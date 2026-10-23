Στεγαστικό: Ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης ακινήτων στην Ευρώπη αντιμετωπίζει πλήγμα 8 δισ.

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Απώλειες 8,4 δισ. ευρώ ενδέχεται να υποστεί η Vonovia, ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης κατοικιών στην Ευρώπη, εάν υλοποιηθούν τα σχέδια να λυθεί το στεγαστικό μέσω απαλλοτρίωσης μεγάλων ιδιωτικών χαρτοφυλακίων ακινήτων στο Βερολίνο. Η πρόταση βρίσκεται στο επίκεντρο των συνομιλιών για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης στην πόλη, καθώς το αριστερό κόμμα Die Linke, που επικράτησε στις εκλογές του Σεπτεμβρίου, συμφώνησε να διαπραγματευτεί κυβερνητική συνεργασία με τους Σοσιαλδημοκράτες (SPD) και τους Πράσινους, αναφέρουν οι Financial Times.

Στόχος των τριών κομμάτων είναι να μεταφέρουν περισσότερες από 140.000 κατοικίες σε δημόσια ιδιοκτησία, επιδιώκοντας να περιορίσουν την αύξηση των ενοικίων σε μια πόλη που αντιμετωπίζει χρόνιο στεγαστικό πρόβλημα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Γερουσίας του Βερολίνου, η πρωτεύουσα, με πληθυσμό περίπου τεσσάρων εκατομμυρίων κατοίκων, χρειάζεται ακόμη περίπου 100.000 διαμερίσματα.

Αποζημιώσεις πολύ κάτω από την αξία των ακινήτων

Το σχέδιο προβλέπει ότι εταιρείες που διαθέτουν περισσότερες από 10.000 κατοικίες στο Βερολίνο θα υποχρεωθούν να παραχωρήσουν στο δημόσιο το τμήμα του χαρτοφυλακίου τους που υπερβαίνει αυτό το όριο. Η συνολική αποζημίωση θα μπορούσε να περιοριστεί στα 16 δισ. ευρώ, δηλαδή λίγο πάνω από 100.000 ευρώ ανά διαμέρισμα κατά μέσο όρο.

Οι υπολογισμοί των Financial Times, με βάση τα στοιχεία των εταιρειών Vonovia, Heimstaden, Adler και Covivio, δείχνουν ότι το ποσό αυτό είναι πάνω από 40% χαμηλότερο από τη μέση λογιστική αξία των ακινήτων που θα επηρεαστούν.

Η Vonovia, η οποία διαθέτει περίπου 130.000 κατοικίες στο Βερολίνο, είναι η εταιρεία που θα δεχόταν το μεγαλύτερο πλήγμα. Περίπου 120.000 διαμερίσματά της ενδέχεται να υπαχθούν στο σχέδιο. Με βάση τη μέση αγοραία αξία των 170.000 ευρώ ανά κατοικία, το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο αποτιμάται σε 20,4 δισ. ευρώ. Η προβλεπόμενη αποζημίωση, ωστόσο, θα έφθανε περίπου τα 12 δισ. ευρώ, δημιουργώντας απώλεια 8,4 δισ. ευρώ — ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 60% της σημερινής χρηματιστηριακής αξίας της εταιρείας.

Η Heimstaden θα μπορούσε να καταγράψει ζημιές περίπου 1,5 δισ. ευρώ για 10.000 κατοικίες αξίας 2,5 δισ. ευρώ. Σημαντικές επιπτώσεις αναμένονται επίσης για τις Adler και Covivio.

Αμφιλεγόμενη λύση για το στεγαστικό – Νομικές αμφισβητήσεις και επενδυτικές ανησυχίες

Η πρωτοβουλία βασίζεται σε διάταξη του γερμανικού Συντάγματος που επιτρέπει, υπό προϋποθέσεις, τη μεταφορά γης και παραγωγικών μέσων σε δημόσια ή συλλογική ιδιοκτησία. Η εφαρμογή της σε τόσο μεγάλη κλίμακα, ωστόσο, δεν έχει δοκιμαστεί με τον τρόπο που προβλέπει το σχέδιο και αναμένεται να προκαλέσει δικαστικές προσφυγές.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Vonovia, Λούκα Μούτσιτς, χαρακτηρίζει την πρόταση αντισυνταγματική και υποστηρίζει ότι η Γερμανία χρειάζεται σταθερούς κανόνες και ασφάλεια δικαίου για να αντιμετωπίσει το εθνικό έλλειμμα κατοικιών, το οποίο εκτιμάται σε 1,4 εκατ. διαμερίσματα.

Παρά την αβεβαιότητα, η εταιρεία δηλώνει ότι σχεδιάζει να επενδύσει 539 εκατ. ευρώ στο υφιστάμενο χαρτοφυλάκιό της στο Βερολίνο μέσα στη χρονιά και ότι κατασκευάζει περίπου 1.000 κατοικίες.

Από την πλευρά της Heimstaden, ο συνδιευθύνων σύμβουλος Κρίστιαν Φλέντελαντ προειδοποιεί ότι μια τέτοια εξέλιξη θα περιόριζε τις νέες επενδύσεις. Το βασικό δίλημμα για το Βερολίνο είναι αν η μεταφορά κατοικιών σε δημόσια ιδιοκτησία θα συμβάλει στη συγκράτηση των ενοικίων χωρίς να αποθαρρύνει τις επενδύσεις που απαιτούνται για την κατασκευή νέων διαμερισμάτων. Η νομοθετική πρωτοβουλία προγραμματίζεται για το 2028, επομένως η εφαρμογή της παραμένει αβέβαιη.