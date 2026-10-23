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Pizza Fan: Τα κλειστά καταστήματα, οι παραγγελίες και η επόμενη μέρα της αλυσίδας

Πώς δοκιμάζεται το επιχειρηματικό μοντέλο της Pizza Fan που έχτισε ο Κώστας Αντάρας

Business 23.10.2026, 07:00
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Pizza Fan: Τα κλειστά καταστήματα, οι παραγγελίες και η επόμενη μέρα της αλυσίδας
Ρεπορτάζ Γιώργος Μανέττας

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Με την αγορά να παραμένει σοκαρισμένη από τις αποκαλύψεις για την έκταση της φοροδιαφυγής και τις συλλήψεις, τα βλέμματα στην υπόθεση της Pizza Fan στρέφονται πλέον στην επόμενη ημέρα της αλυσίδας του Κώστα Αντάρα. Χθες, τα καταστήματα της εταιρείας παρέμειναν κλειστά και δεν δέχθηκαν παραγγελίες, ούτε τηλεφωνικά, αλλά ούτε και διαδικτυακά.

Πέρα από την εξέλιξη του ποινικού σκέλους της υπόθεσης για τους εμπλεκόμενους, η διακοπή λειτουργίας δημιουργεί όπως επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς μια σειρά από ερωτήματα σχετικά με το μέλλον του δικτύου της Pizza Fan. Όπως λένε χαρακτηριστικά στον ΟΤ, «η διάρκεια της διακοπής και οι προϋποθέσεις επαναλειτουργίας απασχολούν συνεργάτες και πλατφόρμες delivery, που εστιάζουν στις εισπράξεις που χάνονται ενώ οι υποχρεώσεις συνεχίζουν να τρέχουν».

Κώστας Αντάρας

O ιδρυτής και ιδιοκτήτης της αλυσίδας Pizza Fan, Κώστας Αντάρας

Pizza Fan: Κλειδί ο χρόνος επαναφοράς σε λειτουργία

Η ανησυχία είναι μεγάλη εάν η λειτουργία δεν αποκατασταθεί άμεσα. Μια παρατεταμένη διακοπή μπορεί να δυσκολέψει τη διαχείριση της επόμενης ημέρας, ειδικά για ένα δίκτυο με τόσους συνεργάτες που αναπτύχθηκε στηριζόμενο στην κεντρική οργάνωση και στην επανάληψη της παραγγελίας.

Μια σύντομη παύση, εφόσον ακολουθηθεί από ομαλή επαναλειτουργία, αφήνει διαφορετικά περιθώρια διαχείρισης από μια παρατεταμένη αδράνεια. Στη δεύτερη περίπτωση, η ανησυχία αφορά τη δυνατότητα του δικτύου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του και να διατηρήσει πελάτες που μπορούν εύκολα να στραφούν σε άλλες επιλογές.

Pizza Fan

Ακόμη και αν ανοίξουν ξανά γρήγορα τα καταστήματα, θα πρέπει να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

Οι εισπράξεις και η πελατεία της Pizza Fan

Η μεγαλύτερη ζημιά ωστόσο, μεγαλύτερη και από τις όποιες απώλειες εσόδων είναι το πλήγμα στη φήμη της εταιρείας. Ακόμη και αν ανοίξουν ξανά γρήγορα τα καταστήματα, θα πρέπει να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

«Το καλό brand name που είχε χτίσει η αλυσίδα ως μια προσιτή και αρκετά φιλική εταιρεία στην εστίαση είναι κάτι που δύσκολα μπορεί να ανακτηθεί», σημειώνει έμπειρο στελέχος του κλάδου, τονίζοντας πως το οικονομικό πλήγμα δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί. Η επιστροφή στις εφαρμογές παραγγελιοληψίας δεν εξασφαλίζει αυτομάτως και επιστροφή των καταναλωτών.

Η ΕΠΟΕΣ αποφάσισε ομόφωνα την αναστολή της ιδιότητας μέλους της Pizza Fan μέχρι την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης

Αντίστοιχα ερωτήματα ανακύπτουν και για τις πλατφόρμες delivery, με τις οποίες συνεργάζονταν η Pizza Fan, χωρίς μέχρι στιγμής να τίθεται θέμα διακοπής συνεργασίας. Το άμεσο πρόβλημα παραμένει ότι τα καταστήματα δεν δέχονται παραγγελίες ούτε διαδικτυακά ούτε τηλεφωνικά.

