, Μίκαελ Γιοχάνσον.

Στις παραγγελίες που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του τριμήνου περιλαμβάνονται επίσης μια σύμβαση ύψους 10,1 δισεκατομμυρίων κορωνών για το στρατιωτικό αεροσκάφος επιτήρησης GlobalEye, με αποδέκτη έναν μη κατονομαζόμενο πελάτη στη Μέση Ανατολή, καθώς και μια παραγγελία ύψους 8,7 δισεκατομμυρίων κορωνών για τον εξοπλισμό πολεμικών πλοίων του γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού.

Η Saab, της οποίας το φάσμα των προϊόντων εκτείνεται από τα μαχητικά αεροσκάφη Gripen και τα υποβρύχια μέχρι πυραύλους και προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα, έχει καταγράψει εκθετική αύξηση των παραγγελιών της μετά τη ρωσική εισβολή Ουκρανία, στις αρχές του 2022.

Παρά το διαρκώς αυξανόμενο ανεκτέλεστο παραγγελιών, τις ραγδαία αυξανόμενες πωλήσεις και την ενισχυόμενη κερδοφορία, η μετοχή της Saab —όπως και πολλών άλλων εταιρειών του κλάδου— έχει δεχθεί πλήγμα τους τελευταίους μήνες. Ορισμένοι επενδυτές εκφράζουν αμφιβολίες για το κατά πόσον οι αποτιμήσεις έχουν ξεπεράσει την πραγματική ικανότητα του κλάδου να ανταποκριθεί στις παραδόσεις.

Αυξανόμενο ανεκτέλεστο παραγγελιών

Οι κλιμακούμενες γεωπολιτικές εντάσεις —συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων παραβιάσεων του εναέριου χώρου, των περιστατικών με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και των συνεχιζόμενων συγκρούσεων— ενισχύουν τη ζήτηση για αμυντικές δυνατότητες, δήλωσε ο Γιοχάνσον. Πρόσθεσε ότι η Saab επεκτείνει την παραγωγική της δυναμικότητα και τις επενδύσεις της, προκειμένου να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες των πελατών της.

«Οι μακροπρόθεσμες προοπτικές της αγοράς παραμένουν ευνοϊκές», ανέφερε, καθώς η Saab ανακοίνωσε ότι η αύξηση των παραγγελιών τροφοδοτήθηκε από μια υπερ εξαπλάσια άνοδο στις μεγάλες παραγγελίες, οι οποίες έφτασαν τα 52,1 δισεκατομμύρια κορώνες. Παράλληλα, οι μικρές παραγγελίες αυξήθηκαν κατά 84%, ενώ οι μεσαίου μεγέθους παραγγελίες μειώθηκαν κατά 16%.

Το συνολικό ανεκτέλεστο παραγγελιών ανήλθε στα 364,2 δισεκατομμύρια στο τέλος Σεπτεμβρίου —από 274,5 δισεκατομμύρια στην αρχή του έτους— σηματοδοτώντας το έκτο συνεχόμενο τρίμηνο αύξησης του όγκου των παραγγελιών.

Τον Ιούλιο, η Saab ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να αυξήσει την παραγωγή αεροσκαφών της από 15 μονάδες ετησίως σε 20 έως 30.

«Μπορούμε να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο, εάν εξασφαλίσουμε τη συμμετοχή εταίρων με πιο ουσιαστικό τρόπο», είχε δηλώσει τότε ο Γιοχάνσον στο CNBC.

Ο Γιοχάνσον τόνισε επίσης ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις οφείλουν να επανεξετάσουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο προμηθεύονται οπλικά συστήματα, απομακρυνόμενες από τις κατακερματισμένες εθνικές προμήθειες και στρεφόμενες προς μακροπρόθεσμες συνεργασίες με τη βιομηχανία.

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