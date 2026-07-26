Αμυντική βιομηχανία: Παγκόσμιοι κολοσσοί χρηματοδοτούν γενναιόδωρα startups

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Ποσά ρεκόρ έχουν επενδύσει φέτος μερικές από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως αμυντικές βιομηχανίες σε start-up του κλάδου, σε μια προσπάθεια να προσαρμοστούν στο ταχέως εξελισσόμενο τοπίο στον τρόπο που διεξάγονται οι σύγχρονοι πόλεμοι.

Συμπεριλαμβανομένων των Lockheed Martin και BAE Systems, οι αμυντικοί κολοσσοί με μακροχρόνιους δεσμούς με δυτικές κυβερνήσεις έχουν συμμετάσχει σε γύρους χρηματοδότησης επιχειρηματικών κεφαλαίων ύψους-ρέκορ 4,1 δισ. μέχρι στιγμής φέτος, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η Dealroom, όπως γράφουν οι FT.

«Οι πρόσφατες συγκρούσεις έχουν αναδείξει την ανάγκη για έναν σύγχρονο τύπο πολέμου, όπου οι υφιστάμενες, εδραιωμένες πλατφόρμες συνυπάρχουν μαζί με νέες ανατρεπτικές τεχνολογίες», δήλωσε η Gwen Billon, συνεργάτης στην επενδυτική τράπεζα PJT, προσθέτοντας με έμφαση ότι «οι νέες αμυντικές τεχνολογίες ήρθαν για να μείνουν και οι αμυντικοί κολοσσοί θέλουν να διασφαλίσουν ότι έχουν έκθεση σε αυτές τις τεχνολογίες».

Αυτή η τάση ήταν εμφανής στη φετινή κορυφαία εκδήλωση του κλάδου στο Farnborough, έξω από το Λονδίνο. Οι start-ups αμυντικής τεχνολογίας, οι οποίες χρησιμοποίησαν την εκδήλωση για να παρουσιάσουν τις τελευταίες τους προσφορές, προσέλκυαν το ενδιαφέρον τραπεζιτών και πιθανών επενδυτών, μεταξύ των οποίων και τα μεγαλύτερα ονόματα των στρατιωτικών εξοπλισμών.

Η συνολική αξία των παγκόσμιων συμφωνιών που σχετίζονται με την άμυνα, συμπεριλαμβανομένων των συγχωνεύσεων, εξαγορών και χρηματοδοτήσεων, έχει ήδη ξεπεράσει τα 40 δισ. δολάρια φέτος, οδεύοντας προς την κατάρριψη του προηγούμενου ετήσιου ρεκόρ 59 δισ. δολ. το 2019.

Ανταγωνισμός και εξαγορές

Οι μεγαλύτερες βιομηχανίες οπλικών συστημάτων αναγκάζονται όλο και περισσότερο να ανταγωνίζονται πιο ευέλικτους, τεχνολογικά προσανατολισμένους ανταγωνιστές που επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν το κύμα των αυξημένων κυβερνητικών δαπανών και του ταχέος μετασχηματισμού. Το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε από start-ups στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας έχει φτάσει τα 39,8 δισ. δολ. μέχρι στιγμής φέτος, σύμφωνα με στοιχεία της Dealroom.

Ενώ κάποτε μπορούσαν να επικεντρώνονται στις βασικές τους αγορές —τα μαχητικά αεροσκάφη, τα πολεμικά πλοία και τα φορητά όπλα— οι αμυντικοί κολοσσοί αναγκάζονται πλέον να προσαρμοστούν και να σκέφτονται περισσότερο ως επενδυτές venture capitals.

H γαλλική Thales σχεδιάζει να εξαγοράσει την εισηγμένη στο Παρίσι Exail Technologies, σε μια συμφωνία που αποτιμά την εταιρεία ναυτικής ρομποτικής και πλοήγησης στα 3,9 δισ. δολ., επικρατώντας της -επίσης γαλλικής- Safran.

Την ίδια ημέρα, η Lockheed Martin επικράτησε έναντι ανταγωνιστών για την εξαγορά της Ultra Maritime από την εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Advent έναντι 3,45 δισ. δολ.

Ολες αυτές οι επιχειρηματικές ζυμώσεις είναι ενδεικτικές της αυξημένη όρεξη των μεγάλων αμυντικών ομίλων να ενισχύσουν τα χαρτοφυλάκια αμυντικής τεχνολογίας τους μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων, καθώς και μέσω επενδύσεων σε μεγάλες χρηματοδοτήσεις.

Επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη

Οι αμυντικοί κολοσσοί έχουν αυξήσει τις επενδύσεις σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (R&D), καθώς και σε venture capital funds, προκειμένου να αποκτήσουν πρώιμη έκθεση σε εν δυνάμει κερδοφόρες τεχνολογίες. Δεκατρείς από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές όπλων στον κόσμο, εκτιμάται ότι έχουν αυξήσει τις εσωτερικές τους δαπάνες R&D κατά περισσότερο από 25% στα 11,6 δισ. δολ. από το 2021 έως το 2026, σύμφωνα με ανάλυση της Vertical Research Partners. Η βρετανική BAE δεσμεύτηκε πρόσφατα με 50 εκατ. ευρώ προς δύο funds των οποίων ηγούνται οι Lakestar και Expeditions, δύο από τους πιο γνωστούς υποστηρικτές αμυντικών start-ups στην Ευρώπη.

Παρομοίως, η Lockheed, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής όπλων στον κόσμο βάσει εσόδων, γνωστοποίησε την περασμένη εβδομάδα ότι θα επενδύσει τουλάχιστον 100 εκατ. δολ. σε start-ups αμυντικής τεχνολογίας στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη, στο πλαίσιο των σχεδίων της για αύξηση του επενδυτικού της βραχίονα για start-ups από τα 400 εκατ. δολ. στο 1 δισ. δολ.

Ο τομέας άμυνας και διαστήματος της Airbus, με έδρα τη Γερμανία, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι έγινε ο κύριος επενδυτής σε ένα νέο fund που στοχεύει σε τεχνολογίες τόσο για πολιτική όσο και για στρατιωτική χρήση. Το fund E2D, με στόχο τα 500 εκατ. ευρώ, θα στοχεύσει σε επενδύσεις στον αέρα, τη θάλασσα και το διάστημα. Ο ευρωπαϊκός όμιλος αεροδιαστημικής και άμυνας έχει συνάψει συνεργασίες με διάφορες start-ups αμυντικής τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένης της ουκρανικής SkyFall και της εσθονικής εταιρείας κατασκευής πυραύλων Frankenburg Technologies.

Ο Andreas Reinecke, επικεφαλής πωλήσεων για την ψηφιακή άμυνα και το κυβερνοδιάστημα στην Airbus Defence and Space, δήλωσε ότι οι πρόσφατες συγκρούσεις, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας, δείχνουν τον ρυθμό της τεχνολογικής αλλαγής στον σύγχρονο πόλεμο.

Για την Airbus, δήλωσε ότι ήταν επομένως «απαραίτητο» να διαθέτει ένα «βιώσιμο σύστημα εταίρων» με μικρότερους, πιο ευέλικτους παίκτες, ώστε να είναι σε θέση να συμβαδίζει με τις ραγδαίες αλλαγές.