Η αντίδραση της οργανωμένης εστίασης προσθέτει ακόμη μία διάσταση. Η ΕΠΟΕΣ αποφάσισε ομόφωνα την αναστολή της ιδιότητας μέλους της Pizza Fan μέχρι την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Η Ένωση επικαλείται τη νομιμότητα, τη διαφάνεια και τον υγιή ανταγωνισμό, επισημαίνοντας παράλληλα τον σεβασμό στο τεκμήριο αθωότητας.

Pizza Fan

O ορκωτός λογιστής στις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις είχε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου και είχε εντοπίσει κάποια… παραπτώματα, τα οποία η διοίκηση καλούνταν να θεραπεύσει

Πώς χτίστηκε η Pizza Fan

Η αποκάλυψη της κολοσσιαίας φοροδιαφυγής βρίσκει την Pizza Fan σε φάση σημαντικής ανάπτυξης. Κόντρα στην δυσμενή συγκυρία για την κατανάλωση, η αλυσίδα του Κώστα Αντάρα κέρδιζε διαρκώς έδαφος και έκανε τους ανταγωνιστές, ακόμη και πολυεθνικούς κολοσσούς με… χιλιόμετρα στην πιάτσα και αστείρευτα κεφάλαια να παλεύουν να σταθούν δίπλα της. Οι πωλήσεις σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία έφθασε τα 60 εκατ. ευρώ ενώ και η τελική γραμμή παρ’ όλη την πίεση παρέμενε κερδοφόρα.

Βέβαια, ο ορκωτός λογιστής στις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις είχε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου και είχε εντοπίσει κάποια… παραπτώματα, τα οποία η διοίκηση καλούνταν να θεραπεύσει. Το κλειδί για την επιτυχία της Pizza Fan ήταν πέρα από την επιθετική πολιτική τιμών και το κεντρικό σύστημα υποδοχής παραγγελιών.

30 χρόνια λειτουργίας και μαζί δώρο ένα… ΙΧ

Ενδεικτικό της επιθετικής πολιτικής τιμών που ακολουθεί η αλυσίδα είναι η γαλαντόμα προσφορά που διαφημίζει με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων λειτουργίας. Με ανάρτηση στο Linkedin πριν από περίπου μια εβδομάδα, η εταιρεία ανακοίνωσε πως γιορτάζει τα 30 της χρόνια με έναν μεγάλο δώρο: «Με μία μόνο παραγγελία, οποιασδήποτε αξίας αρκεί για να σε βάλει στην κλήρωση για ένα ολοκαίνουργιο Dacia Sandero Stepway Eco-G 120 Expression!».

Από τη «Γραμμή» του Κοσκωτά στη διαφήμιση

Το κεντρικό σύστημα υποδοχής παραγγελιών ως ιδέα ξεκίνησε από μια πρόταση που ο Κώστας Αντάρας είχε κάνει σε πελάτη της διαφημιστικής του εταιρείας: να συγκεντρώσει τις τηλεφωνικές παραγγελίες σε ένα κεντρικό σύστημα, ώστε να ελέγχει καλύτερα την εξυπηρέτηση των καταστημάτων. Η ιδέα δεν προχώρησε τότε. Έγινε όμως η βάση για τη δική του είσοδο στην εστίαση, παρότι, όπως λέει, δεν είχε προηγούμενη σχέση με τον κλάδο.

Ο κ. Αντάρας τοποθέτησε τη δημιουργία της Pizza Fan στο 1997, με πιλοτικό κατάστημα στους Αμπελοκήπους

Η επιχειρηματική πορεία του κ. Αντάρα ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Με σπουδές μάρκετινγκ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, άρχισε να εργάζεται σε διαφημιστικές εταιρείες. Το 1985 ανέλαβε εμπορικός διευθυντής στη «Γραμμή» του Κοσκωτά, όπου παρέμεινε μέχρι το 1988. Ακολούθησε η δική του διαφημιστική, η Staff, που λειτούργησε έως το 2005.

