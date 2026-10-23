Η Μέση Ανατολή βασικός πυλώνας του αναπτυξιακού σχεδιασμού του ΔΑΑ

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Τη στρατηγική σημασία της Μέσης Ανατολής για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ), καθώς και τον ρόλο του αεροδρομίου στην ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας της χώρας, ανέδειξε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΑΑ, Μιχαήλ Κεφαλογιάννης, κατά τη συμμετοχή του στο συνέδριο Investopia στην Αθήνα.

«Ενισχύουμε διαρκώς τη διασυνδεσιμότητα της Αθήνας και της χώρας μας και θωρακίζουμε το οικοσύστημα του “Ελευθέριος Βενιζέλος” για τις προκλήσεις του μέλλοντος», ανέφερε ο κ. Κεφαλογιάννης κατά την τοποθέτησή του στο συνέδριο.

Αναφερόμενος στις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή, σημείωσε: «Η Μέση Ανατολή αποτελεί βασικό μοχλό της διεθνούς επιβατικής κίνησής μας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και κεντρικό άξονα για το ρόλο του αεροδρομίου της Αθήνας ως περιφερειακού κόμβου».

Η Αθήνα, όπως είπε, εξυπηρετεί υπό κανονικές συνθήκες καθημερινά 16 προορισμούς σε εννέα χώρες της περιοχής. Παρά τη γεωπολιτική αναταραχή, κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2026 η Μέση Ανατολή αντιπροσώπευε το 9% της συνολικής διεθνούς επιβατικής κίνησης του αεροδρομίου, στοιχείο που καταδεικνύει την ανθεκτικότητα της συγκεκριμένης αγοράς.

«Οι χώρες του Κόλπου, και ιδιαίτερα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, εξακολουθούν, παρά τις επιχειρησιακές προκλήσεις και την αβεβαιότητα, να επιδεικνύουν ισχυρή δυναμική και ζήτηση, καθιστώντας τη Μέση Ανατολή βασικό πυλώνα του μακροπρόθεσμου αναπτυξιακού σχεδιασμού του αεροδρομίου», υπογράμμισε.

Παράλληλα, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών συνεχίζει να καταγράφει αύξηση της επιβατικής κίνησης. Στο πρώτο εννεάμηνο του 2026, το αεροδρόμιο υποδέχθηκε 27,31 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 4,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, με άνοδο τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή κίνηση. Σύμφωνα με την έκθεση της ACI EUROPE για το 2025, η συνολική διασυνδεσιμότητα του αεροδρομίου αυξήθηκε κατά 33% έναντι του 2019.

Για τη στήριξη αυτής της πορείας, ο ΔΑΑ συνεργάζεται στενά με τις αεροπορικές εταιρείες για την ανάπτυξη συνδέσεων με μακροπρόθεσμη προοπτική. Η στρατηγική του ΔΑΑ συνδυάζει την ανάλυση των αγορών με διαφανή κίνητρα που παρέχονται χωρίς διακρίσεις και στοχευμένη υποστήριξη μάρκετινγκ. Η συνεργασία με τους φορείς του τουρισμού και των αερομεταφορών στηρίζει την προβολή της Αθήνας και τη ζήτηση για τον προορισμό, από την οποία εξαρτάται η βιωσιμότητα των δρομολογίων.

Στις προτεραιότητες του αεροδρομίου εντάσσεται και η σταδιακή άμβλυνση της εποχικότητας, μέσω της ενίσχυσης των συνδέσεων για περισσότερους μήνες του έτους. Η μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας των δρομολογίων διευρύνει τις επιλογές των επισκεπτών και επιτρέπει στις τουριστικές επιχειρήσεις να προγραμματίζουν τη δραστηριότητα και την απασχόλησή τους σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου. Η ελκυστικότητα της Αθήνας ως προορισμού πόλης, μαζί με τα επαγγελματικά ταξίδια, προσφέρει περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης προς αυτή την κατεύθυνση.

Τη διεύρυνση του δικτύου σε νέες αγορές αποτυπώνουν οι πρώτες απευθείας τακτικές συνδέσεις της Ελλάδας με την Ινδία, που εγκαινίασε η IndiGo τον Ιανουάριο του 2026 από το Δελχί και τη Βομβάη προς την Αθήνα. Οι συνδέσεις αυτές δημιουργούν δυνατότητες για τον τουρισμό, τις επιχειρηματικές σχέσεις και τις πολιτιστικές ανταλλαγές. Αντίστοιχα, η ανακοινωμένη σύνδεση της Alaska Airlines μεταξύ Σιάτλ και Αθήνας, με προγραμματισμένη έναρξη τον Μάιο του 2027, αναμένεται να ενισχύσει την πρόσβαση από μια νέα αγορά της Βόρειας Αμερικής.

