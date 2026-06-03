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ΕΑΕΕ: Το 2,5% του ΑΕΠ της χώρας προέρχεται από την ιδιωτική ασφάλιση

Τα σημαντικότερα θέματα που αναδεικνύει η Ετήσια Έκθεση για το 2025 που συνέταξε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ)

Ασφαλιστικές 03.06.2026, 10:53
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ΕΑΕΕ: Το 2,5% του ΑΕΠ της χώρας προέρχεται από την ιδιωτική ασφάλιση
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Η ιδιωτική ασφάλιση στην Ελλάδα αναδεικνύεται σε έναν κρίσιμο θεσμικό σύμμαχο της Πολιτείας και της κοινωνίας όπως προκύπτει από την Ετήσια Έκθεση για το 2025 που δημοσιοποίησε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) και στην οποία αποτυπώνεται ο καθοριστικός ρόλος του κλάδου σε μια περίοδο έντονων κλιματικών και οικονομικών προκλήσεων.

Το 2,5% του ΑΕΠ της χώρας προέρχεται από την ιδιωτική ασφάλιση η οποία ως κλάδος προσφέρει 49.700 θέσεις εργασίας (άμεσες και έμμεσες) στην αγορά

Τα 44 μέλη της ΕΑΕΕ αντιπροσωπεύουν σήμερα πάνω από το 95% των ασφαλίστρων της εγχώριας αγοράς. Τα στοιχεία που συνθέτουν την εγχώρια ασφαλιστική αγορά επιβεβαιώνουν το ισχυρό οικονομικό αποτύπωμα του κλάδου όπου τα συνολικά ασφάλιστρα ανήλθαν σε 6 δισεκατομμύρια ευρώ, οι άμεσες καταβολές αποζημιώσεων σε 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ, οι στρατηγικές επενδύσεις σε 18,2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Το 2,5% του ΑΕΠ της χώρας προέρχεται από την ιδιωτική ασφάλιση η οποία ως κλάδος προσφέρει 49.700 θέσεις εργασίας (άμεσες και έμμεσες) στην αγορά.

Ο δείκτης φερεγγυότητας που εγγυάται την αξιοπιστία των εταιριών ανέρχεται σε 177,7%.

Φυσικές καταστροφές και μεγάλες προκλήσεις

Το 2025 χαρακτηρίστηκε από τη θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής ασφάλισης επιχειρήσεων έναντι φυσικών καταστροφών (NatCat) από την 1η Ιουνίου.

Η ΕΑΕΕ, σε συνεργασία με την Gallagher Re, επεξεργάστηκε τη δημιουργία ενός πρωτοποριακού συνασφαλιστικού σχήματος. Στόχος είναι η παροχή κάλυψης σε επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου που αδυνατούν να βρουν προστασία για σεισμούς, πλημμύρες και δασικές πυρκαγιές.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι μελέτες για τη σταδιακή μείωση του κενού προστασίας και στην ασφάλιση κατοικιών.

Σημαντική τομή αποτέλεσε και η καταπολέμηση της ανασφάλιστης οδήγησης. Μέσω του νόμου 5113/2024 και της συγκρότησης ειδικής διυπουργικής ομάδας εργασίας, εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά οργανωμένοι ηλεκτρονικοί έλεγχοι.

Ήδη από τον Οκτώβριο του 2025 έχουν αποσταλεί ειδοποιήσεις για συνολικά 257.600 ανασφάλιστα οχήματα, ενισχύοντας την οδική ασφάλεια

Υγεία, συντάξεις και επενδύσεις

Στον τομέα των ασφαλίσεων υγείας, το ενδιαφέρον μονοπώλησε ο νόμος 5170/2025, ο οποίος θέσπισε τον νέο Ετήσιο Δείκτη Ασφαλίστρων (ΕΔΑ) της ΕΛΣΤΑΤ για τις αναπροσαρμογές στα μακροχρόνια νοσοκομειακά προγράμματα.

Η ΕΑΕΕ κατέθεσε δέσμη προτάσεων για τη μείωση του κόστους, όπως η γενικευμένη εφαρμογή των DRG, η κατάργηση του φόρου ασφαλίστρων 15% για τους άνω των 60 ετών και η μείωση του ΦΠΑ στις ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας.

Στο πεδίο των συντάξεων, η πανευρωπαϊκή έρευνα της Insurance Europe έδειξε ότι το 59% των Ελλήνων δεν αποταμιεύει για τη σύνταξή του. Η ΕΑΕΕ διεκδικεί ενεργά την ένταξη των ασφαλιστικών επενδυτικών προϊόντων στη νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική Αποταμίευσης και Επενδύσεων (SIU) μέσω των λογαριασμών SIA, με την παροχή ισχυρών φορολογικών κινήτρων.

Τέλος, ο κλάδος επενδύει σταθερά στη νέα γενιά, καθώς μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος «Ονειρεύομαι Σοφά», 3.022 μαθητές σε 107 σχολεία ήρθαν σε επαφή με τις έννοιες της πρόληψης και της ασφάλειας, αποδεικνύοντας ότι η ασφαλιστική συνείδηση χτίζεται από τα πρώτα σχολικά χρόνια.

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