Η μετάβαση στην επιχειρηματικότητα ήρθε φυσικά, με παρότρυνση πελατών που ήδη συμβούλευε. Η Staff συνεργάστηκε, μεταξύ άλλων, με τη SEAT και τη DeAgostini. Στο πελατολόγιό της βρέθηκαν επίσης η Pizza Hut και αργότερα η Roma Pizza.

Pizza Fan

Η ιδέα που έγινε επιχείρηση

Μέσα από τη συνεργασία με τη Roma Pizza προέκυψε η πρόταση για κεντρική υποδοχή παραγγελιών. Ο στόχος, σύμφωνα με τον κ. Αντάρα, ήταν να περιοριστούν οι δυσλειτουργίες στην εξυπηρέτηση και να υπάρχει ένας κοινός τηλεφωνικός αριθμός. Οι τεχνικές δυσκολίες της εποχής εμπόδισαν την εφαρμογή.

Ο ίδιος τοποθετεί τη δημιουργία της Pizza Fan στο 1997, με πιλοτικό κατάστημα στους Αμπελοκήπους. Όπως λέει, δέχθηκε πρόταση εξαγοράς ήδη με ένα κατάστημα, αλλά αρνήθηκε: «Δεν έχω δει το όνειρό μου. Θέλω να το στήσω».

Ακολούθησαν είκοσι εταιρικά καταστήματα μέσα σε τέσσερα χρόνια και επενδύσεις που, κατά τον ίδιο, ξεπέρασαν τα 10 εκατ. ευρώ. Το δύσκολο κομμάτι ήταν να συνδεθούν παραγωγή, τεχνολογία και διανομή. Το σύστημα μπορούσε να μεταφέρει παραγγελίες σε γειτονικά καταστήματα όταν παρουσιαζόταν πρόβλημα και να περιορίζει προσωρινά την εξυπηρέτηση όταν αυξάνονταν υπερβολικά οι χρόνοι παράδοσης.

Pizza Fan

Ο επενδυτής και η επαναγορά

Για τη χρηματοδότηση, δεν χρησιμοποιήθηκε αρχικά τραπεζικός δανεισμός. Το 2001 πούλησε ποσοστό 34% στη Vectis Capital, με την τοποθέτηση να φθάνει τα 3 εκατ. ευρώ. Περίπου πέντε χρόνια αργότερα επαναγόρασε τη συμμετοχή. Η συνεργασία δεν αποδείχθηκε τόσο απλή όσο περίμενε. Όπως εξηγεί, όταν η επιχείρηση ακόμη αναζητεί κατεύθυνση, οι αλλαγές σχεδίων μπορεί να δημιουργήσουν τριβές με έναν επενδυτή. Ο ίδιος παραδέχεται ότι μέχρι το 2007 τα οικονομικά περιθώρια ήταν στενά.

Η αγορά περιμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την έκβαση της υπόθεσης στο ποινικό της σκέλος, αλλά και τις παρενέργειες που ενδεχομένως έχει στην εταιρεία

Τα καταστήματα στους εργαζομένους

Το 2006 ξεκίνησε το πρώτο franchise, με το μοντέλο Business Facilities Lease, το οποίο ο ίδιος συνδέει με τη McDonald’s. Η εταιρεία δημιουργούσε το κατάστημα, το οδηγούσε σε κερδοφορία και κατόπιν το παραχωρούσε σε συνεργάτη που αναλάμβανε ενεργά τη λειτουργία του. Ο εξοπλισμός παρέμενε στην εταιρεία, ενώ προβλέπονταν αυξημένα δικαιώματα χρήσης.

Η αγορά περιμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την έκβαση της υπόθεσης στο ποινικό της σκέλος, αλλά και τις παρενέργειες που ενδεχομένως έχει στην εταιρεία. Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση αφορά φερόμενη μη απόδοση ΦΠΑ τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ από το 2022. Έχουν συλληφθεί εννέα άτομα, μεταξύ τους ο ιδιοκτήτης και στελέχη της εταιρείας, ενώ αναφέρονται κατασχέσεις χρημάτων, οχημάτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων.

Pizza Fan

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