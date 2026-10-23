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Pizza Fan: Πώς γλίτωναν ασφαλιστικές εισφορές – Το λογισμικό και οι παραγγελίες χωρίς αποδείξεις

Καταγγελία για εργαζομένους σε καταστήματα Pizza Fan που δηλώνονταν για λιγότερες ώρες εργασίας από όσες πραγματοποιούσαν, αποτέλεσε την αφετηρία της έρευνας των αρμόδιων αρχών

Κοινωνία 23.10.2026, 13:32
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Pizza Fan: Πώς γλίτωναν ασφαλιστικές εισφορές – Το λογισμικό και οι παραγγελίες χωρίς αποδείξεις
Ρεπορτάζ Αναστασία Σταματοπούλου

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Καταγγελία σύμφωνα με την οποία εργαζόμενοι σε εταιρικά καταστήματα και καταστήματα franchise του δικτύου Pizza Fan δηλώνονταν για λιγότερες ώρες εργασίας από όσες πραγματοποιούσαν αποτέλεσε την αφετηρία της έρευνας των αρμόδιων αρχών. Σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, η πρακτική αυτή αποσκοπούσε στην καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών.

Στο σύστημα παραγγελιοληψίας, μέσω τηλεφώνου και ιστοσελίδας, φέρεται να είχε ενσωματωθεί ειδικός αλγόριθμος

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας και επεκτάθηκε στη μη απόδοση ΦΠΑ μέσω ειδικού λογισμικού, το οποίο φέρεται να παρείχε τη δυνατότητα ολοκλήρωσης παραγγελιών χωρίς την έκδοση νόμιμης απόδειξης.

Έπειτα από πολύμηνη έρευνα, η οποία περιλάμβανε ανάλυση τηλεφωνικών επικοινωνιών, επεξεργασία δεδομένων της ΑΑΔΕ και φυσικές επιτηρήσεις, οι αρχές προχώρησαν στην εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης, η δράση της οποίας φέρεται να εκτείνεται τουλάχιστον από την 1η Ιανουαρίου 2023.

Η συνολική οικονομική ζημία του Ελληνικού Δημοσίου από τη μη απόδοση ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος υπολογίζεται σε 5 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης.

Το λογισμικό και οι παραγγελίες χωρίς αποδείξεις

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, στο σύστημα παραγγελιοληψίας, μέσω τηλεφώνου και ιστοσελίδας, φέρεται να είχε ενσωματωθεί ειδικός αλγόριθμος που επέτρεπε την ολοκλήρωση συγκεκριμένων συναλλαγών χωρίς την έκδοση απόδειξης.

Η επίμαχη λειτουργία εμφανιζόταν στο ταμειακό σύστημα με την επιλογή «κέρασμα-απόδειξη» και φέρεται να ενεργοποιούνταν βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων: η αξία της παραγγελίας να μην ξεπερνά τα 40 ευρώ, η πληρωμή να γίνεται με μετρητά και η παραγγελία να αφορά διανομή ή παραλαβή από το κατάστημα.

Οι συναλλαγές αυτές σύμφωνα με το κατηγορητήριο δεν συνοδεύονταν από την έκδοση νόμιμου παραστατικού, καταγράφονταν ωστόσο στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση του πραγματικού κύκλου εργασιών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το ποσοστό των παραγγελιών χωρίς έκδοση απόδειξης άγγιζε το 20%.

Οι ρόλοι των εμπλεκομένων

Στην κορυφή της φερόμενης οργάνωσης τοποθετείται ο ιδιοκτήτης. Πρόσωπο που εμφανιζόταν ως υπάλληλος, αλλά, σύμφωνα με τις αρχές, είχε τον πραγματικό έλεγχο και τη διαχείριση εταιρείας που δραστηριοποιείται στην εκμετάλλευση εστιατορίων.

Ως υπαρχηγός φέρεται να λειτουργούσε ο συνιδιοκτήτης της κυπριακής εταιρείας, που σύμφωνα με το κατηγορητήριο ήταν υπεύθυνος για τον συντονισμό, τη διανομή των παράνομων κερδών και την καθοδήγηση για την αποφυγή ελέγχων.

Στη δομή περιλαμβάνονται, σύμφωνα με την έρευνα, στελέχη λειτουργίας και μηχανογράφησης, εργαζόμενοι του λογιστηρίου, διαχειριστές και επιθεωρητές καταστημάτων, καθώς και πρόσωπα που φέρονται να είχαν αναλάβει την τεχνική υποστήριξη του συστήματος παραγγελιών.

Παράλληλα, υπεύθυνοι και διαχειριστές καταστημάτων φέρονται να εφάρμοζαν τις σχετικές οδηγίες, παραλείποντας την έκδοση παραστατικών σε συγκεκριμένες συναλλαγές.

Συλλήψεις και κατασχέσεις

Χθες το πρωί πραγματοποιήθηκε ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση. Έρευνες διενεργήθηκαν στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, σε 20 καταστήματα του δικτύου και σε εννέα κατοικίες.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατασχέθηκαν 59 κεντρικές μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών, 30 φορολογικοί μηχανισμοί, 10 πολυτελή οχήματα, καθώς και μετρητά συνολικού ύψους 444.803 ευρώ. Επιπλέον, κατασχέθηκαν επτά όπλα, κινητά τηλέφωνα, USB, σκληροί δίσκοι και πλήθος σημειώσεων.

Πηγή: in.gr

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