Ένα ακόμη παράδειγμα της σύνδεσης των περιφερειακών αγορών με το υπερατλαντικό δίκτυο είναι το δρομολόγιο της Emirates από το Ντουμπάι, μέσω Αθήνας, προς το Νιούαρκ, στην περιοχή της Νέας Υόρκης, το οποίο εκτελείται όλο τον χρόνο.

Η ευρύτερη οικονομική συμβολή του αεροδρομίου αποτυπώνεται στη μελέτη του ΙΟΒΕ, η οποία εκτιμά τη συνολική συνεισφορά του στην ελληνική οικονομία σε 8,6 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 3,8% του ΑΕΠ, με υποστήριξη περίπου 214.000 θέσεων εργασίας. Η εκτίμηση περιλαμβάνει άμεσες, έμμεσες και προκαλούμενες επιδράσεις στην οικονομία, συνυπολογίζοντας τη δαπάνη των επισκεπτών και τις συναφείς μεταφορικές υπηρεσίες.

Η ίδια μελέτη αναδεικνύει τη σύνδεση του αεροδρομίου με την τοπική κοινωνία, καθώς περίπου ένας στους τέσσερις εργαζομένους που απασχολούνται άμεσα στην αεροδρομιακή κοινότητα κατοικεί στις γύρω περιοχές. Η κοινωνική αξία της διασυνδεσιμότητας εκτείνεται επίσης στη διατήρηση των δεσμών με την ομογένεια, στην εκπαίδευση και στις επαγγελματικές ανταλλαγές. Οι εγχώριες συνδέσεις συμβάλλουν παράλληλα στη συνοχή μιας χώρας με έντονη νησιωτικότητα.

Η διατήρηση της εμπιστοσύνης των ταξιδιωτών προϋποθέτει συνέπεια στην καθημερινή λειτουργία ολόκληρης της ταξιδιωτικής αλυσίδας. Η έγκαιρη και σαφής πληροφόρηση, η ομαλή εξυπηρέτηση και η δυνατότητα προσωπικής υποστήριξης, ιδιαίτερα για επιβάτες με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα, αποτελούν κρίσιμες παραμέτρους της ταξιδιωτικής εμπειρίας. Σε περιπτώσεις διαταραχών, ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά ο συντονισμός μεταξύ αεροδρομίου, αεροπορικών εταιρειών, εταιρειών επίγειας εξυπηρέτησης και αρμόδιων αρχών.

Την αυξανόμενη κίνηση καλείται να υποστηρίξει και η ανάπτυξη των υποδομών. Ο ΔΑΑ προχωρεί σε στοχευμένες βελτιώσεις των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, παράλληλα με τη σταδιακή και ευέλικτη υλοποίηση του Προγράμματος Επέκτασης. Οι προβλεπόμενες κεφαλαιουχικές δαπάνες για την επέκταση της δυναμικότητας έως το τέλος του 2030 αναμένεται να ανέλθουν σε 950 εκατ. ευρώ, σε τιμές 2026. Η υλοποίηση σε φάσεις επιτρέπει την προσαρμογή στις εξελισσόμενες ανάγκες και τη διαχείριση των επιπτώσεων των έργων σε ένα αεροδρόμιο που συνεχίζει να λειτουργεί.

Στον σχεδιασμό του ΔΑΑ, η αξιοποίηση της τεχνολογίας για την καλύτερη χρήση των εγκαταστάσεων και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των επιβατικών ροών συνδυάζεται με την εκπαίδευση του προσωπικού και την προστασία των δεδομένων. Στο πεδίο της βιωσιμότητας, μετά την ολοκλήρωση του ROUTE 2025, από τις αρχές του 2026 το σύνολο των αναγκών της Εταιρείας Αεροδρομίου σε ηλεκτρική ενέργεια καλύπτεται από ενέργεια που παράγεται επιτόπου από ανανεώσιμες πηγές, με την υποστήριξη συστημάτων αποθήκευσης.

Μακροπρόθεσμο στόχο αποτελεί η βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού και η διαμόρφωση στρατηγικής για ανάπτυξη με ισχυρή προοπτική και ουσιαστικά οφέλη για την οικονομία και την κοινωνία.