ΕΑΕΕ: Περισσότερες από 521.000 ασφαλιστικές καλύψεις Αστικής Ευθύνης το 2025

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Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) ολοκλήρωσε την ετήσια έρευνα για τα στατιστικά στοιχεία της Ασφάλισης Γενικής Αστικής Ευθύνης και Επαγγελματικών Ευθυνών έτους 2025. Η έρευνα βασίζεται στα δεδομένα 22 ασφαλιστικών επιχειρήσεων που συγκεντρώνουν το 95,8% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου.

Στην έρευνα του 2025 περιλαμβάνονται τα στοιχεία 22 Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων με καθεστώς εγκατάστασης, οι οποίες εκτιμάται ότι συγκεντρώνουν το 95,8% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων των καλύψεων αστικής ευθύνης, των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Επισημαίνεται ότι η καταγραφή των ζημιών του έτους 2025 αφορά την αποτύπωση των δηλωθεισών ζημιών, των καταβολών αποζημίωσης και της εκτίμησης του αποθέματος εκκρεμών ζημιών, σύμφωνα με τη διαθέσιμη πληροφόρηση των συμμετεχουσών ασφαλιστικών επιχειρήσεων κατά την 31η/12/2025. Ευνόητο είναι ότι στην αποτύπωση δεν περιλαμβάνεται η πληροφόρηση για τη χρονική εξέλιξη των ζημιών και των αποζημιώσεων στη μετέπειτα χρονική περίοδο.

Επιπλέον, στο ερωτηματολόγιο του έτους 2025 επεκτάθηκε η ανάλυση ορισμένων καλύψεων με την προσθήκη νέων κατηγοριών κινδύνων στη Γενική Αστική Ευθύνη, στην Εργοδοτική Ευθύνη και στην Ευθύνη Προϊόντος.

Συνολικά, δηλώθηκαν περίπου 522 χιλιάδες συμβόλαια με ξεχωριστές καλύψεις σε ισχύ εντός του έτους. Για τα παραπάνω συμβόλαια δηλώθηκαν 8.500 ζημιές, πληρώθηκαν 3 εκατ. ευρώ και σχηματίστηκε απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων ύψους 26,2 εκατ. ευρώ.

ΕΑΕΕ: Αυξάνεται η ζήτηση για ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

H Πρόεδρος της Επιτροπής Αστικής Ευθύνης & Επαγγελματικών Ευθυνών της ΕΑΕΕ, κ. Θεανώ Τελωνιάτη σχολίασε σχετικά: «Η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης αποτελεί σημαντικό εργαλείο που καλύπτει τόσο τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες ή διαθέτουν προϊόντα από τις οικονομικές συνέπειες τυχόν λαθών ή παραλείψεων, όσο και τους πελάτες, καταναλωτές ή άλλους τρίτους που μπορεί να υποστούν ζημιά. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2025, το πλήθος των συμβολαίων ανά κάλυψη αυξήθηκε κατά 21,5%, ξεπερνώντας τις 521.000».

Όπως ανέφερε η ίδια, «αυξητική πορεία σημείωσαν και οι πληρωθείσες αποζημιώσεις, οι οποίες ανήλθαν σε €3 εκατ., καταγράφοντας αύξηση 26,2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν την αυξανόμενη ζήτηση για ασφάλιση Αστικής Ευθύνης, αλλά και την αξία της στην πράξη, μέσα από την κάλυψη ζημιών και την καταβολή αποζημιώσεων».